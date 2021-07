Dawid Godziek: le origini di un grande campione

Dawid Godziek lo conoscete: è un rider dai molti talenti. Il polacco è attualmente uno dei migliori slopestyler e freestyler della scena con numerose vittorie al Crankworx. Non solo, il 26enne ha anche avuto una brillante carriera come BMX freestyler con la conquista della medaglia d'oro agli X-Games, la principale competizione per il freestyle BMX.

L'amore per le bici si è sviluppato presto per Dawid e suo fratello maggiore Syzmon, anche lui atleta professionista. Nel contesto dove Dawid e Syzmon sono cresciuti non era scontato, ma la tenacia e una forte dose di talento hanno aiutato a superare le difficoltà e far prendere la direzione giusta ai due fratelli, che oggi, oltre ad essere atleti professionisti, hanno anche un'attività di supporto al trail building.

Dawid Godziek Dirt Jump © Bartek Woliński

Grazie al suo talento e alla perseveranza, Dawid ha trovato una via di riscatto dalla vita di sacrifici dei suoi genitori (il padre è un minatore) prima attraverso il calcio, poi con la bici.

Guarda in basso il primo episodio della serie Until 18 che mostra come la passione può diventare una professione. Scorri sotto per l'intervista a Dawid che racconta dettagli e curiosità degli inizi della sua brillante carriera.

Dawid Godziek

Quindi saresti potuto diventare un calciatore? Che cosa è andato storto?

Beh, non so se sarei potuto diventarlo davvero, ma il mio viaggio da sportivo è iniziato con il calcio. Sono sempre stato molto sportivo, ho gareggiato in diversi eventi e il calcio è passato in primo piano. Avevo un club e delle persone con cui allenarmi. Mi è venuto tutto molto naturale.

Per quale club hai giocato?

UKS Suszec – il club sportivo della mia città natale. Ero principalmente un attaccante o un centrocampista. Certo, ero bravino, ma ad essere sincero ero lontano dall'essere il migliore.

Perché alla fine hai scelto le bici?

La principale differenza tra il calcio e la bicicletta è il fatto che la bicicletta è uno sport individuale. E io sono un individualista. Per me è importante decidere dove, quando e perché allarmi. Prendo tutte le mie decisioni da solo. Sono completamente indipendente e questo l'ho sempre amato.

Dawid in azione © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool David Godziek in una pista da dirt © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool F

Quando hai iniziato ad andare in bicicletta, hai capito subito che volevi farlo per lavoro?

Non proprio. Non volevo essere un atleta professionista, perché non concepivo che potesse essere possibile. Volevo solo guidare e passare più tempo possibile sulla mia bici. Questo era il mio modo di pensare all'inizio. Poi ho cercato di fare progressi, migliorare le mie abilità e il resto è venuto da sé.

Se non fossi un ciclista, cosa faresti adesso?

Se la bici non fosse apparsa nella mia vita, molto probabilmente avrei fatto il minatore. Se invece mi stai chiedendo cosa farei se dovessi rinunciare improvvisamente al riding è un po' più complicato. Andare in bicicletta mi ha aperto diverse porte e mi ha aperto la mente cambiando il mio atteggiamento nei confronti della vita. Ora, probabilmente, sceglierei un'altra strada, ma è inutile analizzarla. Siamo qui e ora.

Dawid con suo fratello Szymon © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Le origini umili della tua famiglia hanno influenzato le tue scelte crescendo?

La famiglia e le tradizioni hanno avuto un ruolo cruciale nella mia vita. Hanno plasmato me e Szymon ad essere le persone che siamo e ci hanno fatto perseguire i nostri obiettivi senza sosta. Ma abbiamo deciso di andare per la nostra strada invece di diventare minatori.

All'inizio dovevi trovare i soldi per finanziare viaggi e gare. Ricordi il tuo primo lavoro?

Il primo lavoro che sono riuscito a ottenere è stato distribuire volantini mentre ero a scuola. Mi ha aiutato a ottenere soldi per le parti della bici. Ho preso in considerazione anche l'idea di continuare la tradizione di famiglia; dato che mio nonno e mio padre lavoravano come minatori, ho pensato di farlo per guadagnare soldi. Ho anche finito la scuola tecnica mineraria e ho fatto il mio apprendistato mensile in miniera.

In mountain bike al Crankworx Rotorua © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Hai continuato ad andare in bicicletta mentre ti preparavi per diventare un minatore?

Ho iniziato ad andare in bicicletta quando avevo 10 anni e non ho mai smesso, quindi sì. Sono passati 17 anni e molto è cambiato lungo la strada, ma la bici è sempre stata lì con me.

Quando hai capito che potevi guadagnarti da vivere andando in bicicletta?

Credo che avevo circa 16 anni. È stato allora che ho iniziato a guadagnare denaro andando in bicicletta e tutto ha iniziato a prendere slancio. Da quel momento iniziarono ad arrivare alcuni contratti di sponsorizzazione seri. Poi, mi resi conto che il mio hobby poteva diventare un lavoro a tempo pieno. Ero estremamente gasato al pensiero che tutto quello era realtà.

Field Trippin con Martin Söderström e Dawid Godziek

Ora sei un mountain biker, ma sei diventato famoso all'inizio della tua carriera da professionista per la BMX. Cosa è venuto prima?

Ho iniziato a fare salti nel dirt con una mountain bike come Szymon ma sono passato alla BMX dopo aver visitato uno skatepark a Wrocław. Mi sono appassionato e mi sono divertito così tanto che sono rimasto in BMX freestyle per alcuni anni.

Dopo aver vinto gli X-Games, hai iniziato ad andare sempre di più in mountain bike. Cosa è cambiato?

Era il risultato del fatto che venivano organizzati sempre meno eventi di dirt jump di BMX. Anche quando si svolgevano le gare, i salti erano piccoli e molto verticali, cosa che non mi piaceva molto. Nella scena della mountain bike invece succedeva il contrario: i percorsi di dirt stavano diventando sempre più grandi e sempre più divertenti, consentendo ai rider di eseguire trick più creativi. Mi è piaciuto molto, quindi ho cambiato la mia BMX con una bici da dirt.

La run migliore di Dawid Godziek – Innsbruck

Hai un'attività al di fuori dell'essere un professionista della bicicletta, che possiedi e gestisci. Raccontaci di più al riguardo?

Non molte persone sanno che oltre ad essere un atleta, gestisco una società di noleggio di macchine edili chiamata Wykop Sobie Sam. L'azienda noleggia attrezzature di alta qualità che possono essere utilizzate per modellare percorsi per mountain bike, ad esempio. Queste macchine sono perfette anche per lavori di costruzione più standard. L'azienda sta crescendo dinamicamente e mi dà molta gioia!

Cosa farai se ti ritirerai dall'andare in bicicletta come professionista?

Spero di non andare mai in pensione del tutto. Voglio rimanere attivo e so che avrò sempre un obiettivo, un compito o una missione da completare. A quanto pare, la pensione è noiosa.