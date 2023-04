Darrn ci racconta il Red Bull Posse insieme ai BNKR44

Per il Posse ci siamo visti sempre da loro a Empoli, in questo seminterrato che loro appunto chiamano Bunker. Lì c'è un po' tutto, una fucina musicale interessante. Quello che abbiamo fatto è stato aprire qualche strumento e improvvisare. Non sapevamo bene cosa fare. Non volevamo una Posse troppo rap ma nemmeno troppo cantata. Volevamo fosse un ibrido, che avesse una doppia natura. Il format per fortuna lascia molto carta bianca, quindi ci siamo dati al freestyle. Qualche nota di voce, qualche barra. I primi due minuti sono su un beat alla Kanye West, gli altri due sono più uptempo.

Per il Posse ci siamo visti sempre da loro a Empoli, in questo seminterrato che loro appunto chiamano Bunker. Lì c'è un po' tutto, una fucina musicale interessante. Quello che abbiamo fatto è stato aprire qualche strumento e improvvisare. Non sapevamo bene cosa fare. Non volevamo una Posse troppo rap ma nemmeno troppo cantata. Volevamo fosse un ibrido, che avesse una doppia natura. Il format per fortuna lascia molto carta bianca, quindi ci siamo dati al freestyle. Qualche nota di voce, qualche barra. I primi due minuti sono su un beat alla Kanye West, gli altri due sono più uptempo.

Per il Posse ci siamo visti sempre da loro a Empoli, in questo seminterrato che loro appunto chiamano Bunker. Lì c'è un po' tutto, una fucina musicale interessante. Quello che abbiamo fatto è stato aprire qualche strumento e improvvisare. Non sapevamo bene cosa fare. Non volevamo una Posse troppo rap ma nemmeno troppo cantata. Volevamo fosse un ibrido, che avesse una doppia natura. Il format per fortuna lascia molto carta bianca, quindi ci siamo dati al freestyle. Qualche nota di voce, qualche barra. I primi due minuti sono su un beat alla Kanye West, gli altri due sono più uptempo.