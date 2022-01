Darren Berrecloth crea, costruisce e guida la perfezione nel suo cortile

Per anni, i film sulla mountain bike hanno raccontato di strabilianti acrobazie nel cuore delle foreste della British Columbia in Canada. La maggior parte di queste strutture iconiche sono state abbandonate e la natura se le è riprese.

Durante la sua lunga carriera in mountain bike, Darren Berrecloth ne ha fatta di strada, ma per questo nuovo video ha fatto un po' di trail building creando una serie di caratteristiche uniche lungo i sentieri che percorre regolarmente e le ha incorporate nel flow con il suo stile di guida inconfondibile.

