Nella Stage 8 Al-Attiyah si avvicina a Peterhansel e Price fa i miracoli

La seconda parte della tappa Marathon della Dakar 2021 , come da aspettative, ha saputo regalare colpi di scena dal primo all’ultimo Waypoint. I 385 km cronometrati che dal bivacco di Sakaka hanno condotto fino alla bandiera a scacchi di Neom hanno visto le speranze di molti dei protagonisti di questa Dakar svanire di fronte a un guasto o a una caduta, ma quegli stessi 385 km cronometrati sono stati anche teatro di rabbiose rimonte e vere e proprie imprese sportive. Ecco tutto quello che è successo nella Stage 8 della Dakar: clicca sul video per gustarti gli highlights oppure scorri per leggere il recap completo.

Highlights Stage 8

Dakar Daily – Stage 8

MOTO

Toby Price conquista un fantastico 2° posto © Marcelo Maragni

Nella Stage 8 è Jose Ignacio Cornejo Florimo il più rapido di tutti. Il cileno della Honda, al primo sigillo personale in questa Dakar 2021, è transitato per primo sul traguardo di Neom con un vantaggio di 1’05” su colui che può a pieno merito essere considerato il vincitore morale della Stage 8. 2° è infatti arrivato Toby Price, ritrovatosi con la gomma posteriore della sua KTM gravemente danneggiata proprio nel momento peggiore: l’australiano ha infatti dovuto affrontare l’intoppo durante la tappa Marathon, ovverosia quella in cui non ha potuto disporre dei pneumatici di ricambio forniti dall’assistenza, ed è stato costretto ad arrangiarsi operando una riparazione di fortuna con fascette e nastro adesivo.

Avendo disputato l’intera Stage 8 in condizioni ben oltre il limite della precarietà, il 2° posto di Price vale molto più di quanto la semplice classifica non possa dire. Alle spalle dello stoico australiano si è messa la Honda di Ricky Brabec, mentre a completare la top five di giornata hanno provveduto Sam Sunderland e Kevin Benavides, con Joan Barreda subito dietro in 6^ posizione. La Stage 8 ha poi posto brutalmente fine alla Dakar di due dei grandi protagonisti di queste otto giornate di gara: Franco Caimi è stato infatti costretto al ritiro a causa di un guasto al motore della sua Yamaha, mentre Xavier De Soultrait è incappato in un brutto incidente che ne ha reso addirittura necessario il trasporto presso l’ospedale di Tabuk. E’ davvero un peccato, per il transalpino dell’Husqvarna, concludere in questo modo la gara: De Soultrait era infatti finora stato uno dei piloti più costanti e veloci dell’intera edizione, e avrebbe ampiamente meritato di concludere nella top five la sua eccezionale gara.

Il ritiro del poco più sopra citato francese comporta dei cambiamenti anche nella classifica generale provvisoria. Davanti a tutti c’è ora Jose Ignacio Cornejo Florimo, che si tiene ben stretto il vantaggio di un minuto e sei secondi su Toby Price, con Sam Sunderland che occupa attualmente il gradino più basso del podio. Kevin Benavides e Joan Barreda occupano la 4^ e 5^ posizione, mentre Ricky Brabec è al momento 6° con un ritardo di circa 17’ sul compagno di marca cileno.

Classifica “Moto” dopo la Stage 8:

Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) 32h 00m 11s Toby Price (AUS) +01m 06s Sam Sunderland (GBR) +05m 57s Kevin Benavides (ARG) +12m 58s Joan Barreda (ESP) +16m 05s

AUTO

Nasser Al-Attiyah trionfa nella Stage 8 © Flavien Duhamel

Tra le auto è stato Nasser Al-Attiyah a fare la voce grossa lungo il percorso cronometrato che da Sakaka ha condotto fino a Neom. Il principe del Qatar ha piegato la resistenza dei mini Buggy di Carlos Sainz e Stephane Peterhansel – giunti rispettivamente 2° e 3° al traguardo –, riuscendo così a guadagnare minuti preziosi nella sua rincorsa a quella prima posizione assoluta occupata ancora da “Mr. Dakar”.

Alle spalle del francese è stata ottima la prestazione odierna della coppia di Peugeot 3008 DKR guidate da Khalid Al Qassimi e Cyril Despres, mentre al 6° posto si è confermato il sempre costante Jakub Przygonski. Finisce fuori dalla top ten di giornata Nani Roma, ma nuovamente peggio è andata al suo compagno di squadra Sebastien Loeb: l’alsaziano, particolarmente inviso alla Dea bendata durante questa Dakar, ha patito l’ennesimo guasto tecnico sul suo buggy Hunter ed è stato ancora una volta costretto a perdere moltissimo tempo in attesa del supporto dell’assistenza.

Il risultato della Stage 8 non stravolge quindi la classifica generale. A guidare il gruppo c’è sempre Stephane Peterhansel, che vede però ora più vicini i fari della Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah: il principe del Qatar grazie al suo quarto sigillo personale in questa Dakar ha infatti recuperato terreno, e a quattro Stage dal traguardo di Jeddah è ora distante dalla vetta solamente 4’50”. 3° - e più staccato – è Carlos Sainz, che a scanso di errori marchiani o problemi tecnici pressoché insormontabili non deve temere di essere sopravanzato da Jakub Przygonski o Nani Roma: i due sono sì 4° e 5° in classifica, ma il distacco dallo spagnolo della Mini è tremendamente vicino – o addirittura superiore – all’ora di tempo.

Classifica “Auto” dopo la Stage 8:

Stephane Peterhansel (FRA) 29h 36m 49s Nasser Al-Attiyah (QAT) +04m 50s Carlos Sainz (ESP) +38m 55s Jakub Przygonski (POL) +01h 38m 08s Nani Roma (ESP) +02h 19m 59s

CAMION

KAMAZ firma la terza tripletta consecutiva © Eric Vargiolu / DPPI

Ormai non fa neppure più notizia, il fatto che un’altra Stage – la terza consecutiva – della Dakar 2021 veda una tripletta KAMAZ nella categoria dei camion. Anton Shibalov, Dmitry Sotnikov e Andrey Karginov monopolizzano infatti ancora una volta il podio, con il connazionale Airat Mardeev che deve quest’oggi accontentarsi della 7^ piazza.

Gli unici piloti che sono riusciti a mettere le ruote dei propri camion davanti a quelle dell’ultimo dei KAMAZ ufficiali sono stati Aliaksei Vishneuski, l’ottimo Ignacio Casale – quest’oggi alla prima top five della sua Dakar – e Ales Loprais, che in questo modo è riuscito se non altro a guadagnare (poco) terreno in classifica generale.

Quest’ultima è sempre più dominata da Dmitry Sotnikov, che ora può iniziare a pensare di amministrare il vantaggio di oltre 43’ creato sul compagno di team Anton Shibalov. Airat Mardeev mantiene la 3^ piazza nonostante la non lineare tappa odierna, con Ales Loprais che scava un po’ di margine tra sé e un Martin Macik che ora deve guardarsi dal prepotente ritorno in classifica di Aliaksei Vishneuski.

Classifica “Camion” dopo la Stage 8:

Dmitry Sotnikov (RUS) 32h 34m 18s Anton Shibalov (RUS) +43m 28s Airat Mardeev (RUS) +01h 13m 15s Ales Loprais (CZE) +01h 29m 11s Martin Macik (CZE) +01h 51m 46s

QUAD

Alexandre Giroud sembra avere cambiato passo nelle ultime tre Speciali disputate, ma il miglioramento del francese per il momento non è sufficiente per artigliare la prima posizione assoluta tra i quad. Il francese vince sì la Stage 8, ma il vantaggio su Manuel Andujar (2° sul traguardo di Neom) è esiguo e dunque il terreno recuperato è poco.

Alle spalle dell’argentino si piazza Giovanni Enrico, mentre è da sottolineare la buona prestazione tanto di Tomas Kubiena – 4° - quanto di Romain Dutu, entrambi finiti davanti a un Pablo Copetti che non è stato protagonista della più esaltante delle Stage. Peggio è però andata a Italo Pedemonte, che dopo essere risalito in classifica grazie a una buona Stage 7 ha chiuso la Speciale odierna in 9^ posizione vanificando di conseguenza tutto il lavoro svolto durante la settima giornata di gara.

Manuel Andujar continua quindi a condurre la classifica generale tra i quad, con Alexandre Giroud che tiene sempre più saldamente tra le mani la 2^ piazza allungando su Giovanni Enrico. Riesce a rimanere 4° Pablo Copetti, così come si mantiene 5° anche Italo Pedemonte: tanto lo statunitense che il cileno godono di oltre due ore di vantaggio sul 6° in classifica, il ceco Tomas Kubiena.

Classifica “Quad” dopo la Stage 8:

Manuel Andujar (ARG) 40h 08m 45s Alexandre Giroud (FRA) +19m 43s Giovanni Enrico (CHL) +26m 00s Pablo Copetti (USA) +02h 41m 27s Italo Pedemonte (CHL) +02h 50m 19s

SSV

Francisco Lopez Contardo ha davanti a sé un solo obiettivo: riprendersi a suon di prestazioni eccezionali quella possibilità di vittoria che la sfortunata Stage 6 gli aveva brutalmente strappato via dalle mani. Il cileno vince l’ottava Speciale davanti a un ottimo Sergei Kariakin, e approfittando della giornata storta dell’ormai ex leader Aron Domzala (17° al traguardo di Neom) riesce clamorosamente a rifarsi sotto nella classifica assoluta.

Tornando però ai risultati di tappa, è da segnalare anche il buon 3° posto di Reinaldo Varela, che chiude la Stage 8 davanti a Saleh Alsaif e Austin Jones. Chiude invece 6° Seth Quintero: il californiano del Red Bull Off Road Team USA non ha vissuto la più semplice delle giornate, ma è comunque riuscito a limitare i danni accumulando poco più di 6’ di ritardo da Contardo. Chi invece non ha avuto neppure la possibilità di giocarsi le proprie carte nel corso della Stage 8 è stata Cristina Gutierrez Herrero: la pilota spagnola non è infatti riuscita a ripartire dal bivacco di Sakaka, dovendo quindi anticipatamente ritirarsi da una Dakar che l’ha comunque vista indossare i panni della grande protagonista.

La giornata difficile di Aron Domzala consegna dunque la leadership della graduatoria generale provvisoria tra le mani di Austin Jones, ora primo con 3’ di vantaggio su Seth Quintero. Ritorna clamorosamente 3° Francisco Lopez Contardo – distante dalla vetta solamente 13’ –, mentre Aron Domzala scala addirittura in 4^ posizione davanti a Sergei Kariakin. La lotta per la vittoria, in questa categoria, è ben lontana dal concludersi.

Classifica “SSV” dopo la Stage 8: