Inverno inoltrato. La fine di dicembre, gli inizi di gennaio. Giornate corte, tramonti veloci, notti dense. Se si parla di Motorsport, un periodo in cui tace tutto. O meglio, quasi tutto. Perché è proprio questo il momento dell'anno in cui, in luoghi lontani e spesso inesplorati, centinaia di coraggiosi sfidano le insidie di una gara assolutamente unica nel suo genere: la Dakar .

L'edizione 2023 del rally raid per eccellenza, alla quale vi abbiamo preparato sia con l'articolo che vi racconta tutto ciò che c'è da sapere sia con il pezzo che vi parla dei piloti favoriti , è ormai ai blocchi di partenza: il via alla 45ª edizione della Dakar, la quarta ad andare interamente in scena in Arabia Saudita, verrà dato sabato 31 dicembre in quel di Yanbu, sulle rive del Mar Rosso. Il brevissimo Prologo di apertura sarà un vero e proprio scherzo rispetto a ciò che gli oltre 800 iscritti dovranno affrontare nei successivi 15 giorni: uomini e mezzi se la vedranno con ben 8.549 km complessivi (e 4.706 km cronometrati) divisi in 14 Stage, con il tradizionale Rest Day di Riyadh programmato per il 9 gennaio a cavallo tra le due settimane di gara.

Era dal 2014 che non si vedeva un percorso così lungo, ed è opinione diffusa il fatto che sia uno dei più insidiosi e duri che la recente storia della Dakar ricordi. David Castera, organizzatore della gara, ha più volte ribadito che la maggior parte del percorso è totalmente nuova: la carovana della Dakar terminerà infatti la propria corsa all'estremo opposto dell'Arabia Saudita, con la città di Dammam - sulle rive del Golfo Persico - che il 15 gennaio provvederà a ospitare la 14ª e ultima Stage nonché la cerimonia di premiazione.

Parrebbe un delitto non analizzare nel dettaglio un percorso così profondamente rinnovato, non trovate? Tuffiamoci dunque insieme nel mare di dune e andiamo alla scoperta - tappa per tappa - del percorso della Dakar 2023.

01 PROLOGO | 31/12 - Sea Camp > Sea Camp (13 km)

Saranno solamente 13 i km che i piloti dovranno affrontare una volta usciti dai cancelli del Sea Camp, l'innovativo bivacco che gli organizzatori della Dakar hanno realizzato per unire in un solo luogo verifiche tecniche e cerimonia di presentazione. La brevissimo sezione cronometrata d'apertura servirà a stilare l'ordine di partenza della Stage 1: le prime dieci auto e le prime quindici moto, infatti, entreranno nel percorso della prima Speciale in ordine inverso rispetto a quello con cui sono arrivate al traguardo del Prologo.

02 DAY 1 | 01/01 - Sea Camp > Sea Camp (603 km totali, 368 km cronometrati)

Nella Stage 1 della Dakar 2023 tracce sabbiose si alterneranno a sezioni rocciose e fondi ghiaiosi, e solamente nella parte finale della Speciale inizieranno a fare capolino le prime dune. Dovrebbe trattarsi di una giornata d'approccio, ma non è escluso che qualche esordiente possa incappare nelle prime difficoltà.

03 DAY 2 | 02/01 - Sea Camp > AlUla (590 km totali, 431 km cronometrati)

La Stage 2 sarà caratterizzata da sentieri rocciosi stretti e insidiosi, dove sarà la pura abilità di guida a fare la differenza. Potrebbe rivelarsi già importante, in termini di classifica, la sezione finale della Speciale: tornerà infatti la sabbia, e con essa tutte le difficoltà connesse alla navigazione.

04 DAY 3 | 03/01 - AlUla > Ha’il (669 km totali, 447 km cronometrati)

David Castera ha dichiarato che la parte iniziale della Stage 3 contiene "i 50 km più belli dell'intera Dakar", ma dato che la terza Speciale di questa edizione si prevede possa regalare i primi scossoni alla classifica viene difficile pensare che i piloti abbiano davvero la possibilità di godersi il panorama. Saranno ancora i canyon rocciosi a farla da padrone, e districarsi in fretta nel dedalo di cunicoli potrebbe rivelarsi già fondamentale.

05 DAY 4 | 04/01 - Ha’il > Ha’il (573 km totali, 425 km cronometrati)

Nei 100 km che apriranno la Stage 4 i piloti dovranno tuffarsi in un mare di dune sabbiose apparentemente senza fine. Si prevede che la seconda Speciale ad anello di questa Dakar possa essere una delle più complesse sul fronte della navigazione, e dunque tornare al bivacco di Ha’il dopo avere fatto siglare un buon tempo potrebbe non essere impresa facile.

06 DAY 5 | 05/01 - Ha’il > Ha’il (646 km totali, 375 km cronometrati)

La Stage 5, da disputarsi di nuovo attorno ad Ha’il, sarà la terza Speciale ad anello della Dakar 2023. Non cambierà il leitmotiv della superficie: la sabbia sarà infatti ancora protagonista assoluta, con le dune che metteranno a dura prova l'abilità di ciascun pilota nell'affrontarne salite e discese. In questa Speciale sarà molto importante l'esperienza, e si presume che i migliori sfrutteranno questa Stage cruciale per iniziare a fare selezione sul resto del gruppo.

Toby Price è a caccia di un'altra vittoria © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

07 DAY 6 | 06/01 - Ha’il > Al Duwadimi (877 km totali, 466 km cronometrati)

Siamo di fronte a quella che sarà la tappa con il kilometraggio complessivo maggiore dell'intera Dakar. Gli stretti e tortuosi canyon che hanno caratterizzato le prime Speciali faranno spazio ad ampie distese di sabbia che permetteranno di raggiungere velocità molto elevate. Poche dune, disseminate soprattutto nella sezione finale della Stage.

08 DAY 7 | 07/01 - Al Duwadimi > Al Duwadimi (641 km totali, 473 km cronometrati)

Altipiani sabbiosi e sentieri coperti di ciottoli e ghiaia si alterneranno lungo il percorso della Stage 7, quarta Speciale ad anello della Dakar 2023. I concorrenti dovranno affrontare la sezione cronometrata più lunga di questa edizione della gara, quindi non commettere errori risulterà ancora più importante.

09 DAY 8 | 08/01 - Al Duwadimi > Riyadh (722 km totali, 407 km cronometrati)

La carovana della Dakar farà a questo punto rotta verso Riyadh, città nella quale - come nelle precedenti quattro edizioni saudite - è in programma il Rest Day. Il percorso che condurrà però da Al Duwadimi alla capitale è completamente diverso rispetto a quello affrontato in passato: valli rocciose faranno man mano spazio a un'ampia sezione desertica, con gli ultimi 200 km che si preannunciano velocissimi. Un'ultima fatica prima della meritata giornata di riposo.

10 DAY 9 | 09/01 - REST DAY

Esatto, ci si riposa. E mentre i protagonisti della Dakar tirano il fiato, noi vi ricordiamo che potrete seguire la corsa - gustandovi i dietro le quinte e guardando gli highlights - su Red Bull TV .

11 DAY 10 | 10/01 - Riyadh > Haradh (710 km totali, 439 km cronometrati)

La seconda settimana di gara si aprirà con oltre 400 km cronometrati, nei quali tornerà nuovamente utile la pura abilità di guida. I guadi e i canyon della sezione iniziale faranno presto spazio a distese sabbiose dove sarà molto facile perdere l'orientamento: in questa fase saranno i navigatori a svolgere un compito fondamentale.

12 DAY 11 | 11/01 - Haradh > Shaybah (623 km totali, 114 km cronometrati)

Sì, la sezione cronometrata della Stage 10 sarà davvero composta da "soli" 114 km. Gli organizzatori hanno infatti optato per un approccio piuttosto dolce nel condurre la carovana della Dakar all'interno dell'Empty Quarter, il deserto sabbioso più grande del mondo. La decima Speciale sarà dunque una sorta di... antipasto, proposto ai concorrenti in modo da dare loro un'idea di ciò che li attenderà nei giorni successivi.

Francisco "Chaleco" Lopez e il suo nuovo Can-Am © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

13 DAY 12 | 12/01 - Shaybah > Empty Quarter Marathon (426 km totali, 275 km cronometrati)

La Stage 11 promette di essere una delle Speciali in grado di scardinare maggiormente le varie classifiche. Finiti nel bel mezzo dell'Empty Quarter, uomini e mezzi dovranno vedersela con la prima parte della temutissima tappa Marathon, quella al termine della quale saranno solamente i piloti - senza l'aiuto di meccanici e camion d'assistenza - a poter effettuare le eventuali riparazioni sui loro veicoli. Un mare di dune attende i protagonisti, e il kilometraggio apparentemente limitato rispetto ad altre Speciali non deve trarre in inganno: quella della Stage 11 sarà una sfida che solamente i migliori riusciranno a superare con successo.

14 DAY 13 | 13/01 - Empty Quarter Marathon > Shaybah (375 km totali, 185 km cronometrati)

Dopo la Speciale del giorno precedente - e le eventuali riparazioni notturne - i piloti faranno nuovamente rotta verso Shaybah. Durante la Stage 12, seconda parte dell'unica tappa Marathon presente in questa edizione della Dakar, ci se la dovrà di nuovo vedere con deserti e dune, e sarà ancora una volta la capacità di interpretare le note del roadbook a rivelarsi fondamentale: accumulare pesanti ritardi a poche centinaia di km dal traguardo potrebbe porre fine alle speranze di vittoria di molti.

15 DAY 14 | 14/01 - Shaybah > Al-Hofuf (669 km totali, 154 km cronometrati)

Gli oltre 150 km cronometrati della Stage 13 potrebbero essere l'ultima occasione per provare a rimediare a qualche errore commesso nei giorni precedenti. Ci si lascerà definitivamente alle spalle la desolazione dell'Empty Quarter puntando con decisione verso la costa Est dell'Arabia Saudita, con la stanchezza che potrebbe giocare brutti scherzi a chi dovesse prendere questa Speciale sottogamba.

16 DAY 15 | 15/01 - Al-Hofuf > Dammam (414 km totali, 136 km cronometrati)

In modo non dissimile rispetto alle precedenti edizioni, l'ultima Speciale della Dakar ricopre un po' il ruolo di passerella per i vincitori. Il percorso della Stage 14 sarà infatti caratterizzato da una sezione sabbiosa piatta e veloce, pensata per far giungere i concorrenti fino al traguardo di Dammam senza troppi patemi d'animo.

Sarà lì, sulle sponde del Golfo Persico, che dopo quattordici intense prove cronometrate e oltre 8.500 km percorsi i protagonisti della corsa potranno finalmente lasciarsi alle spalle la Dakar. Per poi rendersi conto, dopo appena una manciata di minuti, di stare già pensando a un modo per cui tornare a viverla.