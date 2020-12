Come guadagnare soldi velocemente in Cyberpunk 2077

si ottengono solamente sborsando ingenti quantità di denaro, quindi bisogna imparare fin da subito quali sono le attività più lucrative di Night City. Determinate missioni vi impediranno addirittura di proseguire nella storia principale se non avete i soldi necessari per iniziarle. Continuando a leggere scoprirete i metodi più semplici e veloci per guadagnare soldi in Cyberpunk 2077 e avere accesso a tutte le armi, mod e macchine che avete sempre sognato.

Completate missioni e contratti

Questo è senza dubbio il modo più semplice per fare soldi: completando missioni principali, secondarie e contratti riceverete delle ricompense niente male. Esplorando la mappa, inoltre, troverete anche diversi fixer che vi procureranno incarichi minori che pagano discretamente bene. Più missioni completate, più salirà la vostra reputazione e maggiori saranno le possibilità a vostra disposizione: una sorta di circolo virtuoso che vi seppellirà nel grano in men che non si dica.

Vendete gli oggetti che non usate

Fin dalle prime ore di gioco potete raccogliere da terra tutto ciò che non è inchiodato al suolo o è troppo grande da mettere in tasca. Alcuni oggetti/cianfrusaglie possono arrivare a valere fino a 750, quindi tenete sempre gli occhi aperti per tutto ciò che luccica. Quando cominciate a sentire il peso dello zaino, recatevi da uno dei molteplici mercanti sparsi per il mondo di gioco e vendete tutto in blocco. A quel punto potete addirittura costruire qualche fucile da cecchino con i materiali sfusi per incassare un ulteriore bonus.

Aiutate la polizia

Vero, siete dei criminali spietati che vogliono stare lontano dall'autorità, ma quando l'autorità vi offre dei soldi per fare i lavori più sporchi che male c'è ad accettare? Intervenendo sulle segnalazioni di NCPD in giro per la città presto vedrete entrare ingenti somme di denaro nelle vostre tasche, e il bello è che potrete pure tenervi tutti gli oggetti che recuperate dai banditi. I punti esperienza aggiuntivi sono solo la ciliegina di una torta che non potete rifiutare.

Prendete subito questi talenti