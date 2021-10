Discomoneta: il track by track di Thru Collected

Insomma, nel nuovo disco di Thru Collected puoi anche sbatterti a trovare definizioni o analogie con generi o gruppi passati (magari di Napoli, come il collettivo). La verità è che non troverai nulla di comparabile, per il semplice fatto che qui aleggia la disillusione del 2021, con in più quel casino esistenziale che deriva dall'avere 20 anni. In più, e questo bisogna riconoscerlo ai ragazzi, gli spunti, i suoni e la scrittura giocano proprio un altro campionato rispetto al marasma itpop, rap, indie o qualsiasi altra cosa si ascolti in questo secolo, in questo paese. A mani basse, è già una delle migliori cose uscite quest'anno .