Dania Akeel: "Il Rally Dakar non è solo una gara, è una esperienza!"

Dania Akeel: Ho iniziato a correre in moto nei circuiti degli Emirati Arabi Uniti come attività di svago. Andavo in pista nei fine settimana e mi divertivo molto. Sono passata ai rally perché ho visto che l'Arabia Saudita ospitava eventi internazionali come il Rally Dakar, che è molto popolare.

Sembrava uno sport molto eccitante e dato che sono cresciuta guidando i quad nel deserto, il rally mi sembrava familiare. Partire dalle moto in pista ti mette in condizione di andare veloce. Ci si abitua e ci si sente a proprio agio con un'auto, il che lo rende un buon punto di partenza per le corse.

All'epoca, era il 2021 e le frontiere erano chiuse a causa della pandemia di coronavirus. A quel punto ho iniziato a prendere seriamente in considerazione i rally, visto che gli spostamenti erano limitati. Ho pensato: "Ok, cosa posso fare nelle corse in questo momento?". Ho guardato l'Arabia Saudita e questo era ciò che stava accadendo. È stato un cambiamento, ma tutto è stato molto naturale e una transizione molto organica. Da allora è stato molto divertente.