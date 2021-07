Lo schwa (Ə) è quella lettera che ultimamente si vede sempre più spesso per eliminare, diciamo, il genere dalle parole e dare quindi spazio a un italiano più inclusivo. Non poteva che essere proprio lo schwa a chiudere in bellezza (DANZƏ) , il titolo della compilation uscita il 2 luglio che riassume in 13 tracce e 25 artisti totali fra performer, producer e videomaker il suono di una nuova generazione di hyperpop su Soundcloud.

Andrea: Questa cosa l'abbiamo curata in 3. Siamo Andrea, Davide e Carlo e gestiamo quello che alla fine è un tag su Instagram per racchiudere le nostre release. Si chiama Le Major. Abbiamo avuto questa idea perché ci siamo innamorati di questa piccola scena hyperpop che sta esplodendo su Soundcloud nell'ultimo anno e mezzo, quando eravamo tutti a casa. È un genere che va molto all'estero e anche in Italia cominciava a esserci una bella scena: non abbiamo fatto altro che riunire un po' di questi artisti.

A: No, ci faceva semplicemente sorridere. Ma così come il tag Le Major, se ci pensi. Ci siamo detti: facciamo una roba che ci rappresenti tantissimo, in emblema di quello in cui crediamo oppure facciamo una roba senza senso? Abbiamo scelto la seconda, magari tradendo un po' la sincerità che ci contraddistingue. Senza senso è più facile.

A: No, dal 2 luglio è su tutti i digital store e le piattaforme streaming. Ne andiamo molto fieri e in questo processo non siamo stati gli unici A&R noi tre: molto spesso sono stati gli artisti come Davide che ci hanno aiutato a scovare altri artisti.

