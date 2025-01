Carlos Sainz: storie dal deserto

Ricordo che nella mia seconda Dakar, al termine di una tappa, un gruppo di giornalisti si è precipitato verso di me. Mi chiedevano tutti di un problema con il mio copilota. A quanto pare, la stampa aveva sentito dire che avevo avuto un diverbio con il mio navigatore e che l'avevo abbandonato nel deserto. Ovviamente, la storia non era vera! Poco dopo si è scoperto che giornalisti mi avevano scambiato con un altro concorrente, Carlos Souza.

La verità è che ci siamo stati tutti ritrovati in una fortissima tempesta di sabbia, intensa al punto da costringere gli organizzatori ad annullare la tappa. Souza e il suo copilota Andy Schulz (che è stato il mio navigatore alla mia prima Dakar) sono usciti per liberare la loro auto dalla sabbia, poi Souza è risalito in auto e ha guidato per 200 metri prima di accorgersi che Andy era ancora fuori. A causa della visibilità praticamente nulla non sono riusciti a ritrovarsi per molto, molto tempo. Solo quando sono tornato al bivacco ho potuto ascoltare la storia completa.