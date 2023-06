in passato, è bene finire la campagna principale il prima possibile per sbloccare un'utilissima cavalcatura e una serie di attività molto profittevoli per il vostro personaggio. Vediamo cosa bisogna fare dopo aver finito la campagna principale e in quale ordine completare le attività del nuovo gioco di Blizzard: ecco una guida rapida all'endgame di Diablo 4.

Le barre della reputazione con le varie regioni del mondo di gioco si riempiono trovando crocevia, espugnando roccaforti, completando missioni secondarie, esplorando la mappa, facendo spedizioni e trovando gli altari di Lilith. Vi consigliamo di portare questi progressi almeno a livello 3 perché in questo modo sbloccate 2 preziosi punti abilità e 1 pozione aggiuntiva per ogni regione. Se volete massimizzare le statistiche del vostro personaggio è bene andare a cercare anche tutti gli altari di Lilith, in quanto vi forniscono potenziamenti permanenti che non vi verranno mai tolti.

Le barre della reputazione con le varie regioni del mondo di gioco si riempiono trovando crocevia, espugnando roccaforti, completando missioni secondarie, esplorando la mappa, facendo spedizioni e trovando gli altari di Lilith. Vi consigliamo di portare questi progressi almeno a livello 3 perché in questo modo sbloccate 2 preziosi punti abilità e 1 pozione aggiuntiva per ogni regione. Se volete massimizzare le statistiche del vostro personaggio è bene andare a cercare anche tutti gli altari di Lilith, in quanto vi forniscono potenziamenti permanenti che non vi verranno mai tolti.

Le barre della reputazione con le varie regioni del mondo di gioco si riempiono trovando crocevia, espugnando roccaforti, completando missioni secondarie, esplorando la mappa, facendo spedizioni e trovando gli altari di Lilith. Vi consigliamo di portare questi progressi almeno a livello 3 perché in questo modo sbloccate 2 preziosi punti abilità e 1 pozione aggiuntiva per ogni regione. Se volete massimizzare le statistiche del vostro personaggio è bene andare a cercare anche tutti gli altari di Lilith, in quanto vi forniscono potenziamenti permanenti che non vi verranno mai tolti.

Per trarre il massimo dall'endgame di Diablo 4 è di fondamentale importanza sbloccare il Livello del Mondo 3 che vi fornisce l'accesso a tutta una serie di attività ricche di drop e benefici per il vostro personaggio. Per farlo è bene arrivare il più vicino possibile a livello 50 e poi cimentarvi nel dungeon di prova che vi comparirà con un simbolo bianco nella lista delle missioni prioritarie. Se riuscite a battere il boss del dungeon, pieno di mostri e abilità ad area, avrete accesso al Livello del Mondo 3.

Per trarre il massimo dall'endgame di Diablo 4 è di fondamentale importanza sbloccare il Livello del Mondo 3 che vi fornisce l'accesso a tutta una serie di attività ricche di drop e benefici per il vostro personaggio. Per farlo è bene arrivare il più vicino possibile a livello 50 e poi cimentarvi nel dungeon di prova che vi comparirà con un simbolo bianco nella lista delle missioni prioritarie. Se riuscite a battere il boss del dungeon, pieno di mostri e abilità ad area, avrete accesso al Livello del Mondo 3.

Per trarre il massimo dall'endgame di Diablo 4 è di fondamentale importanza sbloccare il Livello del Mondo 3 che vi fornisce l'accesso a tutta una serie di attività ricche di drop e benefici per il vostro personaggio. Per farlo è bene arrivare il più vicino possibile a livello 50 e poi cimentarvi nel dungeon di prova che vi comparirà con un simbolo bianco nella lista delle missioni prioritarie. Se riuscite a battere il boss del dungeon, pieno di mostri e abilità ad area, avrete accesso al Livello del Mondo 3.

Sulla mappa vedrete delle attività, segnalate con varie tonalità di rosso, che vi forniranno Tetri Favori una volta completate. Raccogliendo 10 Tetri Favori e tornando all'Albero dei Sussurri potrete selezionare una delle tre delle casse piene di loot che vi verranno offerte in maniera casuale. Quest'attività è molto utile per riempire un particolare slot di arma/armatura/gioiello in cui ancora non avete equipaggiato una leggendaria.

Sulla mappa vedrete delle attività, segnalate con varie tonalità di rosso, che vi forniranno Tetri Favori una volta completate. Raccogliendo 10 Tetri Favori e tornando all'Albero dei Sussurri potrete selezionare una delle tre delle casse piene di loot che vi verranno offerte in maniera casuale. Quest'attività è molto utile per riempire un particolare slot di arma/armatura/gioiello in cui ancora non avete equipaggiato una leggendaria.

Sulla mappa vedrete delle attività, segnalate con varie tonalità di rosso, che vi forniranno Tetri Favori una volta completate. Raccogliendo 10 Tetri Favori e tornando all'Albero dei Sussurri potrete selezionare una delle tre delle casse piene di loot che vi verranno offerte in maniera casuale. Quest'attività è molto utile per riempire un particolare slot di arma/armatura/gioiello in cui ancora non avete equipaggiato una leggendaria.