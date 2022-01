Dakar 2022: Tutti i video, i report e i risultati

, 44^ edizione del Rally Raid più famoso del mondo. 12 Stage attendono i protagonisti della corsa, chiamati a sfidare il cronometro, gli avversari e se stessi in una delle gare più affascinanti del mondo del Motorsport. Guarda gli highlights delle varie giornate, il diario giornaliero di Jakidale e leggi i nostri report testuali per non perderti nulla di questa edizione della Dakar!

Tra le auto , ad esempio, Nasser Al-Attiyah non ha avuto indugi: pedale fino all’asfalto e via, dritti verso una prima posizione che vale a mo’ di pole position. Il qatariota, che quest’anno potrà contare su un Hilux “vitaminizzato” dalle recenti novità regolamentari, ha messo alle proprie spalle Carlos Sainz e Henk Lategan . Se sulle performance della Toyota di quest’ultimo non c’erano molti dubbi, buone impressioni ha lasciato l’Audi RS Q e-tron alla propria prima uscita: il prototipo elettrico – dotato di range extender – dei Quattro Anelli è parso veloce, e dunque tanto “El Matador” quanto i suoi blasonati compagni si squadra possono ben sperare.

Chiude 4° Brian Baragwanath, un habitué della top 5 in queste giornate interlocutorie, mentre termina 5° Sebastien Loeb, nuovamente al volante del buggy Hunter ma quest’anno navigato dal belga Fabian Lurquin. Yazeed Al Rajhi insegue l’alsaziano, con Nani Roma che taglia il traguardo in 7^ piazza davanti al buggy Mini di Jakub Przygonski, all’altro Hilux di Giniel de Villiers e al terzo e ultimo buggy Hunter affidato a Orlando Terranova. Una strategia diametralmente opposta tanto a quella di Nasser Al-Attiyah quanto a quello del loro compagno di squadra Carlos Sainz, infine, l’hanno adottata Stephane Peterhansel e Mattias Ekström: i due alfieri del team Audi Sport hanno infatti preferito mordere il freno quest’oggi, accontentandosi così rispettivamente della 14^ e 15^ posizione per non avere domani l’incombenza di svolgere il non sempre gradito ruolo di apripista. La Stage 1B darà ragione a loro oppure premierà la scelta di Al-Attiyah e Sainz?

Quest’ultima domanda vale, ovviamente, anche per chi ha sotto di sé solamente due pneumatici. A gettare sin dall’inizio il cuore oltre l’ostacolo, tra le moto , è stato Daniel Sanders . Il portacolori di KTM ha chiuso davanti a tutti il Prologo, tenendo a bada sia la Honda di Pablo Quintanilla sia la Yamaha di Ross Branch . Alle spalle della creatura di Iwata si è poi mosso, quasi in maniera compatta, il resto dello squadrone di Mattighofen: Kevin Benavides, Matthias Walkner, Toby Price e Sam Sunderland – che corre come Sanders sotto l’ala GasGas – hanno chiuso infatti rispettivamente in 4^, 5^, 7^ e 8^ posizione. In mezzo a loro si è messa la Yamaha di Adrien Van Beveren, mentre la top ten di giornata è stata completata da Andrew Short e dalla Honda di Joan Barreda.

Non si è dovuto attendere poi troppo per assistere ai primi colpi di scena di questa edizione della Dakar. Sono infatti bastati i 334 km cronometrati della Stage 1B, speciale ad anello che da Ha’il ha ricondotto la carovana della corsa ad Ha’il, a mettere molti dei favoriti in seria difficoltà.

Per Audi, ad esempio, si è trattato di una domenica nera: Carlos Sainz e Mattias Ekström, velocissimi fino a metà Stage, si sono persi in un imprecisato punto tra il Waypoint 6 e il Waypoint 7 accumulando rispettivamente dalla vetta due ore e un’ora e mezza di ritardo, e Stephane Peterhansel è stato addirittura costretto ad attendere l’arrivo dei camion di assistenza. “Mr. Dakar” ha distrutto la sospensione posteriore sinistra della sua Audi prima del Waypoint 4, venendo così clamorosamente costretto a dire addio alle proprie speranze di vittoria sin dal secondo giorno di gara. Stage difficile poi anche per piloti del calibro di Nani Roma, Mathieu Serradori, Bernhard Ten Brinke e Brian Baragwanath: tutti loro – e parecchi altri colleghi – hanno perso moltissimo tempo tra i Waypoint 6 e 7, rivelatisi capaci di fare selezione sin dall’inizio della corsa.

