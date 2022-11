Daniel Ricciardo è tornato in Oracle Red Bull Racing

La notizia, infatti, è la ricomparsa a casa del figliol prodigo. La tana dell’Honey Badger, dopo quattro anni trascorsi vestendo i panni della Renault prima e della McLaren poi, torna a essere Milton Keynes. Per Daniel Ricciardo si tratta di una sorta di ritorno alle origini: l’australiano più sorridente del Circus si è infatti affacciato al mondo della Formula 1 grazie alla allora Scuderia Toro Rosso, che a fine 2009 gli permise di esordire al volante di una monoposto della massima serie durante una sessione di test dedicata ai piloti dei vari vivai. Ricciardo, che corre con il #3 in omaggio al leggendario pilota NASCAR Dale Earnhardt, durante i tre giorni di prove sull’asfalto di Jerez de la Frontera impressionò positivamente tutti gli addetti ai lavori, al punto da meritarsi la conferma nel ruolo di terzo pilota e collaudatore proprio per la scuderia faentina.

La notizia, infatti, è la ricomparsa a casa del figliol prodigo. La tana dell’Honey Badger, dopo quattro anni trascorsi vestendo i panni della Renault prima e della McLaren poi, torna a essere Milton Keynes. Per Daniel Ricciardo si tratta di una sorta di ritorno alle origini: l’australiano più sorridente del Circus si è infatti affacciato al mondo della Formula 1 grazie alla allora Scuderia Toro Rosso, che a fine 2009 gli permise di esordire al volante di una monoposto della massima serie durante una sessione di test dedicata ai piloti dei vari vivai. Ricciardo, che corre con il #3 in omaggio al leggendario pilota NASCAR Dale Earnhardt, durante i tre giorni di prove sull’asfalto di Jerez de la Frontera impressionò positivamente tutti gli addetti ai lavori, al punto da meritarsi la conferma nel ruolo di terzo pilota e collaudatore proprio per la scuderia faentina.

Una monoposto modesta si traduce molto spesso in risultati modesti, ma il valore dell’Honey Badger non venne messo in discussione neppure da quei piazzamenti poco esaltanti: l’australiano era veloce, e il mondo della Formula 1 se ne sarebbe reso conto di lì a poco.

quando, pur rimanendo nell’orbita Red Bull, Daniel Ricciardo scese in pista tra i cordoli di Silverstone come pilota della ormai scomparsa

L’australiano non dovette poi attendere molto per fare il proprio esordio ufficiale in un weekend di gara. Il debutto del #3 avvenne infatti nel fine settimana del

L’australiano non dovette poi attendere molto per fare il proprio esordio ufficiale in un weekend di gara. Il debutto del #3 avvenne infatti nel fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2011 quando, pur rimanendo nell’orbita Red Bull, Daniel Ricciardo scese in pista tra i cordoli di Silverstone come pilota della ormai scomparsa HRT. Una monoposto modesta si traduce molto spesso in risultati modesti, ma il valore dell’Honey Badger non venne messo in discussione neppure da quei piazzamenti poco esaltanti: l’australiano era veloce, e il mondo della Formula 1 se ne sarebbe reso conto di lì a poco.

L’australiano non dovette poi attendere molto per fare il proprio esordio ufficiale in un weekend di gara. Il debutto del #3 avvenne infatti nel fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2011 quando, pur rimanendo nell’orbita Red Bull, Daniel Ricciardo scese in pista tra i cordoli di Silverstone come pilota della ormai scomparsa HRT. Una monoposto modesta si traduce molto spesso in risultati modesti, ma il valore dell’Honey Badger non venne messo in discussione neppure da quei piazzamenti poco esaltanti: l’australiano era veloce, e il mondo della Formula 1 se ne sarebbe reso conto di lì a poco.

Le due stagioni successive - trascorse come pilota titolare della Scuderia Toro Rosso - fecero infatti guadagnare a Daniel Ricciardo la promozione in Oracle Red Bull Racing. Era il 2014, e il #3 si ritrovò affiancato al fresco quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel alla vigilia di una stagione fatta di stravolgimenti regolamentari e di Power Unit ibride. Le difficoltà incontrate dalle RB10 riuscirono in qualche modo a fermare il velocissimo australiano? Assolutamente no, anzi: il #3 - che conquistò anche 5 terzi posti - fu l’unico pilota in grado di spezzare l’egemonia Mercedes in quel campionato, vincendo i GP di Canada, Ungheria e Belgio e chiudendo al 3° posto nella classifica piloti.

Le due stagioni successive - trascorse come pilota titolare della Scuderia Toro Rosso - fecero infatti guadagnare a Daniel Ricciardo la promozione in Oracle Red Bull Racing. Era il 2014, e il #3 si ritrovò affiancato al fresco quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel alla vigilia di una stagione fatta di stravolgimenti regolamentari e di Power Unit ibride. Le difficoltà incontrate dalle RB10 riuscirono in qualche modo a fermare il velocissimo australiano? Assolutamente no, anzi: il #3 - che conquistò anche 5 terzi posti - fu l’unico pilota in grado di spezzare l’egemonia Mercedes in quel campionato, vincendo i GP di Canada, Ungheria e Belgio e chiudendo al 3° posto nella classifica piloti.

La RB11 del 2015 non riuscì a regalare le stesse soddisfazioni all’australiano (che nel corso di quella stagione ottenne un solo podio nel GP d’Ungheria, chiudendo 8° nel Mondiale), mentre una musica ben diversa suonò con la RB12 dell’anno successivo. Daniel Ricciardo, che dopo avere centrato la pole position si vide sfuggire la vittoria nel GP di Monaco per un nonnulla, salì tre volte sul podio tornando alla vittoria nel GP di Malesia e chiuse nuovamente al 3° posto nella Classifica Piloti. Anche il 2017 garantì diverse gioie a Daniel Ricciardo e alla Oracle Red Bull Racing: l’australiano conquistò ben 7 terzi posti quell’anno, vincendo nel caotico GP d’Azerbaijan e terminando 5° nel Mondiale. Due furono invece le vittorie ottenute dall’australiano durante la stagione 2018, l’ultima vissuta vestendo i panni di Oracle Red Bull Racing. Il #3 vinse il GP della Cina e, due anni dopo quella vittoria sfumata, il GP di Monaco, al quale fece seguito l’ormai iconica “spanciata” nella piscina della Energy Station del team.

La RB11 del 2015 non riuscì a regalare le stesse soddisfazioni all’australiano (che nel corso di quella stagione ottenne un solo podio nel GP d’Ungheria, chiudendo 8° nel Mondiale), mentre una musica ben diversa suonò con la RB12 dell’anno successivo. Daniel Ricciardo, che dopo avere centrato la pole position si vide sfuggire la vittoria nel GP di Monaco per un nonnulla, salì tre volte sul podio tornando alla vittoria nel GP di Malesia e chiuse nuovamente al 3° posto nella Classifica Piloti. Anche il 2017 garantì diverse gioie a Daniel Ricciardo e alla Oracle Red Bull Racing: l’australiano conquistò ben 7 terzi posti quell’anno, vincendo nel caotico GP d’Azerbaijan e terminando 5° nel Mondiale. Due furono invece le vittorie ottenute dall’australiano durante la stagione 2018, l’ultima vissuta vestendo i panni di Oracle Red Bull Racing. Il #3 vinse il GP della Cina e, due anni dopo quella vittoria sfumata, il GP di Monaco, al quale fece seguito l’ormai iconica “spanciata” nella piscina della Energy Station del team.