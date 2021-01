Tutto il meglio della Dakar 2021

Delle prime volte, delle polemiche, delle mascherine, del secondo atto in Arabia Saudita, delle ennesime riconferme e delle sorprese. Descrivetela come volete, la Dakar 2021 . Tanto, in qualunque modo voi decidiate di definirla, non sbaglierete poi di molto.

La 43^ edizione del più celebre tra i Rally Raid è andata in archivio dopo 12 Stage rivedute e corrette rispetto a quelle del 2020, introducendo novità dal punto di vista della sicurezza che però, purtroppo, non sono comunque riuscite ad avere la meglio sullo spirito aspro che da sempre caratterizza questa corsa unica nel suo genere. Non sono mancate polemiche, come spesso – e inevitabilmente – accade in una gara che accoglie sotto le proprie ali svariate centinaia di atleti e veicoli, così come non sono mancati capovolgimenti di fronte, presenti anzi in gran numero e capaci di rendere ancora più imprevedibile del solito una corsa il cui esito non è mai scritto in partenza. Clicca sul video per vedere gli highlights delle due settimane di gara o scorri l'articolo per leggere le nostre considerazioni finali.

Highlights Dakar 2021

Dakar Daily - Il meglio del 2021

MOTO

Sam Sunderland, primo al traguardo tra le KTM © Marcelo Maragni

Tra le moto, ad esempio, durante la Dakar 2021 è successo davvero di tutto. Ha vinto Kevin Benavides, su Honda, e sebbene già nel 2020 la Casa Alata fosse riuscita a interrompere la fino ad allora ininterrotta striscia di successi di KTM, non vedere una creatura di Mattighofen sul gradino più alto del podio di questa gara è già di per sé una notizia. Ha vinto Kevin Benavides al termine di una gara costante, priva di veri e propri acuti ma altrettanto priva di passaggi a vuoto: una Dakar quasi da passista se vogliamo, ma un passista tremendamente efficace. Le cui lacrime di gioia sul traguardo di Jeddah, oltretutto, hanno raccontato meglio di centinaia di interviste passate e future i sacrifici e la fatica che si debbano affrontare per arrivare fin lì.

I rimpianti, invece, faranno forse per un po’ compagnia a Ricky Brabec, rimasto quasi inspiegabilmente invischiato in una prima settimana di gara difficile da decifrare. Allo statunitense sono servite 7 Stage per trovare il giusto feeling con il rinnovato percorso della Dakar, e nonostante un ritmo indemoniato avuto dal Rest Day in avanti il distacco accumulato non era uno di quelli facili da ricucire. Ha subito, ha reagito, ha combattuto, si è arreso solamente al compagno di squadra, beffando Sunderland in zona Cesarini e regalando a una raggiante Honda la prima doppietta nella sua storia alla Dakar.

Sì, perché al termine di questa edizione occorre scendere fino al gradino più basso del podio per incontrare la prima delle KTM. Arabia crudele quella del 2021, per l’armata austriaca: Matthias Walkner fermato da un guasto alla frizione nelle primissime battute, Toby Price caduto e contuso quando il peggio sembrava ormai alle spalle, il solo Sam Sunderland a dover combattere l’intero squadrone Honda quando distacco in classifica e distanza dal traguardo raccontavano di un’impresa impossibile o quasi, una supremazia tecnica assottigliatasi al punto da sembrare scomparsa se non del tutto almeno in gran parte. Servirà forse riorganizzarsi, attingere forza ed entusiasmo dall’energia straripante di Daniel Sanders – australiano, rookie e splendido 4° -, in vista della Dakar 2022: Honda è avversario ormai credibile e minaccioso, e a Toby Price per rimanere in gara non si potrà sempre chiedere di percorrere 700 km contando su una gomma tenuta assieme da fascette e nastro adesivo.

A Joan Barreda si potrà invece suggerire di fermarsi per le soste di rifornimento obbligatorie, così come sarà forse bene indicare agli organizzatori della Dakar un fornitore unico di benzina che non costringa i concorrenti ad assurdi ritiri. Per informazioni citofonare Andrew Short, rimasto a piedi dopo aver fatto il pieno di un mix di acqua e carburante che non ha lasciato scampo alla sua Yamaha. A quest’ultima, infine, meglio non dire nulla: la magnifica Dakar di Xavier De Soultrait, caduto con la sua Husqvarna nelle battute finali dopo avere annichilito costantemente i suoi vecchi datori di lavoro, e le prestazioni altalenanti di Franco Caimi, Ross Branch e Adrien Van Beveren dovrebbero infatti turbare ben più di un sonno tra i vertici di Iwata in vista del prossimo anno.

AUTO

Stephane Peterhansel, al suo 14° successo nella Dakar © Eric Vargiolu / DPPI

Non imparare nulla dai propri errori è il modo migliore per commetterli di nuovo. Deve averlo capito molto bene Stephane Peterhansel, tornato sul trono di una gara che dopo il 14° sigillo personale tra moto e auto fa sempre più rima con il suo cognome. La sconfitta dello scorso anno a “Mr. Dakar” era bruciata parecchio. Perché inaspettata, perché causata da un errore per lui insolito, perché capace di favorire il successo del compagno di squadra, come sempre il primo avversario quando si accendono i motori. Con un anno di esperienza in più sulle spalle, Peterhansel di errori non ne ha commesso neppure uno: prudente ma non remissivo nel mantenere il ritmo gara imposto spesso e volentieri da Nasser Al-Attiyah, ha affondato un solo colpo – quello decisivo – approfittando dell’unico vero momento di appannamento del suo fortissimo rivale. Probabilmente il francese avrebbe potuto tentare di vincere con un margine maggiore, ma è proprio cercando di scavare un solco più ampio tra sé e gli altri che la sabbia del 2020 gli aveva teso una trappola. E se vedere sbagliare Peterhansel è difficile, vederlo commettere lo stesso errore per due anni consecutivi è impossibile.

Quest’ultima riflessione non deve fare troppo piacere a Nasser Al-Attiyah, stoicamente in corsa contro dei buggy Mini che tuttora conservano un vantaggio tecnico nei confronti della pure aggiornata Toyota Hilux. Il principe del Qatar non si è risparmiato mai, consapevole com’era di dovere tirare fuori l’impossibile dalla proprio auto, ma in una gara come la Dakar il confine tra ciò che è limite è ciò che è oltre questo limite è talmente sottile da risultare a volte invisibile. Il passaggio a vuoto della Stage 9 gli costa caro, ma chiedere di più a un pilota che Gazoo Racing ha colpevolmente lasciato solo nella lotta contro le Mini decidendo di affiancargli piloti non ancora alla sua altezza sarebbe stato davvero impossibile. Anche perché la classifica di questa Dakar è per certi versi bugiarda, tra le auto: Carlos Sainz, giunto a Jeddah con oltre un’ora di ritardo, per la coppia di testa è stato infatti molto più spina nel fianco di quanto il timing ufficiale non dica. Lo spagnolo avrebbe sicuramente avuto più difficile rispetto al 2020, ma i crono delle singole Stage raccontano di un Matador ancora parecchio abile nello sventolare la sua muleta. Azzoppato a più riprese da una serie di forature e inghippi tecnici che hanno fatto perdere minuti preziosi, lo spagnolo nel 2022 potrà presentarsi alla Dea Bendata vantando nei suoi confronti un discreto credito.

Ad accompagnarlo al cospetto di madama Fortuna Carlos Sainz troverà sicuramente Sebastien Loeb, sulla cui testa sin dalla prima Stage ha volteggiato la più classica delle nuvolette fantozziane. Gli occhi di molti erano puntati sul ritorno del Cannibale, e se sulla sua maturità e velocità nessuno di quei molti nutriva dei dubbi erano invece in tanti a dubitare della maturità e velocità del suo buggy Hunter, neonato progetto all’esordio in una delle gare che più mettono alla frusta i mezzi partecipanti. Dubbi fondati? Vedendo la Dakar di Loeb, subissato da guasti, rotture e inghippi sin dalle primissime fasi, verrebbe da dire di sì. Guardando però la Dakar di Nani Roma, 5° assoluto alle spalle di uno Jakub Przygonski totalmente rivitalizzato dalla Toyota Hilux, verrebbe da dire di no. L’Hunter si è dimostrato un progetto acerbo, è vero, ma i suoi margini di miglioramento sono parsi molto elevati: considerare questa creatura del Bahrain XTreme Rally fallimentare è affrettato, attenderla all’esame del 2022 (contando magari su un pizzico di fortuna ed esperienza in più) è doveroso.

CAMION

Missing img placeholder © Red Bull

Non importa che tu sia russo, ceco o polacco: l’importante è che, se vuoi vincere una Dakar tra i camion, tu corra a bordo di un KAMAZ. Per l’ennesima volta è questa la grande verità che emerge al termine di due settimane di gara che hanno visto l’armata russa fare tabula rasa dei propri avversari. Troppo veloci, troppo costanti, troppo efficaci di tutti gli altri, Dmitry Sotnikov, Anton Shibalov e Airat Mardeev hanno monopolizzato il podio di categoria praticamente indisturbati.

Martin Macik e Ales Loprais hanno tentato come potevano di arrestare, ostacolare, rallentare l’avanzata inesorabile dei KAMAZ, ma né l’Iveco né il Praga della coppia di piloti cechi sono riusciti in un’impresa che di edizione in edizione sembra sempre più impossibile. Costretti a correre spesso oltre i limiti dei propri mezzi – tecnici e non –, i rivali degli Zar della Dakar commettono errori e incappano in guasti, mentre dall’altra parte della barricata il margine resta elevato al punto da non obbligare nessuno a prendersi dei veri e propri rischi. È un vero e proprio strapotere, che peraltro sembra destinato a non avere fine in tempi troppo brevi.

La nota di colore della categoria l’ha data infine Ignacio Casale, che nel 2020 aveva letteralmente ucciso la competizione tra i quad. Coraggioso, il cileno. Uscito da una comfort-zone che gli avrebbe consentito di dominare indisturbato anche quest’anno, ha fatto armi e bagagli per approdare – e fare bella figura – in una categoria diversa, difficile, sconosciuta. Bravo.

QUAD

Quando Ignacio Casale non c’è, gli altri concorrenti (finalmente) ballano. La rivisitazione di un adagio popolare vecchio come il mondo è il modo più efficace per sintetizzare cosa sia accaduto tra i quad, categoria rimasta orfana di chi ne era stato assoluto dominatore e capace di tornare a regalare sorprese e colpi di scena. Manuel Andujar vince, ma nonostante la classifica sembri dire l’esatto contrario non stravince. L’argentino è il più costante, ma non il più veloce: si ritrova in testa per l’inciampo meccanico di Nicolas Cavigliasso, fino a quel momento rapidissimo ed esente da errori, e da quel momento in avanti vede tutti i suoi avversari perdere ritmo e occasioni per ricucire il distacco. Beffato dal più classico dei guasti tecnici Alexandre Giroud, poco concreti Giovanni Enrico e Pablo Copetti, lontano prima e appiedato poi Italo Pedemonte: in una Dakar che ha messo in difficoltà molti dei favoriti, Andujar ha avuto il grande merito di tenere la barra dritta in mezzo al mare di dune tanti ne ha fatti naufragare. Ricordando al mondo, ancora una volta, che per trionfare in una gara come questa essere il più veloce può non servire a nulla.

SSV

Grande dimostrazione di forza per Francisco Lopez Contardo © Flavien Duhamel

Certo è però che se sei veloce quanto Francisco Lopez Contardo il discorso cambia, e neppure di poco. Tra i Side-by-Side il cileno fa, disfa, allunga perde e ricuce, è dominante anche quando tutto sembra remargli contro. Vince dando una dimostrazione di forza straripante, i suoi avversari cadono uno dopo l’altro nonostante la leadership gli finisca – e con margine – improvvisamente tra le mani.