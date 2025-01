Dakar 2025: tutti i video, i report e i risultati

7.759 km complessivi, 5.115 km cronometrati, 439 veicoli iscritti, 809 partecipanti, un solo vincitore per ciascuna delle categorie in gara. Dal 3 al 17 gennaio, tra le dune, la sabbia e le rocce dell’Arabia Saudita si terrà la Dakar 2025 , 47ª edizione del Rally Raid più famoso del mondo. 12 Stage, percorsi spesso differenziati tra Auto e Moto e una prima settimana di gara caratterizzata dalle sfide della 48 H Crono e della Tappa Marathon attendono i protagonisti della corsa , chiamati a sfidare il cronometro, gli avversari e se stessi in una delle gare più affascinanti del mondo del Motorsport. Guarda i video delle varie giornate, scopri alcune delle storie più entusiasmanti direttamente dal bivacco e leggi i nostri report testuali per non perderti nulla di questa edizione del Rally Dakar !

01 Dakar 2025 - Stage 1

La Stage 1, prima vera prova speciale di questa edizione della corsa, si è svolta lungo un percorso ad anello disegnato attorno al bivacco di Bisha. 500 i km totali, 412 quelli cronometrati, per una Stage che ha visto tanti protagonisti annunciati iniziare a giocare con la strategia in vista delle impegnative e insidiose prove speciali dei giorni successivi.

Tra le auto il più veloce è stato Seth Quintero, che ha impiegato 4 H 35'53" per completare la seziona di gara riuscendo a rifilare un distacco di 50" a Guerlain Chicherit e di 1'03" a Saood Variawa. Ai piedi del podio ha chiuso Martin Prokop, mentre l'ottima Cristina Gutierrez ha artigliato la 5ª posizione davanti a Joao Ferreira e Carlos Sainz. "El Matador" non è andato oltre il 7° posto ma, così come altri volti noti della corsa, ha preferito non strafare durante la Stage 1 per essere certo di avere una buona posizione di partenza per la temuta 48 H Crono del 5 gennaio: sarà infatti l'ordine di arrivo di questa prima prova speciale a decretare quello di partenza della Stage 2, con i piloti scattati più indietro che potranno quindi fare affidamento sulle tracce lasciate da chi è partito prima per evitare di replicare eventuali errori. Alle spalle di Sainz hanno chiuso Lucas Moraes, Toby Price ed Henk Lategan, mentre molto più indietro sono arrivati Nasser Al-Attiyah e Sebastien Loeb. I due, a conferma di quanto scritto poco fa, una volta arrivati al traguardo hanno candidamente ammesso di essersela presa con molta calma per essere certi di poter sfruttare un'ottima posizione di partenza nella Stage 2, una delle più insidiose di questa edizione della Dakar.

Dato che per le auto sono da regolamento irrilevanti i tempi maturati nel Prologo, la classifica generale dopo la Stage 1 ricalca in tutto e per tutto posizioni e distacchi l'ordine d'arrivo di giornata. Davanti c'è quindi Seth Quintero, che prende il comando delle operazioni davanti a Guerlain Chicherit e Saood Variawa. A completare la top five assoluta sono Martin Prokop e Cristina Gutierrez, con Carlos Sainz Sr. 7° e con Nasser Al-Attiyah e Sebastien Loeb che invece, alla luce della strategia adottata oggi, si sono per il momento accontentati rispettivamente della 20ª e 24ª posizione.

Daniel Sanders © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Per quanto riguarda invece le moto, Daniel Sanders ha replicato il successo nel Prologo conquistando la prima posizione anche al termine della Stage 1. L'australiano ha impiegato 4H 41'27" per completare la sezione cronometrata della prova speciale, precedendo al traguardo Ricky Brabec e Ross Branch. 4ª posizione per Skyler Howes, che nel corso della mattinata era rimasto attardato per prestare i primi soccorsi all'infortunato Sebastian Bühler, mentre Tosha Schareina e Luciano Benavides hanno chiuso rispettivamente al 5° e 6° posto. 7ª piazza per Pablo Quintanilla, che si è messo alle spalle Adrien van Beveren, Jose Ignacio Cornejo Florimo e Bradley Cox, approdato nella top ten di giornata grazie ai 6' di penalità comminati a Martin Michek.

La classifica generale, pur tenendo conto dei crono messi a segno nel Prologo, non si discosta più di tanto da quella emersa al termine della Stage 1. Al comando resta quindi Daniel Sanders, che porta a 2'22" il proprio margine su Ricky Brabec e a 2'38" quello su Ross Branch. Skyler Howes e Tosha Schareina si spartiscono gli ultimi due posti disponibili in top five, mentre ancora lontano dalle posizioni che contano è Kevin Benavides: l'argentino, rimasto coinvolto in un serio incidente diversi mesi fa, non è al meglio dal punto di vista fisico e sta dunque faticando non poco a trovare il giusto ritmo lungo gli sterrati dell'Arabia Saudita.

Dakar 2025 - Stage 1: risultati Auto & Moto

Auto

Seth Quintero Guerlain Chicherit Saood Variawa

Moto

Daniel Sanders Ricky Brabec Ross Branch

02 Dakar 2025 - Prologo

79 km complessivi, appena 29 km cronometrati. Si è aperta così, con una brevissima sgambata attorno al bivacco di Bisha, la 47ª edizione del rally raid più famoso del mondo. Anche quest'anno l'ormai tradizionale Prologo si è preso la briga di dare il via alla gara, con uomini e mezzi che hanno ufficialmente iniziato ad affrontare terreno saudita e cronometro.

Così come accaduto nel 2024, anche in questo 2025 il Prologo ha avuto un peso specifico piuttosto importante nell'economia della gara. Se l'estrema brevità della sezione cronometrata non ha ovviamente dato vita a distacchi importanti, quegli stessi 29 km di gara sono serviti per stabilire chi potrà decidere la propria posizione di partenza nella Prova Speciale del 4 gennaio: solamente i primi dieci classificati del Prologo potranno infatti stabilire in quale ordine scattare per la Stage 1, quella che farà ufficialmente entrare nel vivo questa edizione del Rally Dakar.

Tra le Auto il più veloce è stato Henk Lategan. Il sudafricano, al volante di una Toyota Hilux, ha impiegato 15'29" per completare i 29 km cronometrati previsti per il Prologo, staccando così per un solo secondo Mattias Ekström. Lo svedese, che così come Carlos Sainz Sr. si è accasato in Ford Performance dopo essere rimasto orfano di Audi, ha preceduto per 18" secondi Nasser Al-Attiyah, 3° alla guida di quella Dacia Sandrider che promette di dare battaglia tanto alle Hilux quanto ai Raptor. 4ª posizione per Rokas Baciuscka, un outsider che potrebbe dover pagare dazio quando la gara inizierà a entrare più nel vivo, mentre Brian Baragwanath si è tolto per ora la soddisfazione di precedere Sebastien Loeb: il francese, munito della stessa Dacia Sandrider con cui è equipaggiato Al-Attiyah, ha chiuso 6° il Prologo pagando 33" di svantaggio dalla vetta. Nani Roma e Lucas Moraes occupano rispettivamente la 7ª e 8ª piazza, con Saood Variawa e Guerlain Chicherit che provvedono invece a completare la top ten di giornata. Appena fuori dai primi dieci ha chiuso Toby Price, passato dalle due alle quattro ruote alla vigilia della Dakar 2025 e navigato dal suo ex compagno di squadra Sam Sunderland, mentre solamente 25° (e alle spalle tra gli altri anche di Seth Quintero, Cristina Gutierrez, Yazeed Al Rajhi, Mitch Guthrie, Giniel de Villiers e Laia Sanz) ha chiuso Carlos Sainz Sr.: lo spagnolo aveva annunciato di volersela prendere con calma nelle primissime fasi di una Dakar che si preannuncia molto tattica, e così è stato.

Per quanto riguarda le Moto, invece, è stato Daniel Sanders a fare la voce grossa in questo primo assaggio di Dakar 2025. Il portacolori del Red Bull KTM Factory Racing ha impiegato 16'51" per completare i 29 km cronometrati odierni, staccando per 12" tanto Ross Branch quanto Edgar Canet, rookie che si è per il momento tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle un veterano come Ricky Brabec, 4° al termine del Prologo. 5ª piazza per Toscha Schareina, con tre mostri sacri della Dakar - vale a dire Pablo Quintanilla, Luciano Benavides e Adrien van Beveren - che si sono invece spartiti le posizioni dalla 6ª alla 8ª. 9° posto per Michael Docherty e la sua KTM, mentre a completare la top ten è stato Skyler Howes in sella alla Honda. Protagonisti annunciati di questa edizione della Dakar come Mason Klein, Stefan Svitko e Kevin Benavides se la sono per ora presa con apparente calma: i tre hanno infatti chiuso il Prologo occupando rispettivamente la 14ª, 18ª e 24ª posizione, preferendo quindi una strategia attendista sulla falsariga di quanto deciso da Carlos Sainz Sr.

Dakar 2025 - Prologo: risultati Auto & Moto

Auto

Henk Lategan Mattias Ekström Nasser Al-Attiyah

Moto

Daniel Sanders Ross Branch Edgar Canet