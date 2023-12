Daniel Sanders è sulla buona strada per centrare la vittoria al Rally Dakar

Una delle frecce più veloci nell'arco di una nuova generazione di giovani piloti della Dakar, Daniel "Chucky" Sanders ha sperimentato gli alti e i bassi del rally raid più celebre del mondo durante le sue prime tre partecipazioni alla leggendaria competizione.

Nel 2021 ha debuttato nel Rally Dakar come nuova recluta del KTM Factory Team al fianco di Toby Price . Come già era successo al suo connazionale, Sanders ha fatto un debutto impressionante: mostrando velocità e costanza, l'australiano è riuscito a centrare il 4° posto in classifica, terminando la corsa immediatamente alle spalle di Sam Sunderland , suo compagno di squadra ben più esperto.

Nel 2022, "Chucky" è passato tra le fila del nuovo Red Bull GasGas Factory Racing, ottenendo una vittoria di Stage proprio nella giornata che ha aperto la gara, e all'arrivo del Rest Day si trovava al 3° posto provvisorio con ben più di una chance di vittoria. Poi però, sfortunatamente, una caduta ad alta velocità all'inizio della Stage 7 gli ha causato una frattura del gomito e del polso sinistro costringendolo così al ritiro.

Sanders ha trascorso gran parte del 2022 dedicandosi alla riabilitazione del braccio fratturato, dopodiché è risalito in sella alla sua moto per prepararsi in vista della Dakar. Il giovane australiano è arrivato in Arabia Saudita con una preparazione non ideale e non in perfetta forma fisica, ma ciononostante "Chuky" ha lottato senza sosta per tornare in testa alla classifica di una delle gare più dure del mondo.

L'obiettivo è stato raggiunto a seguito della vittoria centrata nella Stage 3 della Dakar 2023, un'edizione che lo ha visto resistere stoicamente anche alle conseguenze di una caduta e di un violento impatto con il manubrio della sua moto. Correndo sopra il dolore, Sanders è riuscito a completare la gara al 7° posto e ora, dopo un anno che lo ha visto prepararsi nel miglior modo possibile per affrontare il celebre rally raid, tutti si aspettano grandi cose da lui durante l'edizione 2024 della Dakar. Facciamo però un passo indietro: come ha fatto Daniel Sanders ad arrivare fino a questo punto della propria carriera?

01 Toccare il fondo e tornare in superficie

Daniel Sanders ha dovuto lavorare molto dopo il suo infortunio © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Il 2022 è iniziato in modo fantastico, salvo poi trasformarsi rapidissimamente in un anno dedicato alla riabilitazione. All'alba del giorno di Capodanno, Sanders si è schierato ai blocchi di partenza del Rally Dakar ad Ha'il, in Arabia Saudita, centrando la vittoria non solo nel Prologo ma anche nella Stage 1.

La sua Dakar è partita nel miglior modo possibile, e nei giorni successivi Sanders ha continuato a essere nel gruppo di testa. "Chuky" ha vinto tre delle prime sei Stage, riuscendo così ad arrivare al Rest Day da 3° in classifica e con un distacco dalla vetta talmente contenuto da permettergli addirittura di sognare la vittoria assoluta.

Alle 4:30 del settimo giorno però, mentre stava raggiungendo il punto di partenza della Stage, ha urtato un sasso mentre viaggiava a circa 110 km/h. Dopo avere perso il controllo della sua moto è stato sbalzato in aria e, ricadendo a terra, ha riportato la frattura del polso sinistro e del gomito sinistro e ha danneggiato un rene.

"L'incidente è stato bizzarro", racconta Sanders. "Non te lo aspetteresti mai in un momento come quello. Immagina di arrivare all'ultimo round di un campionato di motocross, di cadere mentre vai alla partenza e di romperti una gamba. Non sei neppure riuscito a scendere in pista"

"È stata una mancanza di concentrazione. Se fosse successo tra le dune o in gara avrei detto 'Ok, hi spinto troppo', ma in una sezione di trasferimento è stata solo sfortuna".

02 Un anno di recupero

Dopo diversi interventi chirurgici, tra cui un'ulteriore operazione subita per risolvere un infortunio di vecchia data alla spalla, Sanders ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione per ritrovare la sua forma fisica. "È stato un anno schifoso", dice. "È stato frustrante, perché non vedi l'ora di tornare in sella e guidare al livello a cui sai di poterti esprimere abitualmente".

"Vuoi solo essere sulla linea di partenza ed essere competitivo. Mi mancavano la velocità, l'adrenalina, la sensazione di essere a mio agio in sella alla moto, la fluidità di guida e il piacere di attraversare quei luoghi in cui hai la fortuna di poter correre".

A giugno era ormai pronto per tornare alle competizioni, e per questo si è iscritto alla Hattah Desert Race, la più grande gara nel deserto australiano della durata di quattro ore. Dopo solo cinque settimane di preparazione, Sanders è sceso in pista e ha conquistato la vittoria, la sua seconda in questo famoso evento: lì "Chuky" ha capito di poter essere ancora al top nella categoria.

03 Un ritorno trionfale nel 2023

Sanders in azione alla Dakar del 2023 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Con gli occhi puntati sulla Dakar, Sanders si è recato negli Stati Uniti per una settimana di test. Una volta tornato in Australia, tuttavia, una radiografia lo ha colpito come la più classica delle docce gelate: "Chuky" si era nuovamente rotto il gomito. Questo ha comportato altri due interventi chirurgici, l'inserimento di una placca extra resistente e addirittura un doloroso innesto osseo.

Dopo altri due mesi di riabilitazione, Sanders si è nuovamente presentato al via della Dakar pur avendo alle spalle una preparazione assolutamente non ottimale. Nessuno pensava che sarebbe arrivato al traguardo, e tantomeno che sarebbe stato uno dei primi. "Odio che mi si dica di no, che mi si impedisca di fare cose che ti appassionano tanto", dice. "Sono un pilota di moto da cross, correrò a qualsiasi costo. State seduti e guardatemi mentre lo faccio".

Il suo ritmo è andato man mano calando nel corso della seconda settimana di gara, ma il solo fatto di finire - e per di più ampiamente all'interno della top 10 - è stato un risultato importante. "Dopo l'incidente dell'anno scorso e le sei operazioni subite è stato fantastico riprendersi ed essere competitivo", dice Sanders. "È stata un'esperienza irreale e spero di arrivare in uno stato di forma migliore in vista del 2024. Sono felicissimo di essere arrivato al traguardo tutto intero".

04 Perché tutti lo chiamano Chucky?

"Da bambino mangiavo e bevevo molto, e spesso mi capitava di... rimettere", spiega. "C'era sempre qualcuno che diceva 'Ha vomitato di nuovo... è Chucky', e mi è rimasto impresso. I miei genitori mi chiamavano così, dopodiché tutti i miei amici e persino gli insegnanti mi chiamavano Chuck. Quando ero adolescente chiesi persino a mia madre di cambiare il mio nome in Chuck, ma lei disse di no".

Non ero il ragazzo più talentuoso, ma mi impegnavo al massimo e lavoravo sodo Daniel Sanders

05 Correre nella fattoria di famiglia

Sanders è cresciuto con la sua famiglia allargata nella fattoria fondata dal bisnonno nella Yarra Valley, vicino a Melbourne, in Australia. Ha trascorso gran parte del suo tempo libero in sella a biciclette e quad, scorrazzando sui terreni e per le campagne vicine e gareggiando con la famiglia o con gli amici in una sfida a chi fosse in grado di completare il salto più lungo.

"I miei fratelli e cugini erano sempre in giro in moto. Anche mio padre andava in moto, tutti lo facevano. Era divertente andare in giro, fare salti e fare un po' di freestyle", ricorda.

La vita all'aria aperta si addiceva molto al giovane Chucky. "Da bambino passavo anche del tempo a giocare al computer, ma la maggior parte del tempo lo passavo all'aria aperta, viaggiando, andando in spiaggia e facendo cose del genere", racconta. "Durante le vacanze andavo spesso a cavallo, facevo sempre sport ed ero attivo. È stata una parte importante della mia infanzia".

"Giocavamo a calcio, cricket, basket, qualsiasi cosa. La nostra famiglia è sempre stata attiva e appassionata di sport, ci permettevano di fare tutto ciò che volevamo".

A scuola, Sanders eccelleva nello sport - naturalmente - e si interessava molto al design e alla tecnologia, in particolare alle materie pratiche come la lavorazione del legno e dei metalli. Tuttavia, c'erano delle materie che non gli piacevano molto.

"Odiavo l'inglese, non ero molto bravo. Ho sempre pensato che sarei diventato un pilota di moto da cross", dice Sanders. "È sempre stato un sogno, ma solo all'ultimo anno di scuola sono arrivato abbastanza in alto nelle competizioni in Australia da poter dire agli insegnanti che sarebbe stato quello il mio lavoro".

Nel deserto durante il Rally Dakar 2023 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

06 I primi passi nelle corse

Dopo aver lasciato la scuola, Sanders aveva bisogno di raccogliere fondi per finanziare i suoi primi passi nel mondo delle corse. Fortunatamente, suo padre lo ha sostenuto e ha agito come primo manager.

"Non avevo un'attività professionale che mi permettesse di guadagnarmi da vivere, quindi ho lavorato nel frutteto per guadagnare i soldi necessari per correre", racconta. "Chissà, potrebbe esserci un momento in cui tutto ciò mi tornerà utile una volta appesi casco, guanti e tuta al chiodo".

Con gli occhi puntati su una carriera negli sport motoristici, Sanders ha dovuto iniziare a costruirsi una reputazione da zero e questo ha significato fare ore e ore di pratica.

"Non ero il ragazzo più talentuoso, ma mi sono impegnato al massimo e ho lavorato sodo. Mi sono detto che non avrei dovuto avere rimpianti se non ce l'avessi fatta. Ma ho continuato a spingere e fortunatamente non è andata così", ammette.

"La fiducia in me stesso è stata cruciale, perché ho sempre creduto che sarei riuscito a ottenere un obiettivo a cui tenevo così tanto. È questo stesso spirito a muovermi ancora oggi".

07 Una brillante svolta

Sanders e Toby Price al Rally Dakar 2022 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Con il padre che ricopriva il doppio ruolo di meccanico e allenatore, Sanders ha iniziato a partecipare a gare in tutta l'Australia come privato e nel 2014 ha vinto il Campionato Australiano Off-Road Under 19 (AORC), classificandosi 6° in classifica generale. Il vincitore assoluto è stato Toby Price.

Grazie a quel risultato Sanders si è assicurato un posto nel team Australia per l'ISDE, approdando così nel mondo delle competizioni internazionali e arrivando terzo assoluto nella classe E3, con Price campione.

L'anno successivo Price è passato ai rally raid e dunque alla Dakar, con Sanders che si è messo immediatamente sulle sue tracce. A quel punto, "Chucky" era già da considerare un pilota professionista. Nel 2015 ha ottenuto il secondo posto nell'AORC, il quarto posto assoluto nella sua prima gara nel deserto di Hattah e il titolo di campione della classe E3 quando l'Australia ha conquistato il podio dell'ISDE.

08 Modalità relax

Cosa fa un pilota professionista di moto per rilassarsi? Semplice: continua a perfezionare le sue abilità in moto.

"Mi piace costruire salti", dice. "Per quanto possa sembrare strano, mi rilasso nella fattoria lavorando seduto su un trattore o un escavatore per ripulire le cose. È un po' il mio momento di relax. Non amo rimanere seduto sul divano. Mi piace tagliare il prato o costruire qualcosa nel capanno. Non ho davvero idea di cosa sia una vacanza".

Nel 2022, mentre era sul palco di partenza della Dakar, un'ape si è infilata nel suo casco e l'ha punto. Cosa ironica, visto che il suo altro hobby è l'apicoltura: ha circa 100 arnie sparse per la fattoria di famiglia per impollinare i frutteti e preferisce il miele come alternativa sana allo zucchero. "Mi sono avvicinato a questa attività perché quando ho ripulito la mia dieta ho eliminato tutti gli alimenti trasformati e ho iniziato a mangiare cibi più naturali. Il miele era la cosa più importante", aggiunge.

"Ho fatto delle ricerche su come prendermi cura di loro e devo dire che è come se fossero un vero e proprio animale domestico. In più, possiamo produrre il nostro miele. Quando si hanno delle api si guarda il mondo in modo un po' diverso".

Sanders ha sempre voluto partecipare al Rally Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Solo dopo aver raggiunto tutti i miei obiettivi nell'Enduro, mi sono dedicato alle gare nel deserto in Australia Daniel Sanders

Il palmarès di Daniel Sanders 2023 - Rally di Sonora, Messico - vincitore

2023 - Rally Dakar - 7° posto assoluto

2022 - Hattah Desert Race - vincitore

2021 - Rally Dakar - 4° e più alto classificato tra i debuttanti

2021 - Rally del Marocco - 3° assoluto

2021 - Campionato mondiale FIM Cross-Country Rallies - terzo assoluto

2019 - Campione australiano Off-Road

2019 - Vincitore del Trofeo Internazionale ISDE con il Team Australia

2019 - Vincitore della classe E3 dell'ISDE

2018 - Vincitore della Hattah Desert Race

2017 - Campionato mondiale Enduro E2 - 6° posto

2016 - Vincitore classe E3 ISDE

2016 - Campione australiano Off-Road

2015 - Vincitore del Trofeo ISDE Junior

2015 - Vincitore classe E3 ISDE

2015 - Secondo classificato australiano Off-Road

2014 - Campione australiano U19 Off-Road

09 Il passaggio al mondo dei rally raid

Dopo aver gareggiato per diversi anni in Australia e aver conquistato l'ISDE, Sanders ha puntato gli occhi su una nuova sfida: il Rally Dakar. "Era sempre stato nel mirino perché papà lo guardava sempre. Sapevo della gara e di cosa comportava la navigazione, ma all'epoca ero più un motociclista che correva fino a quando non vedeva la bandiera a scacchi. Solo dopo aver raggiunto tutti i miei obiettivi nell'Enduro mi sono dedicato alle gare nel deserto in Australia, imparando a guidare sulla sabbia e ad alta velocità".

Sanders ha approfittato della pausa forzata della pandemia per andare negli Stati Uniti e impratichirsi sempre più con il mondo del rally raid. "È stata una delle migliori decisioni della mia carriera" - spiega "Chucky" - "Non avevo mai aperto un roadbook o guidato una moto da rally o simili. Il primo anno è stato un periodo di prova: da lì in avanti sono entrato in gioco".

10 Il richiamo della Dakar

Il Rally Dakar è il più grande rally raid di tutti e, sebbene la navigazione sia un elemento importante per il successo in molti eventi, tra le imponenti dune dell'Empty Quarter dell'Arabia Saudita è un'abilità essenziale per la sopravvivenza.

I piloti prendono appunti dettagliati sull'andatura e poi seguono il roadbook montato sulla loro moto mentre guidano a velocità sostenuta su un terreno impegnativo. "È un vero rompicapo riuscire a gestire la parte di navigazione della gara e guardare il roadbook mentre si cerca di andare al massimo", dice Sanders. "Puoi andare in moto il più velocemente possibile, ma un errore nell'interpretare una nota può farti perdere minuti se non ore. Perché andare a tavoletta e a tutto gas per due ore se poi si rischia di fare uno stupido errore mentale?".

Sanders è stato punto da un'ape durante la Dakar 2022 © DPPI/Red Bull Content Pool

Fortunatamente Sanders aveva dalla sua parte il Team Manager KTM - nonché veterano della Dakar - Jordi Viladoms. "Ho frequentato la scuola di Rally Stage di Viladoms in Spagna", dice Sanders. "Mi sono ritrovato a un tavolo da disegno, con davanti agli occhi i fogli pieni dei simboli che dovevo conoscere per il rally".

11 La collaborazione con KTM

Nel 2021 Sanders si è presentato al via della Dakar vestendo i panni del giovane rookie nello stellare team Red Bull KTM Factory Racing formato dal vecchio amico Price, da Sunderland e da Matthias Walkner , tutti e tre vincitori dell'evento ma tutti non ancora trentenni. "Mi vedono come il futuro di questo sport" - ha dichiarato all'epoca - "Ho iniziato con KTM, e man mano ho capito come funziona l'azienda. Finché correrò sotto la loro bandiera salirò sulla moto e farò del mio meglio per loro".

Il suo ingresso nel team KTM è stato anche un'occasione per incontrarsi nuovamente con il suo amico Price. "Ho corso con Toby in Australia quando ho iniziato a fare il professionista. È stato il mio compagno di squadra in KTM per un anno prima di passare al rally", racconta Sanders. "Ho avuto modo di conoscerlo e di imparare da lui, visto che è sempre stato davvero dominante nelle gare del deserto australiano".

Mentre Price passava alle gare della Dakar, Sanders si concentrava sull'enduro e sulle gare nel deserto. "Una volta terminata questa fase della mia carriera ero alla ricerca della prossima sfida da affrontare, ed è stato in quel momento che l'idea di partecipare alla Dakar ha iniziato a farsi strada. Toby faceva parte dello stesso team ed è stato bello sapere che un altro australiano aveva compiuto un percorso identico".

12 Il debutto alla Dakar

Al suo esordio assoluta alla Dakar, Sanders è salito sul podio del Prologo dopo avere conquistato il 3° posto, concludendo la gara al 4° posto assoluto appena alle spalle di Sunderland. Un risultato sensazionale, dato che nessun rookie era riuscito a fare meglio di lui nel corso di quella edizione.

"Tutto sommato, è stata una prima Dakar perfetta per me", ha dichiarato l'australiano al traguardo. "Ho iniziato con un buon Prologo e poi, giorno dopo giorno, ho trovato ritmo e ho acquisito una maggiore fiducia. Sono molto contento di aver concluso al quarto posto in classifica generale e di essere il miglior debuttante: è fantastico!".

13 Preso dal virus della Dakar

Sanders punta a diventare campione della Dakar © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

"Ho pensato: 'È una cosa da pazzi. Ecco perché lo farò di nuovo'", dice Sanders a proposito della sua prima Dakar.

"Pensavo che fosse più un trail ride che una gara, ma la velocità a cui viaggiavamo, il fatto che stessi correndo contro i migliori piloti del mondo su alcuni tra i tracciati più difficili che avessi mai incontrato prima, ha reso tutto semplicemente incredibile", racconta.

"Prendete un qualsiasi pilota di tutto il mondo, mettetelo su una moto e ditegli di fare questa gara: sicuramente aprirà gli occhi e capirà quanto sia folle. È una delle migliori corse al mondo".

14 Puntare al top nel 2024

Ora Sanders è alla soglia del suo quarto Rally Dakar. Ha già messo in valigia diversi vasetti di miele fatto in casa insieme al kit da gara ed è determinato a conquistare il primo di molti - si spera - titoli nella Dakar.

"Per i prossimi anni voglio finire tutte le Dakar e salire sul podio il più spesso possibile. Sono molto eccitato all'idea di combattere. È quello per cui vivo ogni anno: gareggiare e arrivare al traguardo", aggiunge.

"Sono in una buona posizione per la mia età. Sono un giovane ragazzo del deserto e tutti gli altri sono un po' più vecchi e più saggi. Mi piacerebbe anche partecipare ad altre gare uniche. Mi piacerebbe essere conosciuto come un ottimo pilota di moto a tutto tondo che si è divertito. Se tutto va bene, tra 10 anni, avrò fatto tutto quello che volevo fare".