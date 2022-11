Danny MacAskill svela la storia dietro il nuovo Postcard from San Francisco

Postcard from San Francisco è stato un progetto di vera passione.Da quando ho realizzato il mio primo film di strada, Inspired Bicycles , nel lontano 2009, mi sono concentrato su diversi video concettuali. Questa volta ho voluto tornare sulla strada. E che strade!

Sapevo che sarebbe stata dura, perché schiantarsi sul cemento non è molto piacevole. Alcune delle linee hanno impiegato più di 300 tentativi per funzionare. E ho anche rotto una rotula tra le riprese, ma è stato davvero bello riuscire finalmente a portare a termine il progetto. Sono davvero contento del risultato.

Mi piace usare un blocco note per visualizzare e pianificare i trucchi che voglio fare. Questa pagina dovrebbe darti un'idea di come i miei pensieri si uniscono in un progetto come questo.

Non importa in che strada ti trovi o da che parte guardi, sai che sei a San Francisco – ho pensato che sarebbe stato un posto perfetto per girare un bel film

Danny si prepara ad affrontare The Beach Drop a San Francisco © Dave Mackison Danny MacAskill atterra a The Beach San Francisco © Dave Mackison/Matt Ford

È il mio secondo tentativo di realizzare questo film

Ho iniziato a pensare di fare un altro video di prove su strada nel 2017 perché non ne avevo fatto uno vero e proprio dal primo film di Inspired Bicycles nel 2009. Di tutti i diversi tipi di film, la guida su strada è stata quella più spinta, che sia BMX, skateboard, mountain bike o trial - e ha avuto decenni di progressione, quindi è un genere difficile da seguire. Ho capito che è molto più facile andare a cercare buche e sentieri meno battuti. Ma nel 2017 ho pensato: "Ho 32 anni, il mio corpo sta bene, andiamo a fare un bel film di strada".

In America, hanno visto un sacco di skateboard e BMX attraverso cose come X Games, ma le prove su strada sono ancora relativamente piccole. Hai piloti come Hans Rey che lo hanno spinto nel corso degli anni, ma ho pensato che sarebbe stato abbastanza bello fare qualcosa che la gente non aveva visto così tanto.

Danny MacAskill ha scelto San Francisco per gli sfondi iconici © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Io e il mio team abbiamo esplorato San Francisco come se fosse un livello di Grand Theft Auto: mi sento come se avessi percorso ogni strada e guardato intorno a ogni edificio

Ho scelto San Francisco perché è uno sfondo così iconico per un film. Non importa in quale strada ti trovi o da che parte guardi, sai di essere a San Francisco, che si tratti delle ripide colline, delle colorate case a schiera o della vista mozzafiato sui due ponti e su Alcatraz. Ho pensato che sarebbe stato un posto perfetto per girare un bel film.

L'antica prigione di Alcatraz è uno dei monumenti più famosi della città © Dave Mackison Ho incontrato alcuni dei locali al Pier 39 © Dave Mackison

Io e il mio team abbiamo esplorato San Francisco come se fosse un livello di Grand Theft Auto: mi sento come se avessi percorso ogni strada e guardato intorno a ogni edificio. Tuttavia, è importante dedicare molto tempo allo scouting del progetto prima di iniziare a filmare. Trovi le posizioni migliori, fai una lista e poi chiedi i permessi in città; è una cosa difficile convincere le persone che vuoi saltare giù dal loro edificio o cavalcare fuori dai loro locali.

È difficile convincere le persone che vuoi saltare giù dal loro edificio

Avevamo un film fantastico in programma con la maggior parte delle location dei miei sogni, e poi il secondo giorno di riprese a settembre 2017, eravamo in un iconico skate spot chiamato Third and Army. Sono diventato un po' ambizioso cercando di fare un tap 180 su alcuni binari all'estremità della piazza e sfortunatamente ho avuto un incidente. Mi sono rotto la rotula ma ero più preoccupato di aver allentato alcuni dei miei denti anteriori. Ciò ha posto fine al progetto e ancora oggi non l'ho ancora completamente superato.

San Francisco è stata messa nel dimenticatoio. Avevo qualche altro piano, tipo "Palestra di Danny", ma poi dopo il COVID, ho pensato che sarebbe stato bello riprovare. Coì abbiamo esplorato tutti i posti. Abbiamo avuto il difficile compito di dover ripulire alcune location, ma mi sentivo pronto per fare di nuovo un altro film di strada.

Danny fa rifornimento per le strade di San Francisco © Dave Mackison

Il video si apre con quello che io chiamo un front flip con la ruota posteriore. Sono sempre stato piuttosto invidioso di sport come il parkour in cui sono in grado di girare e girare senza rampe o altezza. Ho cercato di capire quale fosse la distanza o l'altezza minima con cui avrei potuto fare una capriola. Avevo sognato di fare una specie di salto mortale in una delle strade ripide di San Francisco: le strade sono davvero ripide, ma non abbastanza da poterne fare una naturalmente. Abbiamo esplorato così duramente per trovare un cordolo che fosse naturalmente a posto, ma alla fine abbiamo dovuto creare un'aiuola tutta nostra in modo che potessi usarla come dosso per la ruota posteriore.

Tiri su la ruota anteriore, mancando la sporgenza e devi colpire la ruota posteriore proprio mentre stai per gettare il tuo peso sul manubrio. Ti dà una botta di energia che ti consente di ribaltare in avanti la bici.

È stato spaventoso da provare perché se perdi l'urto quando lo stai provando, in pratica ti capovolgi sulla testa. In alternativa, se lo colpisci troppo forte, i tuoi piedi si staccano dai pedali e atterri sulla schiena.

Per eseguire il front flip ho avuto bisogno di realizzare la fioriera © Dave Mackison Non avevo margine di errore quando di chiudere la rotazione © Dave Mackison

Anche l'atterraggio in discesa era qualcosa a cui non ero abituato: mi sento più a mio agio con gli atterraggi in piano perché quando ti schianti, atterri semplicemente dove sei. L'ho provato circa 20 volte sui tappetini e poi ho portato via i tappetini e l'ho fatto al primo tentativo. Superare il lato mentale di sapere quanto siano brutti gli incidenti è l'aspetto più difficile, ma passando dai tappetini all'atterraggio del trick, sono riuscito a farlo senza che la paura crescesse.

Faccio trucchi da manuale...

Ho una lista di trick che scrivo in un libro e che illustro con omini stilizzati che eseguono vari salti e rotazioni. Aiuta quando si esplorano i luoghi perché possiamo andare e provare a trovare punti adatti ai trucchi.

Uno di questi era la linea di equilibrio lungo la rete da tennis. È qualcosa che ho sempre voluto provare perché sento che è qualcosa a cui le persone possono capire. Tuttavia, doveva essere una configurazione piuttosto specifica. Abbiamo dovuto modificare leggermente la rete, allargando il filo dai 5 mm standard a 8 mm in modo che potesse sopportare il mio peso. I pali dovevano anche essere in una certa configurazione in modo da non danneggiarli.

Attraversare una rete da tennis era nella mia lista dei trucchi da un po' © Dave Mackison Ho gestito questo trucco solo due volte in un magazzino a Inverness © Dave Mackison

Avevo la stessa identica rete allestita in un magazzino a Inverness e avevo passato l'inverno a esercitarmi. Ho avuto tutto il mio tempo per provarlo senza pressione, e dopo giorni di tentativi, in realtà ce l'ho fatta solo una volta, quindi non mi sentivo particolarmente sicuro di poterlo fare a San Francisco.

In totale, mi ci sono voluti circa due giorni di tentativi e circa 400 passaggi per attraversare la rete.

La parte più difficile non è necessariamente guidare lungo il filo sottile: è il fatto che il filo ha del materiale sopra e quel materiale gira mentre lo percorri, trascinando via le gomme. Ti senti come se stessi solo tirando i dadi se le gomme rimarranno o meno.

Personalmente, è stato il trucco più difficile del film e mi ha fatto molto piacere che abbia funzionato. Non avevo idea se ce l'avrei fatta o meno.

La doppia discesa su China Beach era un'altra linea che era stata esplorata e aveva questa vista davvero fantastica sul Golden Gate Bridge. Nel 2017 avevo programmato di saltare giù su una roccia, ma quando siamo tornati, una struttura di legno si era rotta e aveva lasciato questa sporgenza di cemento abbozzata. Il cemento armato vecchio e leggermente fatiscente è una delle mie cose preferite da guidare al mondo, quindi doveva essere incluso. Inizialmente, avevo l'aspirazione di provare a fronteggiare il secondo salto sulla spiaggia, ma in pratica in inverno mi sono reso conto che non sarebbe stato così, quindi ho programmato di guidare dritto, il che è finito per essere dannatamente spaventoso.

La prima sporgenza era alta circa 10 piedi e larga solo sei pollici di cemento

Per far atterrare il Beach Drop, ho dovuto iniziare a bilanciarmi, saltare sulla ruota posteriore e poi cadere di circa sette piedi su un muro che a sua volta è largo solo sei pollici. Se dovevo cadere all'indietro, la caduta era di circa quattro piedi. Se dovessi cadere in avanti, il dislivello sulla spiaggia era di circa 16 piedi, e andrei anche a capofitto nel pianerottolo che avevo ricavato da un mucchio di legni.

The landing è stato realizzato con alcune assi e legni galleggianti © Dave Mackison

Normalmente, prima faccio la maggior parte delle cose in piedi. Non faccio necessariamente parkour, ma devo essere abbastanza a mio agio sui miei piedi per poi farlo sulla bici. Alla fine sono saltato giù in piedi, ma era al limite di quello che mi sentivo a mio agio nel fare.

Mentalmente, era difficile impegnarsi. Sarei rimasto in cima alla struttura cercando di trovare il coraggio di farlo, imbottigliarlo, e poi salire di nuovo in cima e provarlo. È stato davvero difficile non immaginare di andare oltre il manubrio perché non ero sicuro al 100% che non avrei lasciato cadere la ruota anteriore.

Alla fine sono riuscito a provarci e al primo tentativo il mio freno posteriore è scivolato ma per fortuna sono caduto all'indietro. La seconda volta sono atterrato sulla ruota posteriore, in equilibrio ma ho dovuto appoggiare i piedi sul muro. Al terzo tentativo, sono riuscito a farlo. Il secondo drop è stato un po' una delusione per me personalmente, ma il primo drop è stato decisamente spaventoso.

Danny MacAskill si prepara per un front flip ad Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford Danny MacAskill esegue un front flip ad Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford

Ero contro il tempo sul Rock

Il posto più bello in cui sono riuscito a filmare è stato sicuramente Alcatraz. Sapevo che stavo ottenendo un permesso molto speciale per poter girare in bicicletta in posti come il cortile dei giochi, che ha questi famosi gradini su cui si sedevano i detenuti.

È un luogo così iconico e lì hai ogni sorta di emozioni diverse. In un certo senso, sembra un set di Hollywood, ma quando pensi che fosse una prigione, ha un aspetto piuttosto sinistro. Non ho potuto fare a meno di mettermi nei panni di alcuni dei detenuti che erano rimasti bloccati là fuori. Ma poi c'è un'altra parte di me che si sentiva un po' come Clint Eastwood in Fuga da Alcatraz, o Sean Connery o Nicholas Cage in The Rock.

L' ultimo fron flip sui gradini di Alcatraz si distingue come il più grande trick del film

In generale, questo progetto è stato piuttosto impegnativo a causa della necessità di ottenere permessi per le riprese che normalmente duravano circa quattro ore, anche se sembra un tempo lungo per provare un trucco, per me è una finestra piuttosto breve. Ad Alcatraz, dovevamo alzarci alle 4:30 per prendere una barca per l'isola un'ora dopo, e poi filmare i trucchi prima che la prima barca turistica arrivasse alle 9:00. Non è stato il modo più semplice per cercare di essere motivato a fare il giro più grande a quell'ora del mattino, ma essere in quella posizione è stato sufficiente per spingermi.

L'ultimo front flip dei gradini di Alcatraz si distingue come il più grande trucco del film, e ha sicuramente avuto tutte le prove e le tribolazioni per atterrare bene. Inizialmente, avevo programmato di scendere di 360 gradi da un certo gradino, ma il giorno in cui c'era troppo vento e non riuscivo a farcela con il cervello - mi sentivo come se stessi per tagliare l'ultimo gradino e farmi male.

Questo è il pericolo di una rotazione insufficiente © Dave Mackison Io e la mia squadra durante le misurazioni nel cortile di Alcatraz © Dave Mackison

Siamo riusciti a ottenere un altro permesso per tornare indietro e ho cambiato il trucco in un front flip perché mi sentivo un po' più sicuro. Sfortunatamente, durante i miei tentativi, la ruota posteriore è esplosa all'atterraggio, che è la prima volta che rompo una delle mie ruote sulla mia bici da trial; Sono rimasto piuttosto sorpreso, ma è stato un grande impatto. Mi sono alzato, mi sono spazzolato via, ho messo una nuova ruota posteriore, l'ho riprovata, ho ruotato poco e mi sono capvolto sulla schiena. Non è stato così doloroso, ma era un po' fastidioso. Ho notato che in realtà avevo rotto un altro cerchione perché continuavo a ruotare troppo poco: tutta la forza dell'atterraggio stava premendo sulla ruota posteriore, ed era principalmente il cedimento dei raggi il problema più grande. Non avevamo un'altra ruota di scorta, quindi abbiamo dovuto rinunciare.

Ho pensato che forse fosse la fine perché erano due molti permessi che dovevamo ottenere. Ma era stato deciso che sarebbe stato l'ultimo trucco del film, quindi sono riuscito ad arrivare a San Francisco durante l'estate per un ultimo viaggio.

Ero all'ultima ruota , erano esattamente le nove ed era arrivato il battello turistico. Dovevamo uscire e le guardie stavano tutte aspettando. Avevo già rotto tre ruote in questa fase, ma ho deciso di fare un ultimo tentativo non aspettandomi molto Danny MacAskill

La prima volta che ci ho provato di nuovo, ho finito per far saltare in aria un'altra ruota. Il gradino era un po' troppo basso per poter ruotare correttamente, ma più in alto, e sentivo che avrei potuto non essere in grado di tenere la bici all'atterraggio. Ho continuato a girare leggermente sotto i raggi, spezzandoli, e la ruota si è appena guastata una volta che i raggi sono andati.

Danny si prepara a inchiodare un front flip nel cortile di Alcatraz © Dave Mackison

Ero all'ultima ruota, erano esattamente le nove ed era arrivato il battello turistico. Dovevamo uscire e le guardie stavano tutte aspettando. Avevo già rotto tre ruote, ma decisi di fare un ultimo tentativo, senza aspettarmi molto. Ma in qualche modo ho ruotato quel qualcosa in più, ho fatto atterrare la bici e l'ho sollevata. Sono rotolato via ed è stata una sensazione così bella portarlo a casa che mi è sembrato una conclusione appropriata per progetto San Francisco.

