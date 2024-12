Tutto quello che devi sapere sul Rally Dakar 2025

Il nuovo anno, per i motori, inizierà con la 47ª edizione del Rally Dakar. Il più grande rally raid del pianeta si prepara ad affrontare il percorso più difficile da quando la gara si tiene in Arabia Saudita. L'odissea nel deserto, della durata di due settimane, porterà la carovana di uomini e mezzi attraverso dune, montagne e letti di fiumi prima di concludersi nel vasto deserto dell'Empty Quarter. Preparati a questa avventura unica con la nostra guida al Rally Dakar 2025.

01 Cos'è il Rally Dakar?

Il Rally Dakar è un rally di resistenza che si svolge attraverso il paese a bordo di veicoli fuoristrada. In parte avventura, in parte gara di lunga distanza, la Dakar prevede che i concorrenti guidino su strade pubbliche fino all'inizio della prova speciale cronometrata di ogni giorno. Una volta arrivati alla tappa, devono seguire un percorso fuoristrada preoccupandosi di raggiungere dei waypoint disseminati fino al traguardo. I concorrenti devono essere veloci, versatili e in ottima forma fisica. I loro veicoli sono chiamati a percorrere distanze fino a 1.000 chilometri al giorno su terreni accidentati e difficili, dove le forature e i guasti sono estremamente comuni. Una solida conoscenza meccanica è un grande vantaggio alla Dakar e un kit di attrezzi è essenziale.

Gli equipaggi devono essere in grado di scrutare la pista davanti a loro alla ricerca di ostacoli mentre viaggiano a una velocità che può raggiungere i 170 km/h. Il rally porta la carovana ad attraversare una varietà di terreni, da dune di sabbia a valli rocciose, montagne e persino paludi. Come se non bastasse, i protagonisti della corsa devono spostarsi da un checkpoint all'altro utilizzando un GPS e il loro roadbook, altrimenti rischiano di perdere tempo e di incorrere in sanzioni.

Toby Price attraversa il deserto © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

02 Quando si svolge il Rally Dakar 2025?

Il Rally Dakar 2025 inizierà con una tappa Prologo venerdì 3 gennaio e terminerà dopo 14 giorni di gara venerdì 17 gennaio.

03 Dove si svolge il Rally Dakar 2025?

Il Rally Dakar 2025 è interamente ospitato dall'Arabia Saudita. La partenza si terrà a Bisha, località da cui la carovana partirà per un viaggio di migliaia di chilometri su un terreno difficile. La bandiera a scacchi sventolerà infine a Shubaytah, nel cuore del deserto dell'Empty Quarter.

Perdersi fa parte dell'avventura © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

04 Qual è il percorso del Rally Dakar 2025?

Nel mondo del Motorsport non esiste una sfida che sia assimilabile alla Dakar, e il percorso di 7.700 km della 47ª edizione della famosa gara nel deserto lo dimostra ampiamente. Dune di sabbia enormi, una tappa crono di 48 ore lunga oltre 1.000 km e ben due settimane di colpi di scena attendono tutti i partecipanti.

Tutto inizierà con una tappa prologo di 29 km a Bisha. Poi si entrerà subito nel vivo dell'azione con la Tappa Crono di 48 ore e la Tappa Marathon, entrambi presenti nella prima settimana del rally. I concorrenti che supereranno tutti questi ostacoli lungo il percorso che li porterà al Nord del Paese, verso i canyon di AlUla, avranno un meritato giorno di riposo a Hail il 10 gennaio.

Tutte le strade condurranno poi al deserto dell'Empty Quarter, grande protagonista della seconda settimana del Rally Dakar 2025. Dopo le tappe di Al Duwadimi, Riyadh e Haradh, sarà tra le dune di sabbia più formidabili dell'Arabia Saudita che si deciderà questa edizione del rally.

05 Chi parteciperà al Rally Dakar 2025?

La Dakar attira i migliori talenti del fuoristrada, e la sesta edizione del rally a essere interamente ospitata dall'Arabia Saudita non fa di certo eccezione. I campioni della Dakar Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah torneranno a sfidarsi sulle dune, e ad aggiungere ulteriore imprevedibilità alla loro sempre intrigante battaglia saranno i debutti del Ford Raptor T1+ di Sainz e della Dacia Sandrider di Al-Attiyah.

Laia Sanz esulta al traguardo del Rally Dakar 2024 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

C'è poi una nuova generazione di protagonisti che nel 2025 andrà alla ricerca della prima vittoria alla Dakar, con il 22enne Seth Quintero pronto a sfidare i mostri sacri della categoria. Ci saranno poi anche concorrenti che cambieranno categoria, come i pluricampioni di moto Toby Price e Sam Sunderland che uniranno le forze per correre su una Toyota Hilux. Inoltre, Cristina Gutiérrez avrà la possibilità di diventare la prima donna a vincere due volte la Dakar!

Scopri di più sulla carovana della Dakar 2025 qui: ecco i piloti e i veicoli favoriti per la vittoria finale

06 Quali sono le novità del Rally Dakar 2025?

Al Rally Dakar 2025 i piloti dei mezzi a due e quattro ruote condivideranno il percorso in almeno 5 delle 12 tappe in programma nel rally, mentre i piloti dei camion avranno un percorso separato durante una delle tappe che si svolgono nell'Empty Quarter. Tutti i concorrenti affronteranno la crono di 48 ore, lunga questa volta ben 950 km e in programma nella prima settimana del rally. Un grande cambiamento di questa edizione della Dakar è rappresentato dalla posizione del traguardo, proprio nel cuore del deserto del'Empty Quarter. Terminare il rally con tre giorni di gara su dune di sabbia alte fino a 250 metri farà sì che niente sarà deciso fino all'ultimo metro di corsa! Alla Dakar del 2025, a differenza di quanto accaduto negli anni passati, non ci sarà invece una gara di Quad.

Il Rally Dakar 2025 sarà ancora più sabbioso © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 Come è nato il Rally Dakar?

Dune di sabbia al Rally Dakar © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Il Rally Dakar è nato come Rally Parigi-Dakar. Si è svolto ufficialmente per la prima volta nel 1979 e ha visto i concorrenti correre da Parigi, in Francia, attraverso la Spagna, il Marocco e il deserto del Sahara per poi arrivare a Dakar, in Senegal. Fu un'idea del leggendario avventuriero Thierry Sabine, che partecipò a una gara da Abidjan, in Costa d'Avorio, a Nizza, in Francia. Dopo essersi perso nel bel mezzo del Sahara, Sabine decise di dare vita a una gara di fuoristrada su lunga distanza per creare la prova definitiva di velocità, resistenza, determinazione e abilità di navigazione.

08 Quali sono le regole del Rally Dakar?

Il Rally Dakar è regolato dalle norme del FIA Word Rally-Raid Championship. I concorrenti percorrono chilometri e chilometri su strade pubbliche per raggiungere la linea di partenza di ogni prova speciale fuoristrada. La posizione di partenza di ogni concorrente è solitamente determinata dal risultato ottenuto nella speciale del giorno precedente, e il mancato raggiungimento della partenza in tempo comporta una penalità di tempo.

Il percorso specifico viene tenuto segreto fino all'inizio di ogni tappa, quando il roadbook viene consegnato ai concorrenti. Anche se i concorrenti dispongono di un GPS, il roadbook è l'unica fonte per conoscere i punti di passaggio specifici e i pericoli lungo il percorso . Si tratta di una corsa contro il tempo per completare le tappe nel minor tempo possibile, navigando su terreni sconosciuti e insidiosi per raggiungere i waypoint senza perdersi. Una volta terminata la tappa, il convoglio viaggia su strade pubbliche fino al bivacco successivo: un enorme parco di assistenza mobile con meccanici, catering, docce calde e camper vicino a una città ospitante. Durante le Tappe Marathon di due giorni, i concorrenti si accampano nel deserto, senza veicoli di supporto o meccanici. Secondo le regole delle Tappe Marathon, solo i concorrenti possono lavorare sui veicoli.

09 Come si muovono i concorrenti nel Rally Dakar?

Il roadbook è un'ancora di salvezza © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

I concorrenti devono seguire un roadbook che stabilisce il percorso, indica le posizioni dei waypoint e le distanze, con l'illustrazione degli ostacoli lungo il percorso e dei possibili pericoli. I concorrenti utilizzano il GPS e possono seguire le tracce lasciate delle ruote dei loro avversari, a meno che non si trovino ad "aprire la strada".

10 Quali sono le categorie di veicoli che partecipano al Rally Dakar?

Oltre 800 concorrenti, divisi in ben sette categoria, si daranno battaglia al Rally Dakar 2025. Al via ci saranno Moto, Auto, Challenger, SSV, Camion, M1000 e Classic. Il primo Rally Dakar del 1979 - originariamente la Parigi-Dakar - coinvolse auto, moto e camion, con altre categorie che si aggiunsero alla gara di edizione in edizione. I veicoli delle categorie Challenger (T3) e SSV (T4) sono UTV o buggies progettati per le gare off-road e sono stati aggiunti nel 2017. La categoria M1000 è riservata ai veicoli prototipo che utilizzano tecnologie innovative come l'idrogeno. Le Classiche sono state aggiunte nel 2021, e al via vantano veicoli d'epoca che hanno fatto la storia delle precedenti edizioni come Porsche 924, Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder e Mitsubishi Pajero.

11 Quali sono i momenti più memorabili della storia del Rally Dakar?

Negli anni '80 e '90, il Rally Dakar era dominato da star affermate del motorsport come Didier Auriol, Ari Vätanen e René Metge, con la partecipazione di volti noti come il pluri-vincitore della 24 Ore di Le Mans Jacky Ickx. Le combattutissime vittorie di Vatanen e Juha Kankkunen per la Peugeot alla fine degli anni '80 catturarono l'immaginazione del pubblico e consacrarono la Dakar come una competizione importante. Nello stesso periodo, i camion Daf turbo di Jan De Rooy erano più veloci della maggior parte delle auto, dimostrando che innovazione ed eccentricità vanno di pari passo alla Dakar.

Sfidando le dune © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Stéphane Peterhansel si era guadagnato il soprannome di Monsieur Dakar molto prima di conquistare la sua 14° vittoria al rally. Il francese ha debuttato alla Dakar nel 1988, ottenendo sei vittorie in moto, per poi passare alle auto e vincere altre otto volte. È il detentore del record di vittorie complessive e di vittorie totali nelle categorie moto e auto.

Nel 2001, Jutta Kleinschmidt è stata la prima donna a vincere il rally. Tredici anni dopo, Cristina Gutiérrez è diventata la seconda donna a vincere la Dakar grazie alla sua guida impeccabile nella classe Challenger. Nel 2009, Giniel De Villiers è stato il primo pilota africano a vincere il rally, seguito nel 2011 dal primo vincitore del Medio Oriente, Nasser Al-Attiyah del Qatar. Nel 2022, il ventenne Seth Quintero ha battuto il record di vittorie di tappa in una singola Dakar con ben 12 vittorie. Nel 2024 Carlos Sainz ha vinto la classe Ultimate con un'Audi RS Q e-tron a propulsione elettrica.

12 Il Rally Dakar può essere dominato?

Alla Dakar non c'è mai nulla di certo, ma per ben 18 edizioni consecutive della Dakar è stato impossibile impedire a KTM di vincere la gara di moto. Questa striscia di vittorie è iniziata nel 2001 con la vittoria del motociclista italiano Fabrizio Meoni sulla sua KTM LC4 660R. Poi sono arrivate altre 17 vittorie di KTM, con cinque trofei Dakar ciascuno per Marc Coma e Cyril Despres . Durante il periodo di dominio del Red Bull KTM Factory Racing, la squadra ha vinto la gara di moto in tutte le 11 edizioni sudamericane della Dakar.

13 Come è cambiato il Rally Dakar nel tempo?

Nato da un'idea dell'avventuriero francese Thierry Sabine, il Rally Dakar è nato come Parigi-Dakar nel 1979, attraversando la Francia fino all'Africa e terminando a Dakar, in Senegal. Da allora è diventato un appuntamento fisso nel calendario internazionale degli sport motoristici come primo grande evento dell'anno prima del Rally di Monte Carlo.

Il percorso è cambiato praticamente ogni anno: la Dakar si è spostata in tutta l'Africa, anche al Cairo e persino a Città del Capo. Nel 2009, l'evento si è trasferito in Sud America, dove le gare sono proseguite in Argentina, Cile, Perù, Paraguay e Bolivia, mentre il convoglio si arrampicava sulle Ande e attraversava il deserto di Atacama. Nel 2020, la Dakar è invece approdata in Arabia Saudita, dove ha trovato altri terreni epici da esplorare.

Cyril Despres al Rally Dakar 2020 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

14 Qual è il futuro del Rally Dakar?

Dopo le avventure in Europa, Africa e Sud America, l'Arabia Saudita è la nuova casa del Rally Dakar. La Dakar è stata costruita superando i confini e ci sono ambizioni a lungo termine per portare la Dakar in altre nazioni del Medio Oriente. L'evento stesso si è ampliato con l'inserimento di nuove categorie, in particolare quella Challenger, più accessibili per le squadre più piccole, che aprono la competizione alla nuova generazione di piloti. Con l'obiettivo di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, la Dakar continua a essere una fucina di tecnologia per le corse nella categoria M1000 e non solo.

Assicurati di scaricare l'applicazione gratuita Red Bull TV per seguire la Dakar su tutti i tuoi dispositivi! Scarica l'app qui