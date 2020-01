Guarda il dietro le quinte del nuovo video di Danny MacAskill, Gymnasium

L'inizio di un nuovo anno porta spesso buoni propositi per mettersi in forma e impegnarsi in palestra. Anche Danny MacAskill non è immune dai buoni propositi e la palestra è l'ideale per rimettersi in forma. Armato di una manciata di idee geniali la sua session di ginnastica è stata un po' diversa dal solito, usando le attrezzature della palestra per eseguire questi sette magnifici trick mai visti prima.

Guarda il video del dietro le quinte in alto e poi continua a leggere per scoprire cosa ha ispirato alcuni dei trucchi di Danny (e cosa ci è voluto per chiuderli).

1. Weight-plate domino manual

"C'è qualcosa di interessante nel domino - una specie di caos organizzato. C'è voluto molto tempo - alcune centinaia di tentativi - per farli cadere tutti. Non era pericoloso, ma era tecnicamente difficile e ogni volta che sono atterrato sul secondo peso, la bici ha provato a oscillare da un lato all'altro".

2. Squat rack line

“Questo è il tipo di guida che mi vedi spesso fare, ma di solito comporta che la ruota scorra un po'. Ci sono troppi salti in sequenza per i miei gusti, ma quello che non puoi davvero immaginare vedendo il video è che la barra superiore traballava molto, quindi è stato davvero difficile rimanere in equilibrio. È probabilmente uno dei trick più facili del video: probabilmente ho fatto meno di 30 tentativi. Ma le altezze coinvolte e il tipo di movimenti mi hanno riportato ai miei anni più giovani, quando ero più spericolato".

Guarda alcune immagini del dietro le quinte nella galleria qui sotto:

3. Springboard line

"Abbiamo trovato questi trampolini nel magazzino, e ho pensato di provarli a disporli così. È stato molto divertente. Per la ripresa del video sono serviti meno di 100 tentativi. In seguito l'ho provato molto di più per renderlo un po' più pulito e aggressivo, ma ho finito per cadere rovinando l'intera ripresa, quindi abbiamo lasciato il primo take".

4. Slackline gap

“Una slackline è probabilmente qualcosa di figo da avere in palestra e mi piace provarla senza bici. Alla fine è stato piuttosto complicato e probabilmente ci sono voluti un paio di centinaia di tentativi. All'inizio non capivo se sarebbe stato possibile o meno perché dovevo atterrare perfettamente al millimetro. Probabilmente l'ho provato 199 volte e non mi sono mai avvicinato alla seconda slackline, e poi ne ho fatto uno in cui sono appena atterrato sull'altra linea. È così che succede. Se provi qualcosa a sufficienza, fintanto che puoi immaginare di poterlo fare e ci dedichi del tempo, di solito funziona".

5. Assault bike moonwalk

“L'idea è stata un caso. Ho notato che la cyclette aveva una ruota all'interno della gabbia, quindi ho fatto cambiare la marcia, ci ho messo una gomma e l'ho modificata in modo che la gomma potesse toccare il terreno. In termini di tentativi è stato molto più complicato modificare la cyclette".

6. Parallel bars to 360

“Il 360 tra due ringhiere era sempre stato qualcosa che avrei voluto fare per un video. Quando abbiamo avuto accesso a queste barre parallele ho tentato. È stato piuttosto spaventoso, ma sono stato fortunato a provarlo in palestra. Prima di farlo sulle barre l'ho provato con alcuni materassini per cercare di imparare la rotazione. Anche sui tappetini ho fatto un paio di buoni tentativi e poi uno che è stato scioccante. Se i tappetini non fossero stati lì, mi sarei rotto un paio di costole, dita o denti, e dio sa cos'altro. Sei così impegnato nella rotazione che non c'è modo di reagire se qualcosa va storto.

“Fortunatamente, quando l'abbiamo provato sulle barre è andata al primo tentativo. Direi, tra tutti i trick del video, è quello di cui sono più contento. Anche se potrebbe non sembrare, è probabilmente quello più bello e più spaventoso".

7. Ghosty bike front flip

“Al primo tentativo la bici è decollata come un razzo schiantandosi contro il muro. Ho regolato un po la velocità, l'ho provato di nuovo e la mia ruota posteriore ha fatto una rotazione ed è atterrata sul tappeto. Alla fine, siamo riusciti a far girare la bici in un punto in cui pensavo che avrei potuto prendere il manubrio.

“Fondamentalmente, abbiamo trascorso circa due giorni e mezzo cercando di ottenere quel trick. La parte più impegnativa è stata l'imprevedibilità di ciò che la bici avrebbe fatto. È stato esasperante, ed è stato il trick più difficile che ho fatto in tutto il video. Ma è stato soddisfacente. È un'altra idea bizzarra che abbiamo spinto abbastanza a lungo per farla funzionare. Non è la corsa più pulita che ho fatto, ma dopo circa 800 volte che provavo è stata la migliore. In effetti, ho appena fatto una risonanza magnetica e ho un osso contuso nel mio stinco per le ripetizioni che ho fatto. Devo prendermi circa sei settimane di pausa dopo questo, ma almeno ne è valsa la pena”.