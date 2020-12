La guida definitiva alla Dakar 2021

13 giorni di gara, 12 Prove Speciali, oltre 7.500 km complessivi e 4.767 km cronometrati, 555 iscritti e 321 veicoli pronti a schierarsi sulla linea di partenza: in numeri, la 43^ edizione della Dakar è tutta qui.

Visita la pagina evento per restare aggiornato su articoli e video di recap:

Il Rally Raid più famoso ( e duro ) del mondo, tuttavia, è un qualcosa che va ben oltre le semplici cifre . Capace di attraversare decenni di storia, di sopravvivere a Crono e ai cambiamenti che il mondo le aveva imposto, immutabile nel suo spirito ribelle e indomito, la Dakar conserva un fascino ancestrale che non ha eguali nel mondo dei motori. Sin dal 1978, anno della prima edizione, chiunque decida di iscriversi alla gara parte con la consapevolezza di dovere avere la meglio sui propri avversari, sul tempo e, soprattutto, su se stesso.

Dal deserto africano alle sabbie arabe, passando per le aspre edizioni rocciose sudamericane, la Dakar è una corsa che sembra appartenere a un’altra epoca. Giunto alla 43^ edizione della sua magnifica storia e immortale storia, ecco come il Rally Raid più celebre del mondo si prepara ad accogliere coloro che osano affrontarlo.

Il percorso della Dakar 2021 © ASO

Il percorso

Sarà ad anello, tanto per cominciare. Ciascuno dei 555 concorrenti scatterà da Jeddah la mattina del 3 gennaio 2021 per poi farvi ritorno, dopo 12 estenuanti Prove Speciali, il 15 gennaio . La seconda città araba per importanza, romanticamente affacciata sul Mar Rosso, sarà teatro anche della cerimonia d’apertura della corsa, prevista per il 2 gennaio e seguita da una breve sgambata di 11 km che fungerà da “Prologo” alla prima vera giornata di gara. Curiosi di scoprire le caratteristiche e le insidie di ogni singola Stage? Vi accontento subito.

Prologue – 2 gennaio | Jeddah – Jeddah (11 km)

Come anticipato poco più sopra, il primo assaggio delle sabbie arabe in questo 2021 sarà per i protagonisti della corsa poco più di una scampagnata. Soffici dune sabbiose saranno scenario di una giornata pensata soprattutto per stabilire, in base alla classifica finale, l’ordine di partenza per la Stage 1.

Stage 1 – 3 gennaio | Jeddah – Bisha (345 km di trasferimento / 277 km cronometrati)

Si inizierà dunque a fare sul serio a partire dal 3 gennaio, quando uomini e mezzi si lasceranno alle spalle gli scintillanti palazzi di Jeddah per inoltrarsi negli scenari mozzafiato dell’Arabia Saudita. A farla da padrone in questa prima giornata di gara saranno i sentieri rocciosi, lungo i quali i concorrenti dovranno fare attenzione a non colpire troppi sassi per evitare di incappare in forature che potrebbero costare secondi preziosi. Attenzione agli incroci: numerosi e disseminati lungo tutto il percorso della Prova Speciale, potrebbero indurre i più inesperti all’errore.

Stage 2 – 4 gennaio | Bisha – Wadi Ad-Dawasir (228 km di trasferimento / 457 km cronometrati)

Inizieranno a comparire le prime dune, con una sezione sabbiosa lunga circa 30 km che metterà alla prova chiunque nel primo terzo della Stage. Il terreno andrà indurendosi man mano che si avanzerà lungo il percorso, ma la sabbia tornerà a fare capolino proprio negli ultimi km di questa Prova Speciale particolarmente lunga.

Stage 3 – 5 gennaio | Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir (227 km di trasferimento / 403 km cronometrati)

In attesa che il vasto bacino desertico dell’Empty Quarter inghiottisca – così come già accaduto nel 2020 – i protagonisti della corsa, la 3^ Prova Speciale darà ai favoriti la prima vera occasione per fare selezione sul resto del gruppo. Nella prima Stage ad anello dell’edizione 2021 si dovrà affrontare una snervante alternanza di dune ampie dalle pendenze gentili e dune compatte e ravvicinate, con angoli decisamente più pronunciati. Sarà la prima Speciale davvero tecnica, e commettere errori potrebbe rivelarsi più semplice del previsto.

Stage 4 – 6 gennaio | Wadi Ad-Dawasir – Riyadh (476 km di trasferimento / 337 km cronometrati)

Complessivamente questa sarà la Stage più lunga, ma nonostante ciò non dovrebbe essere una delle più difficili da affrontare. Vaste zone pianeggianti daranno respiro a uomini e mezzi, con la carovana della Dakar che punterà dritta verso la capitale dell’Arabia Saudita.

Stage 5 – 7 gennaio | Riyadh – Buraydah (206 km di trasferimento / 419 km cronometrati)

In questa Speciale sarà fondamentale tenere i nervi saldi. Le velocità medie si abbasseranno drasticamente per via delle sezioni sabbiose – presenti soprattutto a metà del percorso cronometrato – e dei sentieri rocciosi, irti di pietre aguzze che potrebbero costare una foratura.

Stage 6 – 8 gennaio | Buraydah – Ha’il (170 km di trasferimento / 485 km cronometrati)

L’ultima Stage prima dell’agognato Rest Day rappresenterà una sfida soprattutto per i motociclisti, chiamati a navigare un mare di dune in una Prova Speciale dal fondo perennemente sabbioso. La navigazione comincerà a farsi davvero insidiosa, e gli organizzatori non escludono che qualcuno possa dover affrontare il deserto di notte…

Rest Day – 9 gennaio | Ha’il

Con 6 giorni di gara già alle spalle, i concorrenti della 43^ edizione della Dakar potranno godersi il meritato riposo prima di continuare la propria marcia verso Nord. Fare il pieno di energie sarà fondamentale: la tappa Marathon attenderà uomini e mezzi proprio dietro l’angolo.

Stage 7 – 10 gennaio | Ha’il – Sakaka (266 km di trasferimento / 471 km cronometrati)

Durante il 7° giorno di gara i saliscendi sabbiosi torneranno a farla da padrone, con una sola sezione tortuosa, rocciosa e veloce a interrompere la sinuosa continuità di dune. Il surriscaldamento del motore sarà un’incognita da tenere in debita considerazione, dato che trattandosi di una tappa Marathon solamente i piloti potranno intervenire sui mezzi per riparare eventuali danni.

Stage 8 – 11 gennaio | Sakaka – Neom (334 km di trasferimento / 375 km cronometrati)

Una faticosa alternanza tra fondi rocciosi e fondi sabbiosi caratterizzerà anche la seconda parte della tappa Marathon, quella che potrebbe piegare la resistenza di chi ha commesso errori durante la Stage 7. Gli organizzatori raccomandano di tenere a portata di mano la macchinetta fotografica: sarà questa la giornata con gli scenari più belli dell’intera edizione 2021.

Stage 9 – 12 gennaio | Neom – Neom (114 km di trasferimento / 465 km cronometrati)

La 9^ Prova Speciale si aprirà con una scenografica partenza in linea sulle spiagge del Mar Rosso, ma l’atmosfera fiabesca della seconda tappa ad anello della Dakar durerà molto poco: veloci sezioni rocciose si alterneranno a lente parti sabbiose, con i piloti che dovranno essere abili a capire come, quando e se cambiare il proprio ritmo. La Stage 9, per lunghezza e caratteristiche del proprio percorso, sarà una delle più impegnative della gara.

Stage 10 – 13 gennaio | Neom – AlUla (241 km di trasferimento / 342 km cronometrati)

Colline e un dedalo di dune potrebbero tornare molto utili ai piloti più esperti: la navigazione, nella 10^ Speciale, sarà tutt’altro che semplice. A sole due tappe dall’arrivo di Jeddah, questa Stage potrebbe essere l’occasione per tentare lo strappo finale in classifica e involarsi verso la vittoria finale.

Stage 11 – 14 gennaio | AlUla – Yanbu (46 km di trasferimento / 511 km cronometrati)

Signore e signori, davanti a voi avete la Prova Speciale più lunga dell’edizione 2011 della Dakar. Oltre 100 km di dune sabbiose torneranno a sfidare i protagonisti della gara, e non perdere tempo tra le insidie della navigazione sarà cruciale per non vanificare quanto fatto nelle 10 giornate precedenti.

Stage 12 – 15 gennaio | Yanbu – Jeddah (227 km di trasferimento / 225 km cronometrati)

Con oltre 7.000 km già alle spalle, la carovana della Dakar torna a puntare dritta verso Jeddah. Come già accaduto nell’edizione 2020, l’ultima Stage non sarà una semplice passerella: oltre 200 km di dune attendono i protagonisti – ormai esausti – della corsa, e dunque non sono da escludere clamorosi colpi di scena proprio quando l’agognato traguardo sul Mar Rosso sembrerà essere ormai a portata di mano…

ABC of… Rally Raid

I protagonisti

Dicevo in apertura di articolo: 555 concorrenti iscritti alla corsa, distribuiti a bordo dei 321 veicoli pronti ad affrontare le insidie dell’Arabia Saudita. Classe per classe, ecco chi sono i piloti – o gli equipaggi – da tenere d’occhio.

AUTO

Tra le auto, occhi puntati sulla Mini del team JCW X-Raid affidata a Carlos Sainz . Il veterano spagnolo, reduce dalla vittoria ottenuta nel 2020, dovrà vedersela con l’agguerrita concorrenza tanto dello scomodissimo compagno di squadra Stephane Peterhansel (soprannominato “Mr. Dakar” in virtù dei 13 successi assoluti centrati in carriera) quanto di Nasser Al-Attiyah , alfiere qatariota di Toyota Gazoo Racing nonché profondo conoscitore dei più reconditi segreti delle dune sabbiose.

Carlos Sainz e Lucas Cruz tra le dune di Dubai © Kin Marcin

Tanta curiosità c’è poi attorno ai ritorni del “Cannibale”, Sebastien Loeb , e del suo compagno di squadra Nani Roma : attesi ai blocchi di partenza alla guida del nuovo Buggy Hunter del team Bahrain Raid Xtreme, tanto il francese quanto lo spagnolo daranno fondo a tutto il loro talento per tenere il passo delle più rodate Mini e Toyota.

Mai sottovalutare inoltre le Clubman ALL4 di Yazeed Al Rajhi e Jakub Przygonski , o le Hilux di Giniel De Villiers e dei nuovi arrivati Henk Lategan e Shameer Variawa : ciascuno di loro potrebbe rendersi protagonista di acuti improvvisi, capaci di scavare solchi profondi nell’eventualità – non così remota in una corsa aspra come la Dakar – che i migliori della classe commettano piccoli errori dalle enormi conseguenze.

MOTO

Dopo essere riuscito a spezzare l’egemonia KTM grazie al successo ottenuto nel 2020, Ricky Brabec e la sua Honda saranno i ricercati numero uno durante questa edizione della Dakar. Lo statunitense della Casa Alata dovrà innanzitutto vedersela con i propri compagni di marchio, pronti come non mai a rendergli la vita estremamente complicata: Jose Cornejo Florimo, Kevin Benavides e soprattutto Joan Barreda si presenteranno ai blocchi di partenza di Jeddah con l’obiettivo di strappare lo scettro della Dakar dalle mani di Brabec, che dovrà dunque spandere non poco sudore per replicare lo splendido risultato della passata edizione.

L'armata KTM al gran completo © Kin Marcin

Sulle tracce del pilota a stelle e strisce, ovviamente, si getterà ventre a terra anche l’armata KTM . La Casa austriaca vorrà vendicare l’affronto sportivo subito nel 2020, quando un altro marchio ha osato privarla della vittoria nella Dakar, e dunque per la 43^ edizione del Rally Raid schiererà ancora una volta la propria line up di fenomeni: Toby Price, Sam Sunderland e Matthias Walkner sono pronti a non dare quartiere al plotone Honda, chiamato a resistere a un offensiva tutt’altro che facile da affrontare.

Tenendo sempre bene a mente la presenza di talentuosi underdog – Pablo Quintanilla e Xavier De Soultrait , per citarne due in sella alla Husqvarna –, un occhio di riguardo bisognerà averlo anche nei confronti di Adrien Van Beveren . Il francese, punta di diamante di una Yamaha presente a ranghi ridottissimi in questa Dakar, vorrà sicuramente riscattare l’opaca – e fin troppo breve – prestazione di cui si è reso protagonista l’anno passato: considerarlo a priori fuori dai giochi potrebbe rivelarsi un errore.

QUAD

In una categoria rimasta orfana di Ignacio Casale – dominatore assoluto dell’edizione 2020 e iscritto quest’anno tra i camion – e di Simon Vitse (l’unico che era riuscito a mettere i bastoni tra le ruote al cileno), massima attenzione tra i Quad per Rafal Sonik . Il polacco, 3° lo scorso anno dopo un inizio da urlo e autore di alcuni acuti degni di nota, dovrà vedersela con il rientrante Nicolas Cavigliasso, Manuel Andujar e Kamil Wisnieski : basteranno questi nomi a rendere più incerta la lotta per la vittoria finale tra i Quad?

SIDE-BY-SIDE

Quando Casey Currie non c’è, Guthrie Mitchell e Sergei Kariakin ballano. Parafrasi di detti popolari a parte, anche tra i Side-by-side si registra l’assenza del vincitore della passata edizione. Approda invece nella categoria Kris Meeke , ennesimo rallista sbarcato sulle frastagliate sponde del Rally Raid, mentre ancora una volta parecchi occhi saranno puntati sulle prestazioni del Red Bull Off-Road Team USA: prevalentemente composta da giovani piloti, la squadra che corre sotto il vessillo dell’energy drink dovrà dimostrare di potere e sapere replicare gli ottimi risultati centrati nell’anno d’esordio.

I Side-by-Side del Red Bull Off-Road Team USA © Kin Marcin

CAMION

Dopo la delusione dello scorso anno, Eduard Nikolaev ha alzato bandiera bianca in questo 2021. Il pilota russo, 4 volte vincitore della Dakar a bordo dell’immenso Kamaz, non sarà al via della 43^ edizione del Rally Raid e dunque, al volante di quei mastodonti, il team russo dovrà fare affidamento su Andrey Karginov (vincitore nel 2020) e Anton Shibalov , due piloti che l’anno passato hanno dimostrato di poter fare molto bene.

Chi fermerà l'avanzata degli enormi Kamaz? © Flavien Duhamel

A tentare di arginare lo strapotere dei Kamaz ci sarà, come nella scorsa edizione, il MAZ di Siarhei Viazovich , con l’Iveco di Martin Macik e il Praga di Ales Loprais che tenteranno di rimanere agganciati al gruppo di testa per riuscire ad assestare la zampata vincente. Il vincitore assoluto, in questa categoria, è tutt’altro che scritto.

Le novità

Non sono troppe, ma ci sono e si faranno sicuramente sentire. Un esempio concreto? Il momento in cui a tutti i piloti verrà consegnato il Roadbook , fondamentale strumento che contiene tutte le indicazioni per orientarsi in un dedale di rocce, sabbia e sentieri. Ebbene: se nel 2020 il Roadbook di ogni Stage veniva consegnato ai piloti la sera prima della partenza, nel 2021 esso sarà dato agli equipaggi… la mattina stessa della Stage.

Esatto, avete letto bene: i piloti dei mezzi a 4 ruote avranno tra le mani il Roadbook solamente 10 minuti prima della partenza, mentre i centauri di minuti a disposizione ne avranno 20. Una sfida nella sfida dunque, con la navigazione che mai come in questo 2021 potrebbe rivelarsi cruciale per evitare di perdere tempo preziosissimo.

Saranno poi obbligatori, sulla falsariga di quanto avviene ormai da anni nelle competizioni su pista, gli airbag nelle tute dei piloti di moto. Alla ricerca di una sempre maggiore sicurezza per tutti i suoi partecipanti e visto quanto accaduto lo scorso anno, la Dakar ha imposto che questa soluzione tecnologica venisse introdotta per qualsiasi centauro decidesse di partire da Jeddah. A dimostrazione, dunque, del fatto che rimanere uguali a se stessi non vuole necessariamente dire non imparare dai propri errori.

Matthias Walkner affronta le dune di Dubai © Kin Marcin

Dal punto di vista della sicurezza, la Dakar 2021 segnerà l’esordio degli avvertimenti vocali e delle Slow Zones . Oltre a essere ampiamente segnalati sul Roadbook, i tratti più difficili, impervi e pericolosi del percorso saranno annunciati anche da un segnale sonoro, che ricorderà a tutti i protagonisti di fare la massima attenzione. In più, attingendo a piene mani dall’esperienza di molte categorie su asfalto, in alcuni tratti i partecipanti non potranno viaggiare al di sopra di una certa velocità stabilita dalla Direzione Gara : un modo, questo, di evitare che i più inesperti non colgano immediatamente un pericolo andando così a cacciarsi nei guai.

Saranno poi introdotte penalità tanto per chi sostituisce i pistoni delle proprie moto quanto per chi, nei 15’ destinati al rifornimento, effettuerà delle riparazioni sulla propria cavalcatura meccanica. Gli interventi di manutenzione e riparazione saranno consentiti solamente nei bivacchi , con i piloti che dovranno quindi avere estrema cura dei propri mezzi per non incappare in penalità che potrebbero costare molto caro in termini di posizioni in classifica.

Oltre alla confermata formula “ Dakar Experience ” – che consente a chi è stato costretto al ritiro di presentarsi nuovamente al via della giornata successiva in un’apposita classifica -, l’edizione 2021 della Dakar assisterà all’esordio della categoria “ Dakar Classic ”. Destinata e interamente dedicata alle vecchie glorie che hanno fatto la storia della corsa, da disputarsi su un percorso composto da 12 Stage di lunghezza compresa tra i 200 e i 300 km, questa particolare categoria vedrà schierarsi al via 26 veicoli del recente passato pronti a dimostrare che di tempo, per loro, non ne è passato poi così tanto.

Siete pronti a inoltrarvi nel deserto? © Kin Marcin