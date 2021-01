Carlos Sainz torna a vincere nella Stage 6, Price leader tra le moto

Seppure con 100 km cronometrati in meno rispetto a quelli originariamente in programma, la Stage 6 della Dakar 2021 non è stata una Speciale per animi deboli. Annegati in un mare di dune sabbiose che rendevano davvero difficile la navigazione, i protagonisti della 43^ edizione di una delle gare più affascinanti del mondo se la sono dovuta vedere con l’ultima delle fatiche prima del meritato Rest Day. Il deserto ha costretto protagonisti illustri ad alzare bandiera bianca, ma ha anche saputo riscrivere classifiche che fino a ieri parevano ormai cristallizzate: clicca sul video per gustarti gli highlights della Stage 6 oppure scorri per leggere il recap completo.

Highlights Stage 6

Dakar Daily – Stage 6

MOTO

Toby Price torna leader tra le moto © Flavien Duhamel

La posizione di partenza torna a fare la differenza nella sesta Speciale della Dakar 2021. A chiudere davanti a tutti la Stage 6 è infatti Joan Barreda, scattato 17° stamane ma transitato per primo sul traguardo di Ha’il. Lo spagnolo della Honda ha preceduto per una manciata di secondi Ross Branch e il rookie Daniel Sanders, entrambi passati sotto alla bandiera a scacchi con meno di 1’ di ritardo da Barreda.

In una Stage nella quale ben 17 piloti sono giunti racchiusi in 10’, ai piedi del podio si piazza l’altra Honda di Ricky Brabec, 4° davanti a un Matthias Walkner i cui rimpianti crescono di giornata in giornata. 6° è Adrien Van Beveren, mentre si accontenta della 7^ piazza Toby Price: l’australiano, transitato addirittura in testa al gruppo nei primi tre Waypoint, ha chiuso la propria giornata con 3’54” di ritardo dal crono di Barreda riuscendo comunque a guadagnare tempo in classifica sui piloti che gli erano immediatamente davanti nella classifica generale di cui ora è leader. A completare la top ten della Stage 6 provvedono infatti Joaquim Rodrigues, Sam Sunderland e Pablo Quintanilla, mentre Jose Ignacio Cornejo Florimo, Xavier De Soultrait e Kevin Benavides incappano in qualche difficoltà di troppo e vengono dunque costretti rispettivamente alla 11^, 14^ e 17^ piazza di giornata.

Come accennato poche righe più sopra, in termini di classifica generale provvisoria il risultato della sesta Speciale premia la rincorsa di Toby Price. L’australiano è ora davanti a tutti con poco più di due minuti di vantaggio su Kevin Benavides e Jose Ignacio Cornejo Florimo, mentre Xavier De Soultrait scala in 4^ posizione davanti a un sempre costante Ross Branch. 6° è Sam Sunderland, mentre risale fino al 7° posto Joan Barreda: ora lo spagnolo è distante solamente 6’25” dalla vetta.

Classifica “Moto” dopo la Stage 6:

Toby Price (AUS) 24h 08m 43s Kevin Benavides (ARG) +02m 16s Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) +02m 57s Xavier De Soultrait (FRA) +03m 41s Ross Branch (BWA) +03m 41s

AUTO

Carlos Sainz vince la Stage 6 © Flavien Duhamel

Per quanto riguarda le auto, nella Stage 6 Carlos Sainz aggiunge il secondo successo personale sul proprio tabellino di marcia di questa Dakar 2021. Lo spagnolo completa il percorso cronometrato davanti a Yazeed Al Rajhi e Nasser Al-Attiyah, con i due piloti Toyota abili nel non cedere troppo il passo di fronte al velocissimo ritmo imposto alla corsa dal campione in carica.

4° è Stephane Peterhansel, che paga oltre 7’ di distacco dal crono del compagno di squadra, mentre continua a confermarsi presenza costante della top ten di questa Dakar Jakub Przygonski: il polacco, che in questo 2021 ha abbandonato la Mini Clubman ALL4 per sedersi al volante di una Toyota Hilux, è forse una delle maggiori sorprese della 43^ edizione del celeberrimo Rally Raid. 6° è Brian Baragwanath al volante del suo Century, mentre a completare la top ten di giornata provvedono Nani Roma, Giniel De Villiers, Cyril Despres e Vladimir Vasilyev. Giornata nera invece per Martin Prokop e Mathieu Serradori – rispettivamente 40° e 44° al traguardo -, addirittura nerissima per Sebastien Loeb: l’alsaziano, che al primo Waypoint era transitato con soli 32” di ritardo dalla vetta a conferma del buon ritmo mostrato i giorni scorsi, ha subito la rottura di un triangolo della sospensione posteriore al km 97 ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad attendere l’arrivo dell’assistenza.

Nonostante la 4^ posizione odierna, Stephane Peterhansel resta al comando della classifica generale provvisoria. Il francese guida la carovana delle auto con poco più di 5’ di margine su Nasser Al-Attiyah, con Carlos Sainz che recupera terreno pur rimanendo distante 40’ dalla coppia di testa. 4° è l’ottimo Jakub Przygonski – il cui gap è però già superiore ad un’ora e 10 -, mentre a completare la top five provvede Nani Roma alla guida dell’esordiente Buggy Hunter.

Classifica “Auto” dopo la Stage 6:

Stephane Peterhansel (FRA) 22h 14m 03s Nasser Al-Attiyah (QAT) +05m 53s Carlos Sainz (ESP) +40m 39s Jakub Przygonski (POL) +01h 11m 36s Nani Roma (ESP) +01h 36m 55s

CAMION

Airat Mardeev guida la tripletta KAMAZ © Marcelo Maragni

L’armata KAMAZ impone il proprio dominio nella sesta Speciale della Dakar 2021. Airat Mardeev, Dmitry Sotnikov e Anton Shibalov siglano una tripletta russa che lascia davvero poco margine di replica ai diretti avversari, rappresentati quest’oggi da Ales Loprais e dal suo Praga.

Al 5° posto si mette il MAZ di Aliaksei Vishneuski, mentre Andrey Karginov precede l’Iveco di Martin Macik: il pilota ceco è costretto a perdere ulteriore terreno dai KAMAZ quest’oggi, con i 12’30” di ritardo accumulati al traguardo che gli costano anche la 3^ posizione nella classifica generale. La sesta giornata è poi anche la prima veramente difficile per Ignacio Casale, che dopo aver trascorso l’intera prima settimana di gara ampiamente nella top ten è costretto ad accontentarsi del 13° posto, a oltre 55’ di ritardo dal crono messo a segno da Mardeev.

I KAMAZ iniziano a fare la voce grossa anche nella graduatoria assoluta. Dmitry Sotnikov ora guida il gruppo con più di 37’ di margine su Anton Shibalov, mentre Airat Mardeev grazie alla vittoria ottenuta nella sesta Speciale scala la classifica e agguanta la 3^ piazza (seppure a più di un’ora di ritardo dalla testa della corsa). Come anticipato poco più sopra, scende in 4^ posizione Martin Macik, mentre si conferma 5° Ales Loprais.

Classifica “Camion” dopo la Stage 6:

Dmitry Sotnikov (RUS) 24h 26m 18s Anton Shibalov (RUS) +37m 34s Airat Mardeev (RUS) +01h 01m 43s Martin Macik (CZE) +01h 02m 33s Ales Loprais (CZE) +01h 07m 00s

QUAD

Alexandre Giroud suona la carica. Il francese, da diverse giornate parso leggermente in difficoltà rispetto alle primissime uscite, torna a vincere nella Stage 6 riuscendo ad avere la meglio per soli 34” su Giovanni Enrico, mentre il leader della classifica assoluta Nicolas Cavigliasso sale quest’oggi sul gradino più basso del podio.

Manuel Andujar e Pablo Copetti occupano rispettivamente la 4^ e 5^ posizione, mentre vede allontanarsi sempre di più il gruppetto di testa Italo Pedemonte: il cileno, presenza costante della top ten in questa prima settimana di gara, nella sesta Speciale ha tagliato il traguardo sì sempre tra i primi 10, ma staccato questa volta di oltre 47’ dalla vetta della classifica.

Come anticipatovi, Nicolas Cavigliasso resta davanti a tutti nella graduatoria generale anche dopo la Stage 6. Alle spalle dell’argentino resta il connazionale Manuel Andujar, mentre prova a recuperare terreno Alexandre Giroud, ora 3° seppure con oltre 40’ di ritardo dal leader della classifica. 4° è Giovanni Enrico, mentre a partire dalla 5^ posizione di Pablo Copetti i distacchi si fanno monstre: lo statunitense, infatti, paga un gap di oltre 2 ore dal crono complessivo di Cavigliasso.

Classifica “Quad” dopo la Stage 6:

Nicolas Cavigliasso (ARG) 29h 15m 55s Manuel Andujar (ARG) +33m 18s Alexandre Giroud (FRA) +45m 22s Giovanni Enrico (CHL) +50m 19s Pablo Copetti (USA) +02h 24m 39s

SSV

Seth Quintero trionfa nella Stage 6 © Marcelo Maragni

Dopo essere andato molto vicino a centrare il primo successo personale in questa Dakar 2021 durante la Stage 5, Seth Quintero vince e convince nella sesta Speciale andando a conquistare la seconda vittoria per il Red Bull Off Road Team USA. Il pilota statunitense transita sul traguardo di Ha’il davanti a un sorprendente Khalifa Al Attiyah e a Gerard Farres Guell, tornato sul podio di giornata dopo una Dakar rivelatasi finora per lui tremendamente complicata.

Austin Jones, Aron Domzala e Michal Goczal occupano dalla 4^ alla 6^ posizione, mentre la sesta giornata di gara si rivela disastrosa per Francisco Lopez Contardo: il cileno, leader della classifica assoluta fino alla quinta giornata di gara, chiude 29° la Stage 6 accusando un ritardo di oltre 53’ dalla vetta della classifica. È un vero e proprio incubo per il #401, ritrovatosi a perdere improvvisamente contatto con il gruppo di testa (che stava peraltro addirittura guidando).

La difficilissima giornata del pilota cileno si traduce ovviamente in un vero e proprio terremoto in termini di classifica generale. In prima posizione troviamo ora il polacco Aron Domzala, che per soli 40” riesce a tenersi dietro Austin Jones, a propria volta per circa 8’ davanti a Seth Quintero. Francisco Lopez Contardo scala ora al 4° posto, ma i suoi 35’ di ritardo lo costringono più a guardarsi le spalle dal ritorno di Sergei Kariakin (oggi 8°) che non a pensare ad una rimonta nei confronti di chi lo precede.

Classifica “SSV” dopo la Stage 6: