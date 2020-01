Toby Price in testa dopo un emozionante Stage 1 della Dakar 2020

Si è ufficialmente levato il sipario sull’edizione 2020 della Dakar , la prima ad essere disputata in Arabia Saudita dopo 11 edizioni trascorse in Sud America.

Le prime pagine del terzo capitolo del Rally Raid più famoso ed iconico del mondo sono state scritte lungo i 752 km - 319 dei quali cronometrati - che hanno condotto i protagonisti della corsa da Jeddah ad Al Wajh, con i festeggiamenti della cerimonia d’apertura che sono rapidamente stati avvolti dalla fitta coltre di polvere sollevata dagli oltre 340 mezzi iscritti alla corsa. 83 auto, 144 moto, 46 SxS, 46 camion e 23 quad hanno iniziato a sfidarsi sulle sabbie dell’Arabia Saudita (30° paese differente ad ospitare la Dakar) cominciando così a percorrere i 7.500 km che li separano dal traguardo di Qiddiya, e al termine della prima giornata di gara di quest’edizione 2020 non sono mancate conferme e sorprese.

Moto

Toby Price ha iniziato alla grande la Dakar con una vittoria nello Stage 1 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

A figurare tra le conferme è stato, per quanto riguarda le moto, Toby Price , già vincitore della scorsa Dakar. Il centauro australiano, nonostante qualche difficoltà di troppo causata da un roadbook che ha deciso di spaccarsi letteralmente a metà all’altezza del 250° km, è riuscito ad avere la meglio su tutti i suoi avversari grazie ad una seconda parte di prova eccezionale.

Sulla gara dell’australiano ha poi parzialmente influito una penalità di 2’ comminatagli dalla Direzione Gara: la KTM del #001 è comunque riuscita a mantenere la testa della classifica, ma ha visto il suo vantaggio assottigliarsi tanto nei confronti di un ottimo Ricky Brabec - 2° al traguardo e 1° per larghe sezioni di questo Day 1 - quanto nei riguardi di Matthias Walkner , 3° in sella ad un’altra delle KTM. Alle spalle dell’austriaco si è poi messa la Honda di Benavides , mentre il britannico Sam Sunderland ha preferito non correre troppi rischi in questa giornata d’apertura e si è dunque accontentato di una 5^ posizione provvisoria.

A faticare probabilmente più del previsto sono state le Yamaha, con Adrien Van Beveren e Xavier De Soultrait che in questo primo assaggio di sabbia araba hanno forse preferito muoversi cautamente per accumulare fiducia e confidenza. A costare caro a Van Beveren è stata la seconda parte della Speciale: il pilota transalpino pareva infatti in grado di lottare quantomeno per un piazzamento in Top 5, ma i parecchi minuti persi nelle fasi conclusive della giornata lo hanno costretto a chiudere in 10^ posizione ad oltre 9’ di ritardo dal crono messo a segno da Price. Peggio è comunque andata a De Soultrait: l’altro alfiere d’oltralpe della Casa dei Tre Diapason non è infatti riuscito ad andare oltre la 13^ piazza al termine di questo Day 1.

Classifica "Moto" dopo lo Stage 1

Toby Price (AUS) 3h 21m 33s Ricky Brabec (USA) +5s Matthias Walkner (AUT) +40s Kevin Benavides (ARG) +2m 31s Sam Sunderland (GBR) +3m 15s

Auto

Stéphane Peterhansel durante lo Stage 1 della Dakar 2020 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Se è dunque Price la conferma, Vaidotas Zala non può che essere la sorpresa. Il pilota lituano, al via della Dakar 2020 al volante di una Mini Countryman ALL4 gestita privatamente, è infatti quasi clamorosamente riuscito ad avere la meglio sui Buggy di Stephane Peterhansel e Carlos Sainz, rispettivamente giunti in 2^ e 3^ posizione al traguardo.

Le tre Mini - racchiuse in poco più di 2’ - hanno saputo sfruttare al meglio i problemi occorsi a Nasser Al-Attiyah , vincitore della Dakar 2019 e 4° al termine del Day 1: il qatariota, a bordo della sua Toyota Hilux, ha patito infatti ben tre forature nell’arco di appena 15 km, vedendo così sfumare in pochissimo tempo tutto il vantaggio accumulato in una prima parte di prova eccezionale.

Buona poi la prestazione tanto di Ten Brinke (5° con un’altra delle Hilux partenti) quanto di Terranova (7° con una Mini Countryman ALL4), mentre si è saggiamente saputo accontentare dell’11^ piazza Fernando Alonso . Il due volte Campione del Mondo di Formula 1, alle prese con terreni infidi, scivolosi e diversi dall’asfalto e dai cordoli a cui è abituato, non ha corso troppi rischi durante questa prima prova, riuscendo così ad arrivare al traguardo senza nessun problema di sorta e con un distacco di 15’27” dalla vetta della classifica.

Decisamente peggio è andata invece a Romain Dumas, che ha dovuto abbandonare l’edizione 2020 della Dakar dopo aver percorso poche decine di km: il suo DXX buggy è letteralmente andato a fuoco nel bel mezzo della prova, ed il pilota francese non ha potuto dunque far altro che ritirarsi. In qualche difficoltà di troppo sono incappati anche Giniel De Villiers e Nani Roma , rispettivamente alle prese con una foratura lenta e con un ritmo non propriamente eccezionale (sono stati oltre 20 i minuti persi dallo spagnolo nel corso di questo Day 1).

Classifica "Auto" dopo lo Stage 1

Vaidotas Zala (LTU) 3h 19m 4s Stéphane Peterhansel (FRA) +2m 14s Carlos Sainz (ESP) +2m 50s Nasser Al-Attiyah (QAT) +5m 33s Bernhard Ten Brinke (NDL) +6m 30s

SSV

Per quanto riguarda poi gli SSV, a dominare questa prima giornata è stato Aron Domżała . Il polacco, alla sua seconda partecipazione alla Dakar e con l’intento di riscattare una troppo anticipatamente conclusa edizione 2019, è riuscito a rifilare quasi 2’ all’americano Sacey Currie . Un po’ più attardato rispetto al duo di testa - e nonostante un ottimo ritmo messo in mostra nelle prime fasi della corsa - è invece il vincitore della Dakar 2017, Sergey Karyakin : per il russo sono quasi 9 i minuti di ritardo accumulati al termine della prova.

Classifica "SxS" dopo lo Stage 1

Aron Domzala(POL) 4h 58s Casey Currie (USA) +1m 51s Jose Antonio Hinojo Lopez (ESP) +5m 49s F Lopez Cantar (CHI) +6m 47s Sergey Karyakin (RUS) +8m 52s

Camion

Tra i giganti del deserto ad avere la meglio è stato invece Anton Shibalov , che a bordo del suo KAMAZ non ha assolutamente dato mostra di aver risentito dell’assenza dall’edizione 2019 della Dakar. Il russo ha tagliato il traguardo con oltre 1’30” di vantaggio sul Maz di Siarhei Viazovich , con il gradino più basso del podio occupato per il momento - e ad oltre 3’ di ritardo - dall’Iveco di Janus van Kasteren . Inizio piuttosto in sordina invece per il campione in carica Eduard Nikolaev , che alla guida di un KAMAZ non è andato oltre la 10^ posizione accusando un ritardo di oltre 11’ dalla vetta della classifica.

Classifica "Truck" dopo lo Stage 1

Anton Shibalov (RUS) 3h 40m 35s Siarhei Viazovich (BLR) +1m 33s Janus Van Kasteren (NDL) +3m 9s Dmitry Sotnikov (RUS) +4m 7s Martin Macik (CZE) +4m 52s

Frase del giorno

“È stata una giornata piuttosto strana. Il mio roadbook si è inceppato, quindi sono stato fortunato a trovare Matthias Walkner nei paraggi. Dopodiché, come se non bastasse, il roadbook si è strappato del tutto. Dopo questo inconveniente ho solo cercato di seguire la polvere sollevata e di tenere il passo degli altri ragazzi. Purtroppo ho preso qualche minuto di penalità, ma una volta che il roadbook smette di funzionare è un po’ come essere ciechi. Non è la migliore delle partenze, anche se almeno sappiamo di avere ancora 11 giorni di gara in cui poter dire la nostra. La moto trasmette ottime sensazioni” – Toby Price.

La preview dello Stage 2

Dopo il bivacco notturno di Al Wajh, nella mattinata di domani la Dakar farà rotta verso Neom, nel nord ovest dell’Arabia Saudita. I 367 km cronometrati della seconda prova speciale dell’edizione 2020 offriranno a tutti i protagonisti spettacolari scorci del Mar Rosso, ma non ci sarà troppo tempo per ammirare il panorama date le insidie a livello di guida e di navigazione.