Al-Attiyah vince la Stage 11, Peterhansel gestisce. Sunderland è 2°

Seppure accorciata di 47 km, la Stage 11 – la penultima di questa Dakar – è stata l’ennesima Speciale mozzafiato di un’edizione 2021 che nessuno degli appassionati riuscirà a dimenticare facilmente. Gli oltre 400 km cronometrati che hanno condotto da AlUla sino a Yanbu hanno costretto numerosi protagonisti ad alzare bandiera bianca prima del previsto, e tra coloro che si sono arresi alle rocce e alle dune dell’Arabia Saudita figurano anche piloti che erano in lotta per la vittoria finale. Ecco tutto quello che è successo nella Stage 11: clicca sul video per guardare gli highlights oppure scorri per leggere il recap completo.

Highlights Stage 11

Dakar Daily – Stage 11

MOTO

Sam Sunderland vince la Stage 11 © Flavien Duhamel

Come spesso accaduto nelle precedenti giornate di gara, è tra le moto che si assiste al vero colpo di scena di questa Stage 11. Joan Barreda, partito stamane da AlUla in 4^ posizione assoluta e dunque con ancora in mano le carte per giocarsi la vittoria finale, è stato costretto al ritiro. Lo spagnolo, come ampiamente previsto, ha deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo durante la penultima Speciale della sua corsa: una volta imposto un ritmo indemoniato, tuttavia, Barreda ha clamorosamente mancato una sosta di rifornimento obbligatoria e, prima ancora che i giudici potessero comminargli una penalità monstre, è rimasto a secco di benzina al km 276 della Stage. In più, come se non bastasse, l’alfiere della Honda è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a degli accertamenti a seguito della caduta in cui era incappato ieri, dovendo dunque dire addio alla Dakar 2021 nel modo più rocambolesco e imprevedibile che si potesse immaginare.

Tornando a questioni di classifica, la Stage 11 è stata vinta da uno strepitoso Sam Sunderland. Il britannico di KTM era quasi riuscito nell’impresa di ricucire in un colpo solo lo strappo di circa 10’ che lo separava dalla prima posizione assoluta di Benavides, e solamente una seconda parte di Speciale eccezionale disputata dall’argentino ha impedito che la rincorsa di Sunderland si concretizzasse. Benavides e la sua Honda hanno infatti chiuso la Stage 11 in 3^ piazza, alle spalle di un Pablo Quintanilla protagonista di una delle rare apparizioni sul podio in questa sua non esaltante Dakar 2021 e davanti alle KTM di Daniel Sanders e Matthias Walkner. Solamente 6° è invece Ricky Brabec: allo statunitense oggi spettava il difficile compito di fare da apripista, con il tempo perso per trovare il giusto percorso nel dedalo di sentieri che ha rallentato e smorzato l’impeto di una rimonta che era parsa inarrestabile.

Davanti a tutti, con una sola Stage ancora da disputare, si conferma dunque Kevin Benavides. L’argentino è ora braccato da Sam Sunderland, ma il pilota di Honda ha ancora un jolly da giocare: sarà infatti il britannico ad aprire la pista nell’ultima giornata di gara, e la speranza di Benavides e della Casa Alata è che anche il pilota di KTM possa trovare qualche difficoltà nel trovare il giusto percorso. Scala al 3° posto Brabec, ultimo dei piloti ad avere l’argentino concretamente a portata di tiro: l’ottimo Daniel Sanders e Skyler Howes, infatti, dalla vetta sono ormai distanti oltre mezz’ora.

Classifica “Moto” dopo la Stage 11:

Kevin Benavides (ARG) 45h 01m 44s Sam Sunderland (GBR) +04m 12s Ricky Brabec (USA) +07m 13s Daniel Sanders (AUS) +33m 05s Skyler Howes (USA) +49m 07s

AUTO

Nasser Al-Attiyah insegue Stephane Peterhansel © Flavien Duhamel

Per quanto riguarda invece le auto, a Nasser Al-Attiyah non è bastato centrare l’ennesimo sigillo personale di questa Dakar 2021 per piegare la resistenza di Stephane Peterhansel. “Mr. Dakar” anche oggi è stato l’ombra del principe del Qatar, e senza correre particolari rischi si è limitato a gestirne il disperato tentativo di rimonta concludendo 2° a poco più di un minuto.

A salire sul terzo gradino del podio è stato ancora una volta Carlos Sainz, che avrà non poco da recriminare per gli inghippi avuti durante la prima settimana di gara dato il ritmo messo in mostra nella maggior parte delle Stage, mentre 4° è l’ancora ottimo Yazeed Al Rajhi. 5° è Cyril Despres, mentre rispettivamente in 6^ e 7^ posizione giungono Giniel De Villiers e Vladimir Vasilyev. Inattese difficoltà poi per Nani Roma: lo spagnolo, attualmente 5° nella classifica assoluta nonostante il tentativo di rimonta di Khalid Al Qassimi, ha infatti concluso la Stage 11 in 18^ piazza, accusando dalla vetta un ritardo superiore ai 27’.

Con 225 km cronometrati a separare il bivacco di Yanbu al traguardo di Jeddah, Stephane Peterhansel continua a guidare la classifica davanti a Nasser Al-Attiyah e al più staccato Carlos Sainz. Con quest’ultimo ormai fuori portata, si tiene stretta la propria 4^ posizione Jakub Przygonski: il polacco resiste ai piedi del podio con la sua Toyota Hilux, con Nani Roma a seguirne le tracce a debita distanza.

Classifica “Auto” dopo la Stage 11:

Stephane Peterhansel (FRA) 42h 09m 26s Nasser Al-Attiyah (QAT) +15m 05s Carlos Sainz (ESP) +01h 04m 14s Jakub Przygonski (POL) +02h 32m 24s Nani Roma (ESP) +03h 15m 54s

CAMION

Anton Shibalov apre la doppietta KAMAZ © Eric Vargiolu / DPPI

Torna a chiudersi con un 1-2 griffato KAMAZ la classifica di giornata tra i camion. Anton Shibalov e Airat Mardeev monopolizzano infatti le prime due posizioni della Stage 11, con il Maz di Aliaksei Vishneuski che si toglie la soddisfazione di mettere le proprie ruote davanti a quelle del dominatore Dmitry Sotnikov, oggi 4° davanti a Martin Macik. Quest’ultimo, dopo due vittorie consecutive, ha pagato lo scotto di essere apripista: transitato con il miglior crono al Waypoint 3, il ceco ha perso minuti preziosi nella seconda metà della Speciale e non è dunque riuscito a replicare il risultato dei giorni passati.

Nulla cambia in termini di classifica generale provvisoria, quella in cui i KAMAZ spadroneggiano in lungo e in largo occupando tutti e tre i gradini del podio: Dmitry Sotnikov continua a precedere Anton Shibalov, che a propria volta è davanti ad Airat Mardeev. Come risultato delle ultime, ottime prestazioni, sale però in 4^ posizione Martin Macik: il ceco ora precede il connazionale Ales Loprais per poco meno di 7’, e c’è da scommettere che nella Stage 12 farà di tutto per non vanificare quanto di buono fatto vedere nelle Speciali dei giorni scorsi.

Classifica “Camion” dopo la Stage 11:

Dmitry Sotnikov (RUS) 45h 51m 33s Anton Shibalov (RUS) +39m 58s Airat Mardeev (RUS) +01h 11m 30s Martin Macik (CZE) +01h 47m 48s Ales Loprais (CZE) +01h 54m 08s

QUAD

Il secondo vero colpo di scena di questa 11^ giornata di gara lo si vive tra i quad, la categoria che senza alcun preavviso perde Alexandre Giroud. Il francese, grandissimo protagonista di questa seconda settimana della Dakar, è stato costretto al ritiro dopo il Waypoint 2: un vero peccato per il pilota transalpino, che aveva ampiamente meritato una 2^ posizione guadagnata a suon di ottime prestazioni.

A trionfare nella Stage 11 è stato dunque Giovanni Enrico, anche se a sorridere è stato soprattutto Manuel Andujar: l’argentino, 2° al traguardo quest’oggi, dato il ritiro di colui che era il primo degli inseguitori si ritrova infatti tra le mani un vantaggio enorme sui suoi avversari, potendo quindi limitarsi ad amministrare nella 12^ e ultima Speciale di questa edizione della Dakar. Al 3° posto di giornata si è messo Pablo Copetti, mentre a completare la top five di questa Stage 11 hanno provveduto il ceco Tomas Kubiena e il polacco Kamil Wisniewski.

Come anticipato qualche rigo più sopra, Manuel Andujar domina incontrastato nella classifica generale provvisoria. Alle spalle dell’argentino si piazzano Giovanni Enrico e Pablo Copetti, ma solamente il cileno può sperare nella vittoria finale: lo statunitense, infatti, da Andujar paga un ritardo superiore alle tre ore. Il ritiro di Giroud e le difficoltà di Italo Pedemonte (quest'oggi neppure partito), infine, aprono le porte della top five tanto a Kamil Wisniewski (4°) quanto a Tomas Kubiena (5°).

Classifica “Quad” dopo la Stage 11:

Manuel Andujar (ARG) 57h 19m 11s Giovanni Enrico (CHL) +25m 52s Pablo Copetti (USA) +03h 01m 34s Kamil Wisniewski (POL) +06h 48m 18s Tomas Kubiena (CZE) +07h 07m 17s

SSV

Seth Quintero torna a vincere nella Stage 11 © Marcelo Maragni

Torna invece alla vittoria di tappa Seth Quintero. Il giovanissimo californiano, punta di diamante del Red Bull Off Road Team USA, ha infatti trionfato nella Stage 11 riuscendo a precedere il solito Francisco Lopez Contardo e Gerard Farres Guell, riuscito a mettere in mostra un ritmo più che discreto nelle Stage conclusive di questa edizione della Dakar.

4° e 5° sono Khalifa Al Attiyah e Kris Meeke, mentre la 6^ posizione conquistata oggi da Austin Jones rischia di far svanire definitivamente le sue speranze di vittoria: lo statunitense, già costretto a rimontare su Francisco Lopez Contardo, con gli 8’ persi in questa Stage 11 rischia di trovarsi di fronte a un’impresa semplicemente impossibile durante l’ultima Speciale della gara.

Nella classifica generale, infatti, Francisco Lopez Contardo incrementa ulteriormente il proprio vantaggio. Il cileno ha ora oltre 18’ di margine su Austin Jones, 2° davanti al duo polacco formato da Aron Domzala e Michal Goczal. Completa infine la top five assoluta Reinaldo Varela, saldamente 5° viste le oltre due ore di vantaggio finora guadagnate su Kess Koolen.

Classifica “SSV” dopo la Stage 11: