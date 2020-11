7 consigli per godersi al massimo DIRT 5

DIRT 5 è pronto a sfrecciare su console vecchie e nuove, quindi non c'è momento migliore per scoprire come trarre il massimo da questo interessante nuovo capitolo di Codemasters. Le novità non mancano di certo: una modalità carriera rivista da zero, nuove funzionalità multiplayer fuori di testa e tanti piccoli trucchi che vi permetteranno di rubare il podio ai vostri avversari virtuali. Vediamo quali sono i consigli di Robert Karp, il development director di DIRT 5 .

1. Partite dalla modalità Arcade

Karp ci ha spiegato che i primissimi istanti di gioco ci catapultano subito nell'azione con la prima corsa della modalità Carriera: "Si tratta di una gara di Ultra Cross situata in Norvegia, quindi preparatevi a fare a sportellate con la IA. Ma non pensate solo a vincere, approfittate di questi momenti per prendere confidenza con i controlli e capire come si comporta il veicolo nelle diverse situazioni. Una volta terminata la gara potrete buttarvi sulla modalità Arcade per scegliere un qualsiasi livello e impratichirvi ancora di più con le diverse tipologie di veicolo. Io inizierei proprio da questa modalità prima di dare il via alla carriera o andare sulle modalità online".

DIRT 5 © Codemasters

2. Esplorate la modalità Playgrounds

La nuova modalità Playgrounds permette agli utenti di progettare, creare e modificare i propri tracciati personali, per poi condividerli in rete con gli altri giocatori. "Provate a scaricare i tracciati degli altri prima di creare i vostri" ci ha consigliato Karp. "Troverete idee e trucchetti che vi ispireranno a creare l'evento dei vostri sogni, magari anche solo facendovi capire le differenze tra Smash Attack, Gate Crasher e Gymkhana".

3. Provate a costruire qualcosa di speciale

Nella modalità Playgrounds avrete la possibilità di costruire qualcosa di unico, un tracciato perfettamente calibrato, che solo i migliori piloti saranno in grado navigare senza andare a sbattere. Oppure potete creare percorsi assolutamente folli, caratterizzati da salti infiniti, curve strapiombanti e la mancanza totale di dispositivi di sicurezza. Secondo Karp la cosa più bella di questa modalità è la possibilità di sfruttare tutto lo spazio verticale delle arene: "lo spazio a disposizione è tantissimo, ma il bello è che si possono impilare gli oggetti per costruire strutture molto alte. In questo modo la creatività non ha limiti e si può davvero osare molto con il design dei percorsi".

4. Adattate lo stile di guida al meteo dinamico

Il meteo dinamico di DIRT 5 è pazzesco, le nuvole si aprono e chiudono nel giro di poche curve, ma bisogna imparare bene a capire come adattare il proprio stile di guida ad ogni condizione, altrimenti potete sognarvi di salire sul podio. Karp ci ha dato qualche consiglio in merito: "sotto pioggia battente cercate di dosare bene l'acceleratore ed evitate di curvare troppo bruscamente. In una tempesta di neve invece provate a mantenere il momentum del veicolo con derapate controllate, procedete per gradi per trovare il limite del vostro mezzo. Con il DualSense di PlayStation 5 è più semplice perché potete percepire subito quando state per perdere il controllo".

5. Preparatevi per le sfide in multiplayer

DIRT 5 include diverse modalità multiplayer e per ognuna bisogna studiare strategie completamente diverse se si vuole vincere. Nella modalità King, ad esempio, alcuni giocatori hanno la corona e devono cercare di tenerla il più a lungo possibile. Gli altri giocatori possono entrare nella loro scia per ottenere punti, oppure speronarli per guadagnare il possesso dell'obiettivo. Nella modalità Vampire invece succede il contrario: un giocatore è stato morso e deve cercare di inseguire e contagiare gli altri giocatori.

Poi c'è la modalità Transporter, forse quella che più di ogni altra richiede una pianificazione tattica della partita. "In questa modalità bisogna raccogliere un determinato oggetto e portarlo in un punto particolare dell'arena. Sembra facile, ma quando ci sono altre 11 macchine che vogliono fare la stessa cosa non lo è di certo" ci ha spiegato Karp. "Inoltre, i giocatori faranno ulteriori punti in base a quanti secondi riescono a tenere a bordo l'oggetto, quindi bisogna anche decidere se cercare di tirare dritti verso l'obiettivo o massimizzare il punteggio con un tragitto alternativo".

Time Trial in Dirt 5 © Codemasters

6. Fatevi le ossa nella modalità carriera

"Nella modalità carriera dovrete cercare di farvi un nome all'interno della scena, quindi all'inizio cercate semplicemente di finire le gare e completare gli obiettivi dei diversi livelli. Questi obiettivi si possono vedere anche prima di entrare in gara, e se non vi piacciono potete cambiarli premendo il tasto apposito. Sbloccando le corse, poi, scoprirete nuove funzionalità, opzioni e sfide a cui prendere parte, ma ricordatevi anche di comprare nuovi veicoli se non volete partire sempre in svantaggio".

7. Conquistate le classifiche del Time Trial