Le 10 cose che ci ha insegnato il Rally Dakar 2024

Il Rally Dakar 2024 è stato uno dei più duri che si siano mai visti nella lunga storia dell'evento, e ha spinto tutti i protagonisti al limite. Carlos Sainz ha ottenuto una brillante vittoria per Audi, mentre Cristina Gutiérrez è diventata la seconda donna nella storia della Dakar a sollevare l'ambito Trofeo Touareg.

La Dakar si svolge sulla distanza di un'intera stagione del WRC, in una maratona di due settimane che spinge tutti i concorrenti a scoprire i limiti propri e del mezzo. L'edizione 2024 ha visto sfidarsi 778 veicoli tra auto, moto, buggy e camion, che se la sono dovuta vedere non solo con il cronometro ma anche - e anzi soprattutto - con quasi 8.000 km di terreno accidentato dell'Arabia Saudita. Ecco le 10 cose che ci ha insegnato la 46ª edizione del rally raid più duro del mondo.

01 "El Matador" fa la storia (e si accontenta di un campeggio sotto le stelle)

Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno vinto la quarta Dakar della loro carriera e, nel 2024, sono riusciti in una simili impresa senza vincere nessuna delle Stage in programma. La costanza di "El Matador" è stata la chiave della vittoria, oltre al supporto ricevuto nelle Stage decisive dai suoi compagni di squadra Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström .

Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno fatto la storia alla Dakar 2024 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool King of consistency: Sainz was great in all terrains and every stage © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool The Audi RS Q e-tron E2 hybrid is a winning car for the first time © Florent Gooden/ DPPI/Red Bull Content Pool 11 punctures on route, but Sainz and Cruz were just too strong for rivals © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool A hero's welcome for the historic winning team © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool The Sainz family celebrate dad's fourth Dakar Rally crown © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Quest'anno, il 61enne madrileno ha dovuto avere la meglio anche su 11 forature e due notti di sonno sotto le stelle in una piccola tenda. Lo spagnolo, con il successo centrato nell'edizione 2024, è diventato il più anziano vincitore della Dakar e il primo a vincere la categoria Auto con un veicolo ibrido elettrico, l'Audi RS Q e-tron. Ognuno dei quattro titoli Dakar vinti fino ad oggi è stato conquistato con un costruttore diverso: Volkswagen nel 2010, Peugeot nel 2018, Mini nel 2020 e ora Audi.

33 min Grandi lotte: Carlos Sainz VS Nasser Al-Attiyah Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz si uniscono a noi per condividere una visione unica della loro amicizia e rivalità.

02 Una Tappa Marathon... da 48 ore!

Quella del 2024 è stata la 46ª Dakar della storia. Dopo così tante edizioni si potrebbe essere portati a pensare che l'evento sia ormai uguale a se stesso, ma così non è. Dopo avere accolto novità legate alle categorie dei veicoli, alle tecnologie sfruttate sul fronte della navigazione e ai carburanti utilizzati dai veicoli in gara, la Dakar 2024 ha visto debuttare la prima 48H Crono nella storia della corsa. David Castera, Direttore del più celebre tra i rally raid, ha introdotto quest'anno una Stage... lunga due giorni! La 48H Crono è stata infatti una Tappa Marathon senza precedenti , che ha portato i Dakaristi nel vastissimo deserto sabbioso dell'Empty Quarter per due giornate di gara in cui la navigazione ha giocato un ruolo a dir poco fondamentale.

Scopri come sopravvivere alla 48H Crono con Cristina Gutiérrez, vincitrice della classe Challenger:

29 min Tappa Marathon: sopravvivere 48 ore nel deserto Scopri la brutale 48H Crono, una Stage lunga due giorni tra le sabbie dell'Empty Quarter, attraverso le parole di Tobias Ebster, rookie della Dakar.

Il primo giorno i concorrenti hanno avuto tempo fino alle 16:00 per arrivare il più lontano possibile lungo il percorso cronometrato. Una volta scoccato l'orario prestabilito, tutti gli equipaggi e ciascun pilota si sono dovuti fermare nel primo bivacco incontrato tra i sette che gli organizzatori avevano disseminato lungo il tragitto della Speciale. A quel punto si sono potute effettuare le riparazioni necessarie con i kit forniti al bivacco, prima di cenare sotto le stelle con razioni militari e dormire sulla sabbia in tende gonfiabili. La tappa si è però ufficialmente conclusa il giorno successivo, al termine delle fatidiche 48 ore: solamente a quel punto uomini e mezzi hanno potuto permettersi di tirare il fiato, sfruttando al massimo le ore di tranquillità concesse dal Rest Day di Riyadh.

Sébastien Loeb e Adrien van Beveren hanno avuto la meglio sul deserto, ma la mostruosa Stage ha messo alle corde alcuni tra i grandi favoriti per la vittoria finale. A naufragare nel mare di dune sono stati "Mr. Dakar" Stephane Peterhansel, il vincitore delle Dakar 2022 e 2023 Nasser Al-Attiyah , l'allora leader della classifica assoluta Auto Razeed Al-Rajhi e i motociclisti Skyler Howes e Joan Barreda.

03 Assistenza a cinque stelle nel deserto

Quando la batteria della tua moto si scarica a metà della tappa cronometrata più lunga di sempre e sai di dovere ancora affrontare centinaia di chilometri di dune dell'inquietante Empty Quarter, ricorrere all'aiuto di un esperto può spesso rivelarsi la soluzione migliore. Mason Klein, abbandonato dalla sua Kove nel bel mezzo dell'appena citata 48H Crono, è stato aiutato da Nasser Al-Attiyah nel bivacco della Stage lunga due giorni. Alla fine sono stati i vecchi metodi a rivelarsi fondamentali: il cinque volte campione della Dakar ha infatti aiutato l'americano a ripartire grazie a una iper-tecnologia... partenza a spinta.

04 Una donna vince la Dakar dopo oltre 20 anni dall'ultima volta

Cristina Gutiérrez è diventata la prima donna a vincere il Rally Dakar dal 2001, anno in cui l'impresa riuscì a Jutta Kleinschmidt . Applicando la regola "Per arrivare primo, prima devi finire" in modo esemplare, la spagnola si è presentata ai blocchi di partenza dell'ultima Stage occupando la 2ª posizione assoluta di categoria. I giochi sembravano ormai fatti, ma il disastro che ha colpito il compagno di scuderia e leader della gara Mitch Guthrie Jr. - impietosamente appiedato dalla sua Taurus per via di un problema al motore - ha riaperto la lotta per la vittoria in modo clamoroso.

Cristina Gutiérrez and Pablo Moreno Huete celebrate their incredible win © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool The moment Gutiérrez became the first female Dakar winner since 2001 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Gutiérrez pushed her Taurus buggy to the very limits to snatch victory © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Gutiérrez waves goodbye to the Challenger class as a champion © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ignorando di essere la campionessa, la Gutiérrez ha tagliato il traguardo e si è aggiudicata il primo posto in quella che è stata la sua ultima Dakar disputata nella classe Challenger. L'anno prossimo, infatti, la spagnola inizierà un nuovo capitolo della sua carriera da pilota unendosi a Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah nel nuovo team Dacia, le cui auto saranno preparate da quella stessa Prodrive che in questi anni ha gestito i buggy Hunter.

05 Risultati notevoli per un debuttante alla Dakar

Tobias Ebster, concorrente della classe Moto, ha fatto scattare in piedi il bivacco quando è arrivato 9° nella classifica generale della quinta tappa e vincendo la categoria Rally2 e la classe "Original By Motul". Per la prima volta nella storia della Dakar un pilota di quella che è l'erede della vecchia categoria "Malle Moto" (nella quale i piloti gareggiano privi dell'assistenza di una squadra) si è piazzato tra i primi dieci.

Per i protagonisti della classe "Original By Motul", la Dakar segue ancora oggi il format ideato dal suo ideatore Thierry Sabine. La visione del francese era quella di correre da Parigi, attraverso il deserto del Sahara, fino a Dakar in Senegal, accampandosi sotto il cielo notturno, facendo le riparazioni per conto proprio e mangiando razioni militari. Nessun supporto di squadra, nessun catering e nessun camper. Chi compone la classe "Original by Motul" forma un gruppo affiatato, che porta con orgoglio lo spirito della Dakar in tutto il mondo.

Tobias Ebster ha impressionato nella categoria "Original by Motul" © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool La Dakar è un'avventura incredibile: è stata durissima Tobias Ebster

Ad avere reso il risultato ancora più straordinario è stato il fatto che Ebster fosse un debuttante alla Dakar. È anche il nipote della leggenda della KTM Heinz Kinigadner, che ha sfiorato la vittoria in questo evento. "È stata una grande avventura, è stata molto difficile. È una gara durissima, non esiste un qualcosa di simile nel mondo", ha dichiarato Ebster. "Mi è piaciuta molto, mi sono goduto ogni momento. Mi sono divertito tantissimo".

Scopri di più sul viaggio di Tobias Ebster al Rally Dakar nell'episodio 5 di In the Dust:

06 Il ritorno del Toro

Un meraviglioso cameo di una delle creazioni più eccentriche della Dakar. L'olandese Gerard de Rooy, nel corso della sua carriera, ha adottato un approccio alle corse di tipo "route one": più potenza c'è, meglio è. È un modo di approcciare le corse che aveva dimostrato di poter funzionare molto bene in brevi gare sprint come quelle del RallyX, ma perché non alzare di parecchio l'asticella portando una simile attitudine nella gara di resistenza per eccellenza? Così, prese un camion DAF 3300 e ne saldò un altro sul retro per creare il Bull a doppia cabina e trazione integrale che corse nell'edizione del 1985. Con due motori turbo da 600 CV, uno per l'asse anteriore e uno per quello posteriore, era in grado di raggiungere i 200 km/h. Nel 1988, uno dei suoi mezzi fu addirittura visto sorpassare Ari Vatanen mentre quest'ultimo era alla guida della potente (e ben più leggera!) Peugeot 405 T16.

Quest'anno una simile belva è tornata alla Dakar con Jaanus Kasteren Sr al volante (suo figlio ha guidato i camion per il De Rooy Team), ottenendo un rispettabile 57° posto nella categoria Classic.

07 I fratelli più veloci della Dakar

C'è stata poi un'altra "prima volta" nel corso della Dakar 2024. Protagonisti questa volta sono stati i fratelli Kevin e Luciano Benavides , classificatisi primo e secondo in una tappa. Si è trattato di un momento importante in quella che è stata una Dakar difficile per i piloti dei team KTM, Husqvarna e GasGas, dato che i portacolori della Honda hanno imposto un ritmo inavvicinabile per chiunque sin dall'inizio della gara.

Kevin Benavides si è fratturato una gamba solo un mese prima della Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Luciano Benavides si conferma uno dei piloti di rally raid più veloci © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nell'ottava tappa, tuttavia, i fratelli argentini hanno siglato un perentorio 1-2, con il vincitore della Dakar 2023 Kevin al primo posto e il fratello minore Luciano, campione del mondo 2023 di Rally Raid, al secondo. Hanno condiviso di nuovo il podio nell'ultima tappa, con un altro due volte campione della Dakar, Toby Price , che ha occupato il 2° gradino del podio.

Scopri di più sui due veloci fratelli nell'episodio 3 di In the Dust qui sotto:

26 min Potresti correre alla Dakar contro tuo fratello? I fratelli Kevin e Luciano Benavides sono in due squadre differenti (KTM e Husqvarna). Gli ordini di scuderia prevalgono sui legami familiari?

08 L'ultimo tributo agli anni '80

A metà degli anni '80, la leggenda di Le Mans e vincitore della F1 Jacky Ickx convinse Porsche a progettare un'auto in grado di vincere la Dakar. Il risultato fu la famosa 959, che il compagno di squadra del belga René Metge portò alla vittoria nel 1986, con Ickx secondo. Nel 2024, la coppia di coniugi Juan Morera e Lidia Ruba ha scelto di difendere la propria corona nelle categoria Classic con una replica della 959 Porsche: loro hanno affrontato la Dakar con la livrea dell'auto di Ickx, mentre i loro amici Frederic Larre e Jeremy Athimon hanno disputato la gara con una copia dell'auto vincente di Metge. I due equipaggi hanno rispettivamente chiuso in P6 e in P18 nella Dakar Classic, in un tributo che ha assunto un significato maggiore dopo che Metge, ex direttore di gara della Dakar, è scomparso un paio di giorni prima della partenza.

09 Bloccati dai pirati

Rodrigo Varela ed Enio Bozzano hanno dovuto comprare un nuovo buggy dopo che il loro è stato bloccato dai pirati mentre cercava di attraversare il Mar Rosso. Il cargo che trasportava il Can-Am UTV dei brasiliani alla Dakar è riuscito a sfuggire agli assalitori, ma ha dovuto deviare arrivando così in Arabia Saudita con diversi giorni di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. I due, per loro fortuna, sono riusciti a trovare una Can-Am da corsa in Portogallo. "Abbiamo dovuto apportare modifiche e adattamenti in fretta e furia", ha però spiegato Varela. "Fortunatamente ha funzionato e siamo riusciti a superare l'ispezione della Dakar".

10 Dalla Dakar alla Duckar: ecco le folli auto della categoria Classic

Il bivacco della Dakar è il posto giusto per trovare qualsiasi cosa tu stia cercando. Potrai trovare tecnologia all'avanguardia, come quella del camion MAN L90 alimentato a idrogeno, così come veri e propri miti automobilistici del passato, come la Skoda LR130 guidata da Ondrej Klymciw e Josef Broz. "Questa è la mia ultima Dakar con la Skoda, al 100%", ha detto Klymciw. "L'auto è davvero disastrata! All'epoca era costruita con materiali di scarsa qualità e ora è ancora peggio". Per la cronaca, la Skoda ha raggiunto Yanbu al 24° posto nella categoria Classic.

Un'altra macchina molto amata è stata il Mercedes Unimog 424, uno spazzaneve e camion dei pompieri convertito in un mezzo di trasporto per portare aiuti all'Ucraina che ha quest'anno gareggiato nel rally più duro del mondo. L'auto più appariscente di questa edizione, tuttavia, è stata la Duckar: una Citroen 2CV del 1979 affidata alla pilota di rally ceca Barbora Holická e alla navigatrice Lucie Engová. Con la sua livrea multicolore, un'anatra stampata sulle portiere e la sua caratteristica andatura ondeggiante, questa piccola star ha tagliato il traguardo occupando la 63ª posizione nella gara Classic.