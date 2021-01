Sul filo del rasoio: Danny MacAskill con The Slabs supera i limiti

Danny MacAskill non è uno che rifugge le sfide. Quando non filma edit incredibili e creativi come Gymnasium e Imaginate, lo si trova ad affrontare alcuni dei terreni più tecnici del mondo, dove uno sbaglio potrebbe essere fatale.

Bloccato in Scozia per la maggior parte del 2020, è stato costretto a guardarsi intorno per trovare l'ispirazione per il suo prossimo progetto. Fortunatamente per Danny, la capitale della mountain bike del Regno Unito offre un sacco di possibilità.

Il suo ultimo film, The Slabs , è il risultato. Girato sull'isola natale di Skye, vede Danny scendere dal Dubh Slabs, un dislivello di 500 m lungo una parete lastricata ed esposta solitamente riservata a scalatori e alpinisti. Un edit pazzesco che mostra rider e bici ai loro limiti assoluti, dove qualsiasi errore potrebbe essere fatale.

Guarda il film qui sotto prima di dare un'occhiata alla nostra intervista con Danny dove parla dell'impresa, degli scampati incidenti e dei piani futuri su rocciose pareti di montagna.

Hey Danny, sembra uno dei film più difficili che hai mai realizzato. Qual è stata l'ispirazione dietro il progetto?

Nel 2020 con l'interdizione di viaggi e programmi ho passato i primi mesi a girare per conto mio, passando tonnellate di tempo sulla mia eBike vicino casa. Quando il blocco si è allentato un po', abbiamo deciso di uscire e provare a fare qualche ripresa, sempre nei paraggi.

Il film vede Danny percorrere il filo (letteralmente)

Dato che sono nato sull'Isola di Skye, avevo sentito parlare di queste mitiche Dubh Slabs che contornano la cresta del Cuillin. Me ne avevano parlato i miei amici che fanno arrampicata. Si trovano in una parte davvero remota dell'isola che è accessibile solo in barca più un'escursione di quattro ore in bici. E siamo andati a dare un'occhiata.

È un posto davvero fantastico. Sei nel cuore del Cuillin Ridge, hai un panorama che gira intorno a 270° e hai questo fantastico lago in fondo

Le Dubh Slabs sono una famosa via di arrampicata che gli scalatori e gli alpinisti usano per accedere alla cresta del Cuillin. È un lungo pezzo di roccia che sale dal Loch Coruisk. Il mio piano era quello di salire e vedere se c'era una linea percorribile o partire da un punto percorribile e arrivare fino in fondo. Sono andato a cercarlo con alcuni amici e poi, un paio di settimane dopo, abbiamo aspettato una finestra di bel tempo che mi permettesse di percorrere la linea che avevo individuato.

È stato difficile trovare una via verso il basso?

Sì. Innanzitutto siamo arrivati ​​in fondo alle placche e ci si trova subito di fronte a questa enorme parete di roccia con una pendenza di circa 60°. È incredibilmente ripida ed era davvero al limite di ciò che pensavo potesse essere possibile sulla mia bici - davvero al limite.

Le parti più ripide della montagna avevano una pendenza di 60°

Da quel punto ho pensato che forse potevo salire e vedere cosa c'era sulle placche. Con la bici in spalla ci sono andato e una volta in cima ho gridato "Wow!". Sei nel cuore del Cuillin Ridge con questo magnifico panorama e un fantastico lago in fondo.

Danny aveva un percorso da percorrere lungo la parete della montagna

Come mountain biker, normalmente se sei bloccato su un singletrack non puoi decidere dove andare, devi seguire la strada. Percorrere le placche era un po' come avere la libertà di sciare o fare snowboard, scegliendo varie linee diverse.

Girare sulle placche era un po' come avere la libertà di sciare o fare snowboard scegliendo varie linee diverse

Abbiamo provato a scegliere un percorso che fosse il più emozionante possibile. Volevo trovare alcune cose proprio sul bordo della scogliera e di nuovo abbiamo scelto di fare alcune linee a piedi. Ovviamente non potevo usare le corde come potresti fare nell'arrampicata. Era una specie di free solo.

Ha soddisfatto le tue aspettative?

Una volta arrivati ​​con la troupe è stata una sensazione davvero fantastica iniziare a girare. Abbiamo iniziato a lavorare alla prima ripresa con un drone da corsa. Da quel momento, ho pensato: "Sì, funzionerà sicuramente". Stavo prendendo confidenza con la roccia sotto le gomme.

Danny si gode la vista in cima a Dubh Slabs

È stato anche bello lavorare per la prima volta con un drone da corsa e ottenere questi scatti davvero dinamici, anche se, sfortunatamente, mentre stavamo lavorando uno dei nostri droni ha avuto un incidente. Normalmente, i droni da corsa si schiantano continuamente e non si rompono. Il nostro invece si è schiantato ed è riuscito a cadere da una scogliera di 90 m insieme alla prima ora e mezza di filmati.

Non sembra che ci fosse molto margine di errore. Ci sono stati altri intoppi?

Siamo rimasti sulle lastre due giorni anziché uno. Siamo riusciti a ottenere molte delle linee che avevo sognato di fare il primo giorno, ma verso la fine è arrivata una nuvola e l'ultima placca è diventata off limits perché ha iniziato a piovere. Ho provato a girare fino in fondo, con il disappunto dei miei amici. La bici ha iniziato a perdere un po' di controllo e mi trovavo a circa 45 m dal piano. Per fortuna l'ho tenuta. Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo mentre lo facevo e non credo sia stato molto bello per i miei amici che guardavano da giù.

Il margine di errore era minuscolo

Ero al limite del controllo. Gli pneumatici erano al 99 percento del limite di aderenza e anche i freni erano al limite

Abbiamo dovuto aspettare un'altra finestra di bel tempo e un paio di settimane dopo siamo riusciti a prendere un peschereccio per tornarci. Questa volta sono riuscito a ottenere dei prototipi di pneumatici Continental su cui gli Atherton stavano lavorando. Avevano una gomma più morbida che volevo testare sulle rocce nel Cuillins. Abbiamo avuto un tempo più bello e con queste nuove gomme ho potuto percorrere tutte le traiettorie che avevo sognato di fare, con molta più sicurezza. Sono stato anche in grado di affrontare la placca in fondo, che probabilmente è stata la cosa più selvaggia che abbia mai fatto sulla mia bici.

La natura precaria de terreno ha ridotto i trick al minimo

È stato piuttosto bello farlo, ma al limite del controllo. Gli pneumatici erano al 99% del limite di aderenza e anche i freni lo erano. Ma è stata una sensazione incredibile superare tutto questo.

Hai dovuto impostare la bici in modo diverso?

Danny ha modificato la sua Santa Cruz 5010 per le riprese

Stavo pensando a quale bici usare. La maggior parte delle persone penserebbe a una bici da discesa o da freeride. Sono molto a mio agio sulla Santa Cruz 5010, che è una piccola bici da trail con 130 mm di escursione al posteriore. Ho usato una forcella più lunga sull'anteriore per alzare l'avantreno. Ho anche messo dei dischi Magura da 220 mm sulla parte anteriore per dare maggiore potenza di arresto e per assicurarmi che la bici fosse sempre in controllo. Il resto era standard. Alla fine si è rivelato lo strumento perfetto. Era leggera da portare su per la collina e significava che potevo giocare ancora un po' su alcune delle cose più difficili.

Ripensandoci, vorrei aver fatto qualcosa di più, ma davvero non potevo rischiare di fare errori sulle lastre, altrimenti avrei fatto una marmellata. Forse è per questo che non sembra che stia giocando troppo. Stavo solo cercando di tenere tutto sotto controllo in ogni momento.

Farai altre cose simili in montagna?

Come ho detto nel film, sono stato davvero ispirato da scalatori e alpinisti in questi ultimi anni. Guardo molti contenuti di ragazze e ragazzi di tutto il mondo che si dedicano a provare cose nuove.

Le Dubh Slabs sono solitamente riservate all'alpinismo e all'arrampicata