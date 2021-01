Al Rajhi vince la Stage 7, ma Peterhansel allunga. Price torna secondo

La Dakar 2021 riparte per la sua seconda settimana di gara. Il Rally Raid più famoso del mondo si lascia alle spalle il Rest Day di Ha'il e si getta di nuovo ventre a terra in direzione di Jeddah. Ad aprire la ripresa dell'Odissea nel deserto è stata la prima parte della temuta tappa Marathon, quella al termine della quale solamente i piloti potranno effettuare riparazioni sui propri veicoli: 471 km cronometrati hanno condotto uomini e mezzi fino al traguardo di Sakaka, con le innumerevoli dune sabbiose che hanno fatto ancora una volta da scenario al Rally Raid più famoso del mondo. Nel corso della settima Speciale non sono mancati clamorosi colpi di scena e inaspettati stravolgimenti di classifica: clicca sul video per gustarti gli highlights della Stage 7, oppure continua a scorrere per il recap completo.

Highlights Stage 7

Dakar Daily – Stage 7

MOTO

Toby Price torna 2° in classifica © Eric Vargiolu / DPPI

Ad uscire vincitore dalla prima parte della tappa Marathon è stato Ricky Brabec, al suo primo sigillo personale in questa edizione della Dakar. Lo statunitense, vincitore nel 2020, sul traguardo di Sakaka ha preceduto la Honda gemella di Jose Ignacio Cornejo Florimo e la KTM di Skyler Howes, tornato sul podio di giornata dopo alcune Stage piuttosto difficili.

Alle spalle del pilota a stelle e strisce si piazzano altre due moto di Mattighofen, quelle di Sam Sunderland e del rookie Daniel Sanders, con Xavier De Soultrait che si conferma molto costante: il francese in sella alla sua Husqvarna coglie l’ennesimo piazzamento in top ten della sua Dakar, chiudendo con una 6^ posizione che lo tiene a contatto con il gruppo di testa nella classifica generale. 7° posto di giornata per Toby Price: l’australiano, che ha dettato il passo nella prima metà della Speciale, è stato costretto a cedere terreno e minuti preziosi nella sezione finale della prova riuscendo però comunque a chiudere davanti a Luciano Benavides e Joaquim Rodrigues. A completare la top ten della Stage 7 provvede infine la prima delle Yamaha, quella affidata a Franco Caimi: lo statunitense, che ha chiuso la Speciale odierna con un distacco di 6’46” dalla vetta, si tiene dietro il compagno di squadra Adrien Van Beveren, quest’oggi 11° e più vicino ai primi della classe.

Cambia – di nuovo – la classifica generale provvisoria. Davanti a tutti ora c’è Jose Ignacio Cornejo Florimo, con Toby Price che insegue la Honda del cileno staccato di un solo secondo. Sul gradino più basso del podio sale invece Sam Sunderland, che assieme a Xavier De Soultrait approfitta della giornata storta di Kevin Benavides (16° di giornata e 5° nella graduatoria assoluta) per sopravanzare proprio la Honda del pilota argentino. Resta 6° infine Joan Barreda, che scattando davanti a tutti nella Stage 7 ha ancora una volta dimostrato quanto sia difficile fare da apripista in questa edizione della Dakar: lo spagnolo non è riuscito ad andare oltre la 14^ piazza, a quasi 9’ dal crono del compagno di squadra Ricky Brabec.

Classifica “Moto” dopo la Stage 7:

Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) 28h 51m 31s Toby Price (AUS) +00m 01s Sam Sunderland (GBR) +02m 11s Xavier De Soultrait (FRA) +02m 34s Kevin Benavides (ARG) +07m 29s

AUTO

Stephan Peterhansel tiene a bada Nasser Al-Attiyah © Marcelo Maragni

Tra le auto è invece Yazeed Al Rajhi a trionfare nella Stage 7, la prima disputata dopo il meritato Rest Day di Ha’il. Il pilota saudita ha piegato la resistenza di Stephane Peterhansel – 2° al traguardo e per gran parte della Speciale in possesso del miglior tempo – e Carlos Sainz, con i due alfieri della Mini che sono stati dunque costretti a cedere il passo alla Hilux che non ti aspetti.

Ci si sarebbe infatti potuti attendere la zampata (un’altra) di Nasser Al-Attiyah, ma l’alfiere di Gazoo Racing nel corso della settima Speciale non è riuscito ad andare oltre la 4^ posizione. Il principe del Qatar non ha accumulato distacchi monstre dalle due Mini, ma dovendo inseguire “Mr. Dakar” anche in classifica generale il finirgli alle spalle – anche di un solo secondo – non favorisce affatto i suoi tentativi di rimonta. Alle spalle di Al-Attiyah c’è il sempre costante Jakub Przygonski, mentre si riaffacciano nella top ten di giornata sia Yasir Seaidan sia Cyril Despres, 7° al volante della Peugeot 3008 DKR. Torna a farsi vivo tra i primi dieci anche Mathieu Serradori, in possesso nuovamente di un buon ritmo dopo aver sofferto alcuni gravi guasti tecnici nelle Stage precedenti, mentre a completare la top ten di giornata provvedono Vladimir Vasilyev e Nani Roma. Lo spagnolo resiste con il suo buggy Hunter all’interno della top ten, mentre l’ennesima giornata storta della sua Dakar 2021 la vive Sebastien Loeb: l’alsaziano era transitato all’ultimo Waypoint con il 10° crono di giornata, ma l’ennesimo guasto occorso al suo Hunter nei km conclusivi lo ha relegato in 42^ posizione con quasi due ore di ritardo.

La Stage 7 non riscrive dunque la classifica generale provvisoria. Davanti a tutti c’è sempre Stephane Peterhansel, che guida il gruppo tenendosi dietro Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz, con lo spagnolo distante 40’ dal compagno di team. 4° è Jakub Przygonski, primo dei piloti ad accusare oltre un’ora di ritardo, con la top five assoluta che viene completata da Nani Roma.

Classifica “Auto” dopo la Stage 7:

Stephane Peterhansel (FRA) 26h 36m 50s Nasser Al-Attiyah (QAT) +07m 53s Carlos Sainz (ESP) +41m 06s Jakub Przygonski (POL) +01h 22m 48s Nani Roma (ESP) +01h 59m 00s

CAMION

Continua l'avanzata dei KAMAZ © Marcelo Maragni

L’armata KAMAZ mette la freccia ed entra con decisione in corsia di sorpasso nella Stage 7 della Dakar 2021. Dmitry Sotnikov, sempre più dominatore incontrastato di questa edizione della gara, aggiunge un altro successo al suo ruolino di marcia precedendo i compagni di marca Airat Mardeev e Anton Shibalov e andando a siglare la seconda tripletta consecutiva del marchio russo.

Predicatore nel deserto della top five al volante del suo Maz è Aliaksei Vishneuski, che riesce nell’impresa di precedere l’altro KAMAZ di Andrey Karginov, 5° davanti ad Ales Loprais. 8° è Ignacio Casale, giunto al traguardo di Sakaka immediatamente alle spalle di Martin Van den Brink, mentre 9° è Martin Macik: il pilota ceco ha perso moltissimo terreno all’inizio e alla fine del percorso cronometrato, chiudendo la giornata con oltre 35’ di ritardo dal crono messo a segno da Sotnikov.

É proprio quest’ultimo a guidare in maniera perentoria la classifica generale assoluta. Il russo precede infatti di oltre 45’ il connazionale Anton Shibalov, a propria volta 2° con circa 20’ di margine su Airat Mardeev. Avvicendamento di posizioni infine per Ales Loprais e Martin Macik: il pilota del Maz sopravanza quello dell’Iveco dopo la Stage 7, strappandogli la 4^ piazza e accumulando anche 21’ di vantaggio.

Classifica “Camion” dopo la Stage 7:

Dmitry Sotnikov (RUS) 29h 12m 10s Anton Shibalov (RUS) +45m 56s Airat Mardeev (RUS) +01h 05m 06s Ales Loprais (CZE) +01h 21m 47s Martin Macik (CZE) +01h 42m 01s

QUAD

Il primo vero colpo di scena la Stage 7 lo regala tra i quad: Nicolas Cavigliasso, che aveva chiuso in testa al gruppo la prima settimana di gara, viene clamorosamente costretto a uno stop forzato da un guasto tecnico e perde così non solo il comando della classifica ma anche la possibilità di ottenere un buon piazzamento in questa Dakar 2021.

Ad approfittare della giornata da incubo dell’argentino è il suo connazionale Manuel Andujar, che taglia per primo il traguardo di Sakaka precedendo un ritrovato Italo Pedemonte e Alexandre Giroud, che dal canto suo ha iniziato la seconda metà di gara con lo stesso ottimo passo con cui aveva chiuso la prima.

In classifica generale, data l’imprevista, imprevedibile e sfortunata debacle di Nicolas Cavigliasso, davanti a tutti si ritrova ora Manuel Andujar. L’argentino guida il gruppo davanti a Alexandre Giroud e Giovanni Enrico (4° nella Stage 7), con Pablo Copetti (5° oggi) che si vede scippato il quarto posto assoluto dal rientrate Italo Pedemonte.

Classifica “Quad” dopo la Stage 7:

Manuel Andujar (ARG) 35h 46m 53s Alexandre Giroud (FRA) +20m 55s Giovanni Enrico (CHL) +25m 55s Italo Pedemonte (CHL) +02h 08m 28s Pablo Copetti (USA) +02h 12m 24s

SSV

Nuovo piazzamento in top five per Cristina Gutierrez Herrero © Marcelo Maragni

Dopo l’inaspettato crollo patito nel corso della Stage 6, Francisco Lopez Contardo torna al successo tra i Side-by-side. Il cileno sul traguardo di Sakaka regola Saleh Alsaif e Reinaldo Varela, che pure erano riusciti ad avere un ottimo passo durante tutta la Speciale.

Alle spalle dei primi tre si mette Michal Goczal, mentre chiude 5° di giornata Cristina Gutierrez Herrero: la pilota spagnola torna in top five con un’altra ottima prestazione, risultando così la prima tra i portacolori del Red Bull Off Road Team USA. 6° è Aron Domzala, mentre perdono leggermente terreno rispetto alla testa della classifica tanto Seth Quintero (oggi 7°) quanto Austin Jones, 9° a 19’21” dal crono di Contardo.

Il tentativo di rimonta di quest’ultimo non sortisce – per il momento – cambiamenti in termini di classifica generale. Davanti a tutti resta infatti Aron Domzala, che precede Seth Quintero e Austin Jones con poco meno di 10’ di margine su entrambi. 4° è proprio Francisco Lopez Contardo (che paga dalla vetta quasi 25’ di ritardo), mentre Michal Goczal si issa in 5^ posizione ai danni di un Sergei Kariakin sottotono nella Stage 7.

Classifica “SSV” dopo la Stage 7: