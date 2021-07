Le sfide più grandi che deve superare Diablo Immortal

Da quando nel 1997 è uscito il primo capitolo di Diablo , milioni di giocatori si sono innamorati del suo gameplay immediato e frenetico che si discostava molto dagli altri titoli di punta di Blizzard. Il suo stile dark e gotico ha segnato in maniera indelebile i gusti degli appassionati, avvicinando al genere fantasy anche giocatori che prima di allora non avevano avuto ancora contatti con mondi così cupi e misteriosi. Diablo Immortal vuole portare questa esperienza sui dispositivi mobile di tutto il mondo, una sfida rischiosa quanto ambiziosa che non vediamo l'ora di toccare con mano. Per questo abbiamo contattato il Senior Combat Designer del gioco, Julian Love , così da capire esattamente cosa possiamo aspettarci da questo esperimento.

Cosa dobbiamo aspettarci da Diablo Immortal?

Il DNA della serie è sempre quello. Combattimenti veloci e immediati, eroi con uno stile di gioco ben definito, controlli semplici e responsivi. Vogliamo che i giocatori prendano in mano il gioco e capiscano subito cosa fare e come.

Quali sfide vi siete trovati ad affrontare?

Il sistema di controllo ovviamente è la sfida più grande quando non hai a disposizione dei pulsanti fisici, ma il bello dei touchscreen è che ti offrono anche nuove opportunità da sviluppare. Ad esempio, abbiamo recuperato una vecchia idea che avevamo accantonato su PC: gli attacchi caricati. Su mobile si passa molto più tempo a mirare gli attacchi con il dito, quindi l'idea di caricare un colpo è molto più soddisfacente che su PC e console. Anche alcune abilità in due tempi, come la Falling Sword del Crusader, sono molto più interessanti su mobile. Su PC ci sembrava che richiedessero troppi movimenti di mouse per essere considerate appetibili.

La storia sarà all'altezza dei predecessori?

Certo, l'esperienza acquisita con 20 anni di titoli AAA si vedrà tutta. Abbiamo inserito svariati filmati e i dialoghi sono stati doppiati, vogliamo che l'esperienza in generale sia molto cinematica. Questo aspetto siamo sicuri che differenzierà Diablo Immortal dal resto della scena mobile.

Quindi possiamo aspettarci nuovi momenti epici?

Torniamo spesso ad analizzare cosa ha funzionato nei nostri precedenti lavori. Ci sono frasi che sono entrate nella storia, come "Fresh meat" di Butcher quando aprivi la sua porta per la prima volta, oppure "Looking for Baal?" di Diablo II. E questi studi ci permettono di pensare al futuro basandoci sui nostri successi, è un modo per evolvere lo storytelling in maniera coerente con il mood dark-fantasy della serie.

Come sarà il mondo di gioco?

Per molti versi ci siamo ispirati all'estetica e all'ambientazione di Reaper of Souls, l'espansione di Diablo III. Uno dei primi livelli si trova in una foresta oscura dove gli abitanti devono affrontare un'invasione demoniaca che appare inarrestabile. Ma non vogliamo che le cose che accadono siano troppo scontate, quindi stiamo lavorando molto per prendere le aspettative dei giocatori e ribaltarle con colpi di scena piazzati in maniera strategica. Il mondo di Diablo è sempre stato cupo e grottesco, quindi le cose non possono sempre risolversi per il meglio.

E questo si rifletterà anche sulle meccaniche di gioco?

Certamente, siamo partiti con un'idea precisa di storia e un'idea precisa di gameplay in testa, poi il lavoro più importante è stato quello di fare avanti e indietro tra i due team per creare un prodotto coerente e non forzato. Non ci siamo mai ritrovati a dover inserire qualcosa dove non aveva senso che ci fosse, tutto si è evoluto in maniera molto organica e siamo sicuri che i giocatori lo apprezzeranno.

Quindi siete soddisfatti del gameplay?

Sì, è un sistema complesso e affascinante che stiamo testando ampiamente nella fase Alpha del gioco. Siamo riusciti a creare una campagna PVE degna dei predecessori e delle modalità PVP che terranno incollati i giocatori per molto tempo. Inoltre, grazie al fatto che i dispositivi mobile sono sempre collegati alla rete, abbiamo potuto inserire degli elementi innovativi simili a quelli visti nei MMORPG come World of Warcraft.

Cosa puoi dirci dell'endgame?

Uno dei principali pilastri dell'endgame si chiama "Cycle of Strife" ed è il luogo in cui i giocatori capiranno cosa significa la componente "Immortal" del titolo. Al suo interno i giocatori potranno decidere senza imposizioni di fare attività PVE o buttarsi nel PVP per aiutare il personaggio Daedessa the Builder a testare il potere degli Immortali e cercare di recuperare l'ambita corona.