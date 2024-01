"Non basta essere giovani": come Carlos Sainz si è preso la Dakar 2024

In the Dust Lo studio itinerante In the Dust andrà alla scoperta delle storie inedite che si celano dietro la gara più dura del mondo: il Rally Dakar

Nonostante non abbia mai vinto una tappa durante il rally di quest'anno, l'uomo conosciuto come "El Matador" ha usato tutta la sua esperienza per ottenere una vittoria dominante sul belga

La quarta vittoria nel rally raid più duro del mondo ha reso Carlos Sainz il più anziano vincitore di sempre del Rally Dakar. In coppia con il suo navigatore Lucas Cruz, "El Matador" ha inoltre ottenuto la prima vittoria alla Dakar per un'auto ibrida. La rivoluzionaria RS Q e-Tron E2 di Audi, evoluzione della prima versione che aveva debuttato tra le dune dell'Arabia Saudita nel 2022, grazie al madrileno ha regalato al marchio di Ingolstadt la vittoria in quella che Audi stessa ha descritto come la sfida più difficile a cui abbia mai preso parte.

A hero's welcome for the historic winning team

11 punctures on route, but Sainz and Cruz were just too strong for rivals

The Audi RS Q e-tron E2 hybrid is a winning car for the first time

King of consistency: Sainz was great in all terrains and every stage