Da un punto di vista meramente storico, le cose che ha fatto Deda nella sua carriera sono spaventosamente importanti. Pensare alle basi che ha firmato per i Sangue Misto o Neffa e i Messaggeri della Dopa , dischi che sono considerati pietre miliari dell'hip hop e che tra i loro figli possono vantare ogni MC in attività dagli anni Novanta in poi.

. È un blend davvero fresco di generi che non guarda nostalgicamente al passato, non pretende di appropriarsi di certi stili contemporanei che non gli apparterrebbero, ma che rimane ben piantato su un caposaldo onnipresente nella musica del nostro: il

No, con questo grado di hype non mi capitava da tanto. Io alla fine ho intrapreso una serie di percorsi spinti dall'entusiasmo, dalla voglia di esplorare le cose che m'interessavano. Dal 2000 in poi, con Katzuma e con altri progetti paralleli ho fatto musica che spesso aveva più rilevanza all'estero. Cosa che ti dirò non mi dispiaceva. Anzi, mi gratificava tanto da un certo punto di vista. Perché mi alleggeriva da un background che qui in Italia è sempre stato un po' ingombrante.

Sì, ma poi in Italia i risultati che ottenevo con Katzuma erano sempre filtrati da ciò che avevo fatto prima. Mentre invece all'estero era chiaramente una cosa che si basava esclusivamente sulla musica. Quindi era ancora più gratificante. Poi, riguardo all'hype, non sono uno che ama più di tanto stare sotto i riflettori. Mi piace fare musica, è quella la cosa principale. Poi è chiaro che per questo progetto mi fa piacere che ci sia attenzione, che la gente sia curiosa.

No, più che altro perché così riesco a includere delle realtà che non sono solo rap, hip hop. Comunque ho iniziato a produrre cose che funzionavano in quel senso. E quel tipo di scena si era molto evoluta rispetto a 10 o 15 anni fa. Anche a livello di abbandonare certi paletti stilistici, essere pronti a sperimentare in varie direzioni. Avevo notato quello ed era una cosa che volevo fare io. Mi sembrava che ci fossimo ritrovati in una zona contigua.

