Record mondiale di Diego Poncelet: in discesa su uno skate a 151,83 km/h!

Diego Poncelet è entrato nella storia dello skateboard downhill, stabilendo un nuovo Guinness World Records™ dopo aver raggiunto l’incredibile velocità di 151,83 km/h (94,34 mph) su uno skateboard. Il 22 settembre 2026, il ventisettenne spagnolo ha raggiunto la velocità massima su uno skateboard in posizione eretta, sfrecciando lungo un tratto chiuso della Route des Éboulements nella regione di Charlevoix, in Québec – proprio la stessa collina su cui era stato stabilito il precedente record mondiale.

Guarda Diego Poncelet mentre stabilisce il record mondiale di velocità su skateboard:

La cosa incredibile è che Poncelet aveva già battuto il record il primo giorno di prove, ma dopo aver raggiunto i 146,88 km/h era sicuro di poter andare ancora più veloce. Ha aspettato altri cinque giorni, in attesa che i venti forti si placassero e che le condizioni fossero perfette, dopodiché ha finalmente superato la barriera dei 150 km/h.

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«Non ho mai ammesso a me stesso che il mio vero obiettivo fosse arrivare a 150 km/h: avevo paura che non fosse fattibile», ha detto Poncelet. «Ma mi sono reso conto che non potevo mentire a me stesso: a 146,88 km/h non ero ancora soddisfatto. È stato solo quando ho raggiunto quei 151 km/h che mi sono sentito completamente euforico».

Diego Poncelet ha realizzato il sogno di una vita battendo il record © Red Bull Content Pool Quotation È stato solo quando ho raggiunto quei 151 km/h che mi sono sentito davvero al settimo cielo Diego Poncelet

01 Come Diego Poncelet si è preparato per un record mondiale di skateboard

Ci sono voluti anni per preparare il record di skateboard in discesa, e Poncelet ha unito la sua esperienza con ricerche aerodinamiche, attrezzatura specialistica e analisi dettagliate di ogni aspetto, dalla posizione del corpo alle condizioni meteorologiche.

Mentre le sessioni nella galleria del vento a Ginevra lo hanno aiutato a perfezionare la sua posizione sullo skate e a capire per quanto tempo potesse mantenerla, il suo allenamento fisico si è concentrato sul rendere il suo corpo il più aerodinamico possibile. Ha lavorato anche sulla mobilità del busto e del collo, il che gli ha permesso di assumere una posizione estremamente compatta sulla tavola.

Alle velocità che si era prefissato, anche il minimo movimento poteva destabilizzare lo skateboard. Ha quindi memorizzato ogni angolo della strada, usando le linee bianche dipinte per orientarsi mentre era rannicchiato in una posizione che gli offriva solo una visibilità limitata davanti a sé.

Un altro fattore cruciale era la strada stessa: la Route des Éboulements è lunga circa 2,2 km e presenta un rettilineo di 600 m con una pendenza che raggiunge il 18%.

Diego Poncelet sfreccia lungo la Route des Éboulements © Red Bull Content Pool

Il record mondiale di Diego Poncelet in cifre:

151,83 km/h – la velocità record di Poncelet

2,2 km – lunghezza approssimativa della Route des Éboulements

18% – la pendenza massima della strada

600 m – lunghezza del tratto rettilineo in forte pendenza

5 giorni – quanto tempo ha aspettato Poncelet dopo la sua prima corsa da record per avere condizioni migliori

10–14 km/h – il vento a favore durante la sua discesa a 151,83 km/h

02 L’attrezzatura alla base del record mondiale di skateboard in discesa

Non è stata solo una questione di preparazione fisica da parte di Poncelet: ogni parte della sua attrezzatura è stata messa a punto per la velocità, in modo da aiutarlo a fendere l’aria rimanendo stabile sulla tavola. La sua tuta aerodinamica era realizzata con tessuti testurizzati che aiutavano l’aria a scorrere senza intoppi attorno al suo corpo, mentre la tecnologia spoiler sulla schiena riduceva ulteriormente la resistenza aerodinamica alle alte velocità.

Prada Linea Rossa ha collaborato con Poncelet per realizzare scarpe e guanti specifici per questa sfida. Le sue scarpe asimmetriche sono state progettate per garantire stabilità e ridurre la resistenza aerodinamica, con una tecnologia nella soletta interna che aiuta ad assorbire le vibrazioni della strada.

Equipaggiamento completo e nessuna paura © Red Bull Content Pool

03 Dietro le quinte della corsa da record di Poncelet a 151,83 km/h

Quando finalmente si è presentata la finestra meteorologica giusta, Poncelet si è lanciato nella discesa di 2,2 km. Si è accucciato nella sua posizione aerodinamica e si è affidato alla memoria del percorso e alle linee bianche dipinte sull’asfalto per orientarsi. A quelle velocità, c’era poco spazio per gli aggiustamenti: Poncelet ha usato solo movimenti impercettibili per controllare velocità e stabilità, accovacciandosi per accelerare e alzandosi in piedi per rallentare. Con un vento a favore di 10-14 km/h alle spalle, alla fine ha raggiunto i 151,83 km/h, diventando lo skateboarder più veloce del mondo.

04 Chi è Diego Poncelet?

Nato in Messico e cresciuto in Spagna e Svizzera, Poncelet è un due volte campione mondiale di skateboard downhill che si è affermato come uno degli atleti più veloci e innovativi di questo sport.

Figlio di madre spagnola e padre belga, all’inizio sognava di diventare un pilota di Formula 1 prima di scoprire lo skateboard downhill, e da allora il suo stile tecnico e la sua passione per la velocità lo hanno portato ai vertici di questo sport.

Ora, a 27 anni, Poncelet ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi e può aggiungere ai suoi successi anche il titolo di skateboarder più veloce del mondo.

Diego Poncelet: lo skateboarder più veloce del mondo © Red Bull Content Pool

Ma il numero da record racconta solo una parte della storia. Dalla ricerca in giro per il mondo della strada giusta alla rielaborazione della posizione del corpo in una galleria del vento, Poncelet ha trascorso anni alla ricerca di una velocità che nemmeno lui era sempre convinto fosse possibile.