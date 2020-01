Sainz vede il proprio vantaggio ridursi, mentre Guthrie vince ancora

Auto, SxS e Camion: sono state solamente queste le categorie della Dakar che hanno disputato l’ottava tappa dell’edizione 2020 del celebre Rally Raid. A seguito della scomparsa dello sfortunato Paulo Gonçalves la Direzione Gara ha infatti deciso, in segno di rispetto verso il portoghese, di annullare lo Stage 8 tanto per le moto quanto per i quad.

Dakar Daily – Stage 8

Lungo i 474 km cronometrati della prova speciale ad anello disputata attorno a Wadi Al-Dawasir sono stati nomi illustri ad andare sorprendentemente in difficoltà, lasciando così campo libero a coloro che nei giorni passati erano stati offuscati dall’ombra dei favoriti. Ecco cos’è successo nel corso del Day 8, seconda giornata di gara nella seconda e decisiva settimana di questa Dakar 2020 .

Sainz non corre troppi rischi mentre Serradori coglie una grande vittoria nello Stage 8

Nasser Al-Attiyah, Toyota, sempre più vicino al leader Carlos Sainz © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Senza le moto ad indicare – seppur in misura minima – la retta via, l’ottava tappa della Dakar si è rivelata particolarmente difficile dal punto di vista della navigazione per coloro che scattavano davanti a tutti. Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel, i tre piloti che hanno monopolizzato il podio nei giorni passati, dopo essere partiti nelle prime tre posizioni si sono infatti trovati in seria difficoltà nel districarsi tra le insidie del percorso, finendo così con l’accusare ritardi importanti una volta giunti al traguardo.

Ad approfittare di queste vicissitudini è stato Mathieu Serradori . Il francese, autore finora di un’ottima Dakar, è stato infatti il primo a ricompire all’arrivo di Wadi Al-Dawasir dopo aver distanziato di circa 4’ un sorprendente Fernando Alonso: l’asturiano nel Day 8 ha colto il proprio primo podio di tappa in questa edizione 2020, e ancora una volta grazie ad un ritmo eccellente è riuscito a chiudere la giornata davanti a veterani della disciplina. Alle spalle della Hilux #310 si sono infatti piazzati Orlando Terranova, Giniel De Villiers e Yazeed Al Rajhi, con Jakub Przygonski, Bernhard Ten Brinke e un ritrovato Erik Van Loon ad occupare dalla 6^ all’8^ posizione.

Bisogna infatti scorrere la classifica di tappa fino al 9° posto per trovare uno dei favoriti per la vittoria finale. Stephane Peterhansel si è infatti dovuto accontentare di gravitare ai margini della top ten dopo aver incassato oltre 13’ di ritardo su Serradori, ma addirittura peggio hanno fatto i suoi più diretti avversari: Nasser Al-Attiyah occupa l’11^ posizione – dietro anche alla MINI di Nani Roma -, mentre Carlos Sainz non riesce ad andare oltre un 15° posto che lo porta ad oltre 19’ di distacco dalla vetta della classifica di giornata.

Al madrileno, tuttavia, più che quella di giornata interessa la classifica generale. Lì infatti lo spagnolo di MINI continua a guidare le danze, conservando ancora 6’40” di vantaggio su Al-Attiyah e 13’09” di margine su Peterhansel. Si conferma 4° un sempre costante Al Rajhi, mentre Terranova e Ten Brinke devono iniziare a guardarsi le spalle da un Serradori sempre più arrembante. 12° assoluto – e in costante risalita – è infine Alonso.

Classifica “Auto” dopo lo Stage 8

Carlos Sainz (ESP) 31h 56m 52s Nasser Al-Attiyah (QAT) +06m 40s Stéphane Peterhansel (FRA) +13m 09s Yazeed Al Rajhi (SAU) +32m 25s Orlando Terranova (ARG) +43m 02s

Guthrie centra il secondo successo di tappa

Mitch Guthrie Jr durante lo Stage 8 della Dakar 2020 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

È stato l’americano Mitch Guthrie Jr , fiero portacolori del Red Bull Off-Road Team USA, a trionfare al termine tra gli SSV al termine del Day 8 della corsa. Lo statunitense ha saputo regolare la concorrenza di tutti i suoi avversari, transitando sul traguardo con un vantaggio di 2’27” su un Reinaldo Varela parso in gran spolvero negli ultimi giorni.

A sorridere maggiormente al termine della tappa è però probabilmente Francisco Lopez, ex leader della classifica assoluta chiamato ora a ricucire il gap che lo separa dalla vetta. Il cileno è parzialmente riuscito nell’impresa proprio durante questo Day 8: approfittando delle difficoltà di Casey Currie e chiudendo la tappa in 3^ posizione, Lopez è infatti stato in grado di dimezzare il distacco dal 1° posto promettendo dunque battaglia nei prossimi giorni. Appena fuori dal podio si è piazzato Austin Jones, che per poco meno di un minuto ha saputo avere la meglio su un Sergei Kariakin tornato a presenziare la top 5 dopo un Day 7 particolarmente complesso.

Non complessa bensì inesistente è stata invece l’ottava giornata di Cyril Despres. Il pilota francese, già da tempo fuori dai giochi che contano ed inserito nella poco rilevante classifica della Dakar Experience, oggi non è neppure riuscito a prendere il via dopo aver deciso di cedere il proprio motore a Mitch Guthrie, il cui SxS aveva iniziato a fare le bizze. Meglio – ma in fondo non troppo – è poi andata a Casey Currie: lo statunitense, parso piuttosto in difficoltà a partire da metà prova, non è andato oltre l’8^ posizione di giornata, chiudendo con oltre 19’ di ritardo dalla prima posizione del giovane connazionale.

Così come per Sainz, tuttavia, anche per Currie il distacco accumulato quest’oggi non causa troppe conseguenze negative. Il pilota a stelle e strisce conserva intatta la propria leadership assoluta, tenendosi stretti i 15’40” che lo dividono da Francisco Lopez e gli oltre 34’ che lo separano da Kariakin. Apparentemente sembrano solamente tre i papabili contendenti per la vittoria finale: Conrad Rautenbach, attualmente 4°, accusa infatti oltre un’ora di ritardo dalla vetta della classifica.

Classifica “SSV” dopo lo Stage 8

Casey Currie (USA) 39h 47m 37s Chaleco Lopez (CHI) +15m 40s Sergei Kariakin (RUS) +34m 29s Conrad Rautenbach (ZSA) +01h 06m 03s Jose López (ESP) +01h 10m 25s

Karginov continua a dominare in Arabia Saudita

Andrey Karginov ha vinto nello Stage 8 della Dakar 2020 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Tre vittorie consecutive. Recita così il tabellino di marcia di Andrey Karginov , leader sempre più incontrastato tra i mastodonti del deserto. Il russo, alla guida di un KAMAZ al cui strapotere nulla sembra ormai in grado di opporsi, ha ancora una volta avuto la meglio sul compagno di marca Anton Shibalov, transitato sul traguardo di Wadi Al-Dawasir con un gap di quasi 6’ dalla vetta.

Alle spalle dell’ennesimo 1-2 messo a segno dallo squadrone russo si è poi messo Ales Loprais, che alla guida del suo Praga è riuscito a spezzare un’egemonia KAMAZ resa ancora più evidente dalla 4^ posizione di Dmitry Sotnikov e dalla 5^ piazza di Eduard Nikolaev, ironicamente tornato ad essere competitivo dopo essere stato costretto al ritiro ed essere dunque stato inserito nella classifica della Dakar Experience. Chiude poi al 6° posto di giornata Siarhei Viazovich: il bielorusso, dopo diversi giorni trascorsi a mettere il sale sulla coda dei KAMAZ, sembra ora accusare il colpo, con gli oltre 18’ di ritardo accumulati durante questo Day 8 che gli hanno fatto perdere parecchio terreno nella classifica generale.

Classifica generale che ormai vede Andrey Karginov involato verso un’apparente fuga in solitaria. Il russo ora comanda le operazioni con quasi mezz’ora di vantaggio su Anton Shibalov, a propria volta in possesso di un margine di oltre 30’ su Siarhei Viazovich. Si conferma infine in 4^ posizione assoluta Ales Loprais, che con il suo Praga accusa però oltre 2 ore di ritardo dalla vetta.

Classifica “Truck” dopo lo Stage 8

Andrey Karginov (RUS) 34h 31m 43s Anton Shibalov (RUS) +27m 06s Siarhei Viazovich (BLR) +01h 05m 17s Ales Loprais (CZE) +02h 04m 27s Martin Macik (CZE) +02h 39m 22s

Frase del giorno

"È stata un’ottima giornata, e avere una rivincita rispetto al problema tecnico avuto ieri mi fa sentire bene. Devo ringraziare Cyril [Despres], che la scorsa notte mi ha dato il suo motore in modo tale che potessi continuare: è stato un grande gesto. Ora siamo fuori dalla classifica generale e dentro quella della Dakar Experience, quindi il nostro obiettivo sarà quello di cogliere vittorie di tappa"

Ora siamo fuori dalla classifica generale e dentro quella della Dakar Experience, quindi il nostro obiettivo sarà quello di cogliere vittorie di tappa Mitch Guthrie Jr

La preview dello Stage 9: Wadi Al-Dawasir – Haradh

Ben 891 km – 415 dei quali cronometrati – attendono i piloti della Dakar nel corso del Day 9 di questa edizione 2020. La carovana di mezzi e uomini farà rotta verso la zona est del paese, lasciandosi alle spalle Wadi Al-Dawasir per raggiungere Haradh.

Sarà importante essere molto precisi nella guida, con sezioni sconnesse e difficoltose che regaleranno brutte sorprese a tutti coloro che non presteranno particolare attenzione a dove metteranno le ruote. La superficie sarà piuttosto dura, ma sarà una delle ultime occasioni di questa Dakar in cui ciò avverrà: ad Haradh il deserto attende.