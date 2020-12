Le migliori abilità di Cyberpunk 2077

Le vostre avventure a Night City possono essere vissute in mille modi diversi, grazie ad una grande varietà di mod, talenti e innesti cibernetici con cui è possibile personalizzare la propria esperienza di gioco. Ma durante le prime ore della campagna potrebbe essere difficile scegliere in cosa specializzarsi, soprattutto se non avete ancora avuto modo di provare tutte le tipologie di armi ed equipaggiamenti disponibili. All’inizio, a nostro avviso, è sempre meglio scegliere abilità generiche un po’ in tutti i rami dell’evoluzione del personaggio , anche perché in questo modo saliranno di livello le barre di esperienza specifiche e sbloccherete i diversi reward disponibili. Solo in un secondo momento vi conviene specializzarvi gradualmente in qualche cosa, magari verso la metà/fine del gioco quando saprete esattamente come vi piace affrontare le diverse situazioni.