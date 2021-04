Dario Costa is back: gareggerà nella Aero/GP1

La World Championship Air Race (WCAR) è una nuovissima competizione di air race, erede della celebre Red Bull Air Race. Vedrà 12 scuderie composte dai migliori piloti della disciplina sfidarsi in appassionanti gare nei cieli, all'insegna delle emozioni, delle più avanzate tecnologie, ma anche del rispetto dell'ambiente, grazie alla precisa scelta di adottare gradualmente carburanti sostenibili, trasmissioni elettriche e mezzi da corsa elettrici per il decollo e l’atterraggio verticale (eVOLT) dalla stagione 3.

La World Championship Air Race (WCAR) è una nuovissima competizione di air race, erede della celebre Red Bull Air Race. Vedrà 12 scuderie composte dai migliori piloti della disciplina sfidarsi in appassionanti gare nei cieli, all'insegna delle emozioni, delle più avanzate tecnologie, ma anche del rispetto dell'ambiente, grazie alla precisa scelta di adottare gradualmente carburanti sostenibili, trasmissioni elettriche e mezzi da corsa elettrici per il decollo e l’atterraggio verticale (eVOLT) dalla stagione 3.

La World Championship Air Race (WCAR) è una nuovissima competizione di air race, erede della celebre Red Bull Air Race. Vedrà 12 scuderie composte dai migliori piloti della disciplina sfidarsi in appassionanti gare nei cieli, all'insegna delle emozioni, delle più avanzate tecnologie, ma anche del rispetto dell'ambiente, grazie alla precisa scelta di adottare gradualmente carburanti sostenibili, trasmissioni elettriche e mezzi da corsa elettrici per il decollo e l’atterraggio verticale (eVOLT) dalla stagione 3.

rappresenterà il tricolore in questa elettrizzante competizione che prevede un format a eliminazione diretta, come ha annunciato dai suoi canali social.

L’ex Masterclass Red Bull Air Race, classe 1980, è stato il primo italiano di sempre a qualificarsi per la Red Bull Air Race, la gara che dal 2003 al 2019 ha rappresentato uno degli appuntamenti più iconici e attesi di tutta la stagione. Sfiderà gli avversari nella classe

L’ex Masterclass Red Bull Air Race, classe 1980, è stato il primo italiano di sempre a qualificarsi per la Red Bull Air Race, la gara che dal 2003 al 2019 ha rappresentato uno degli appuntamenti più iconici e attesi di tutta la stagione. Sfiderà gli avversari nella classe Aero/GP1 , dopo un lungo periodo di intensi allenamenti.

L’ex Masterclass Red Bull Air Race, classe 1980, è stato il primo italiano di sempre a qualificarsi per la Red Bull Air Race, la gara che dal 2003 al 2019 ha rappresentato uno degli appuntamenti più iconici e attesi di tutta la stagione. Sfiderà gli avversari nella classe Aero/GP1 , dopo un lungo periodo di intensi allenamenti.