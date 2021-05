Red Bull Revolution è arrivato su DIRT 5

Questo aggiornamento gratuito per DIRT 5 contiene una selezione di nuove livree Red Bull per mezzi come la Peugeot 208 WRX, la MINI John Cooper Works Buggy by X-raid e la Peugeot 3008 DKR Maxi. Karp ci ha spiegato che "le livree vengono dai mezzi che nel mondo reale hanno partecipato a eventi come la Dakar e il FIA World Rallycross Championship, oppure dal mondo esport di Red Bull Racing come quella per la Porsche 911 RGT".