I migliori distintivi per NBA 2K21

Che siate amanti del Quartiere o della modalità MyCareer saprete già che durante la creazione del vostro avatar in NBA2K, in base alle caratteristiche desiderate vi viene assegnato un certo numero di "cartellini", ora chiamati distintivi, i quali vi permettono di aggiungere al vostro giocatore dei bonus in quattro categorie: conclusione, tiro, regia e difesa/rimbalzi. Ognuno di questi badge ha quattro livelli di potenziamento: bronzo, argento, oro e "hall of fame". Più alto è il livello, migliore sarà il bonus.

Se siete giocatori esperti di NBA2K saprete già della grande importanza di questi distintivi poiché influiscono a volte anche in modo determinante sulle abilità del vostro giocatore. Andiamo quindi a vedere quali, fra i tanti disponibili, sono i migliori da utilizzare in NBA 2K21 , ultimo capitolo della serie più famosa di videogiochi sulla pallacanestro targata 2K Sports.

Per il Re del pitturato

L'area dei tre secondi sotto il canestro è la zona calda per antonomasia, il regno delle schiacciate acrobatiche e delle stoppate. Per dominare in attacco, il distintivo Realizzatore con contatto è probabilmente il migliore sia per facilità di utilizzo (si attiva da solo) che per effetto sul campo, infatti come si può intendere dal nome stesso, questo bonus ci permette di avere più probabilità di andare a canestro mentre siamo contrastati da un difensore. Cacciatore di rimbalzi è poi ciò che vi permetterà di aumentare la vostra abilità di catturare la palla sotto canestro dopo un tiro sbagliato così da poter voi tentare la conclusione, oppure, dopo un rimbalzo difensivo, dare il via all'azione della vostra squadra. Infine, Intimidatore . Altro badge passivo, ci permette mentre stiamo contrastando un avversario al tiro o alla conclusione di aumentare la probabilità che sbagli. Molto efficace in qualsiasi zona del campo.

Zion Williamson © 2K

Il cecchino

Schiacciare la palla in faccia agli avversari sotto il tabellone è sicuramente bello ma anche realizzare triple, magari con lo "swish" e giusto sulla sirena ha il suo dolce gusto. Per i tiratori che ambiscono a diventare il nuovo Steph Curry ci sono tre distintivi di cui non si può fare a meno. Tiri difficili vi aiuterà a mettere a segno i canestri quando sarete sbilanciati o sotto stretta marcatura, un distintivo da unire assolutamente a Lunga gittata , altro cartellino passivo che potenzierà le vostre abilità sui tiri da tre e anche dal medio raggio. A questi due possono essere aggiunti inoltre Grilletto facile che velocizzerà il rilascio al tiro del vostro giocatore (dovrete farci un po' di pratica) e Cacciatore di zone calde , interessante e dal funzionamento semplice: si tratterà in sostanza di tenere sott'occhio l'indicatore ai piedi del vostro avatar il quale si illuminerà in alcune zone del campo dalle quali sarà quindi più facile andare a segno. Con questi cartellini sentiamo già da qui lo scrosciare della cascata di punti che metterete a referto.

NBA 2k21 © 2K

Il burattinaio

Playmaker: la mente del quintetto. Le partite le vince chi segna più punti, ma alla base del gioco c'è la costruzione della manovra. Per chi vuole essere il regista dietro le quinte, colui che dribbla tutti, ha le intuizioni per passaggi spettacolari e serve alley-oop da standing ovation per i propri compagni allora questi sono i distintivi giusti. Partenza rapida è il must di ogni playmaker, in quanto vi darà più velocità in partenza e rapidità nei passaggi, con lanci più efficaci. Con Cassaforte invece andrete a ridurre le chance per gli avversari di rubarvi palla mentre tenterete un dribbling e a questo potrete aggiungere Controllo perfetto che ridurrà il consumo di energia nell'eseguire le mosse di dribbling.

Parlando invece di come smistare il pallone, Passatore è un ottimo distintivo "di squadra" in quanto andrà a dare un boost alla percentuale di realizzazione dei tiri al compagno destinatario del passaggio. Volendo potrete alternarlo a Generale in campo , che potenzierà gli attributi dei vostri compagni quando sarete in campo. Altri punti infine possono essere spesi su Passatore lob city per aumentare le probabilità di successo di un passaggio per un alley-oop e su Passaggio laser , uno dei nuovi distintivi di NBA 2K21 che migliorerà la vostra abilità nell'effettuare passaggi veloci.