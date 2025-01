Come preparare corpo e mente per la gara più dura del pianeta

Daniel Sanders: Il modo migliore per affrontare una perdita di tempo è riconoscere rapidamente i propri errori, in modo che un piccolo sbaglio non si trasformi mai in un grosso problema. Ora, quando commetto un errore, torno all'ultima nota del roadbook in cui so che ero al 100% nel posto giusto e comincio a leggere gli appunti ad alta voce. È anche un buon momento per bere o mangiare qualcosa se ti senti disidratato o se ti manca l'energia. Quando ti perdi ti spaventi, quindi è un fondamentale assicurarsi che il cervello sia acceso e che tu sia pienamente concentrato su dove ti trovi.

Luciano Benavides: Ogni tappa è diversa dall'altra, quindi adatto sempre il mio stile di guida. Tengo conto anche della mia stanchezza o di eventuali infortuni. Essere adattabili è una delle chiavi della Dakar, perché puoi essere il pilota più veloce alla partenza, ma non è affatto facile mantenere lo stesso livello per due settimane. Devi essere molto intelligente e ascoltare il tuo corpo quando sei stanco, perché la fatica si fa sentire in ogni caso.