5 cose da sapere sul nuovo gioco dedicato alla Dakar

8.000 chilometri di deserto, 300 partecipanti, 5 categorie di veicoli e svariate leggende come Nasser Al-Attiyah , Sebastién Loeb e Matthias Walkner vi aspettano nel nuovo Dakar Desert Rally. Vediamo assieme quali sono le 5 cose che dovete assolutamente sapere sulla simulazione di Saber Interactive.

01 Un gioco di corse open-world

Dakar Desert Rally © Saber Interactive

Dakar Desert Rally è semplicemente il più grande gioco di corse fuoristrada open-world mai realizzato. Fin dal tutorial è possibile familiarizzare con le 5 classi di veicoli che caratterizzano l'iconica competizione: auto, moto, camion, quad e SXS. Ma poi, nel gioco vero e proprio, è possibile sbloccare 150 veicoli diversi e cambiarli tra una tappa e l'altra, dalla Toyota GR HILUX IMA del vincitore della Dakar 2022 Nasser Al-Attiyah alla KTM 450 RALLY di Matthias Walkner, fino ad arrivare agli enormi camion del team Kamaz Master.

02 La modalità carriera di Dakar Desert Rally

Attraverso uno dei fiumi di Dakar Desert Rally © Saber Interactive

Il cuore pulsante del gioco è senza dubbio la modalità carriera, che inizia con la selezione della categoria preferita del veicolo e prosegue con l'impostazione del livello di difficoltà: è possibile impostare svariati aiuti per una partita senza stress, con riparazioni più economiche e indicatori sul percorso, oppure buttarsi sulla modalità professionale con road book e copilota. Raggiunto il livello carriera 25 è possibile sbloccare anche la modalità simulazione, una difficoltà aggiuntiva che non permette né di salvare, né di ripristinare il veicolo.

03 L'evento di rally più duro del mondo

Il videogioco Dakar Desert Rally © Saber Interactive

Prima di ogni tappa di Dakar Desert Rally, ovviamente, bisogna mettere a punto i mezzi. In questa fase potete modificare l'angolo di convergenza e il camber delle ruote, regolare le sospensioni, la pressione dei freni e molti altri parametri. Una volta finito di giocare al meccanico, si parte per il deserto. Ci sono eventi individuali ed eventi in più fasi che propongono diversi obiettivi. La durata media di ogni partita in ogni caso è molto più elevata rispetto agli altri giochi di rally, visto che la distanza media da percorrere va dai 30 ai 60 chilometri per tappa .

Anche il terreno si distingue dai soliti giochi di corse fuoristrada, perché dentro questo mondo di gioco aperto spetta al giocatore trovare il percorso più veloce o migliore tra due waypoint. A volte basta tirare dritto da A a B, mentre in altre bisogna cercare delle deviazioni, ad esempio per evitare dune o tratti rocciosi. In termini di realismo e modello di danneggiamento, Dakar Desert Rally non ci va piano, nemmeno in modalità facilitata: gli errori di guida vanno sempre evitati, perché altrimenti bisogna sostenere costi di riparazione elevati e lunghi lavori di manutenzione che magari non ci si può permettere.

04 L'arcade incontra la simulazione

450 Rally Factory Replica © Saber Interactive Un camion di Dakar Desert Rally © Saber Interactive

Dal punto di vista del gameplay, Dakar Desert Rally si colloca a metà strada tra il gioco di corse arcade e il simulatore . Se disattivate gli aiuti alla guida, il gioco si lascia guidare in modo molto realistico, ma in ogni caso è bello vedere che abbiano introdotto anche delle modalità più accessibili per i neofiti. Le singole classi di veicoli si controllano in modo molto diverso tra loro. Con l'agilità di un quad, ad esempio, è possibile navigare tra le rocce di un terreno accidentato che risulta impossibile da affrontare al volante di un camion. Nella versione PC che abbiamo testato c'erano ancora alcuni problemi con i controlli e purtroppo mancava il supporto ai setup con volante e pedaliera, ma siamo sicuri che gli sviluppatori stiano lavorando per integrarli quanto prima.

05 Un mondo multigiocatore e dinamico

Dakar Desert Rally in prima persona © Saber Interactive

Oltre alla carriera, Dakar Desert Rally offre anche una modalità multiplayer online in cui gareggiare con altri giocatori in fasi individuali o in rally collegati. C'erano pochi altri giocatori sui server per i test prima del lancio, ma fortunatamente è possibile inserire in partita anche avversari controllati dal computer. Tutte le tappe offrono diversi percorsi e approcci alternativi, quindi le partite non saranno mai uguali e in modalità professionale ogni tappa rappresenta una sfida non da poco.

Grazie al sistema dinamico che regola il passare del tempo e il meteo, anche i singoli eventi sono in continua evoluzione. A volte capita di essere in giro nel deserto sotto un sole accecante e poi all'improvviso arriva una violenta tempesta che riduce ulteriormente la visibilità. Gli sviluppatori hanno promesso che continueranno ad aggiornare il gioco con nuove funzionalità, prime fra tutte quella dedicata al replay e alle foto in-game. Anche se Dakar Desert Rally non è un gioco perfetto, ha molto da offrire ai fan delle corse fuoristrada e, con il suo approccio di gioco tra la simulazione e l'arcade, colpisce le note giuste per deliziare allo stesso modo neofiti e veterani della Dakar .