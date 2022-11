Per passare dalle parole ai fatti e firmare il primo album insieme, Inoki e DJ Shocca ci hanno messo quasi vent'anni. Non che non siano di parola: è che, per via di tutta una serie di circostanze che vanno dalle pandemie alla pausa dalle produzioni che Shocca ha indetto tra il 2016 e il 2021, i due soci non sono mai riusciti a concretizzare il tutto.

Poi, una volta che si sono messi lì a scrivere e registrare, ci è voluta manco una settimana per avere un risultato finito. Questo, a dimostrazione di quanto venga naturale a Fabiano improvvisare rime sulle basi di Matteo. Si chiama molto intuitivamente 4 Mani e contiene, oltre a feat doverosi come Gemitaiz , anche remake di pietre miliari del rap italico, come Bolo by Night . Stavolta, rinominata Milano By Night e con l'apporto di due specialità locali come Jake La Furia e Emis Killa.

Il progetto doveva essere necessariamente a 4 mani?

Inoki: Beh, ce ne sono di più in effetti. Le 4 mani ci sono sempre, ogni tanto ce n'è qualcuna addizionale. "Amore, quante mani hai?"

Shocca: Troppe mani, tantissime.

Com'è nato il tutto?

Shocca: Ce lo diciamo da una vita. Poi a una certa abbiamo detto: Boom, ce la possiamo fare, siamo troppo forti, abbiamo rockato.

Inoki: Siamo troppo fighi insieme. Non possiamo stare separati.

Shocca: E questa cosa che si è sempre detta così, in modo leggero, alla fine è diventata la fottuta realtà.

Shocca, tu tra il 2016 all'anno scorso ti sei preso una pausa dalla produzione. Come mai?

Shocca: Perché è salito in voga un certo tipo di sound. E, piuttosto che violentarmi a produrre un certo tipo di sound che non sento, ho fatto tranquillamente un passo di lato. Ho fatto altre cose, immagazzinato altri input. Per poi ritornare più cazzuto che mai.

Non avevate paura di mettere mano a un pezzo sacro come Bolo by Night?

Inoki: Sì, c'era la paura di ripetersi, c'era la paura di passare per quelli che fanno sempre le stesse cose. Non è stato facile rinnovarla, pur mantenendo la sua identità e la sua forza. Doveva suonare come l'altra, eppure essere anche diversa.

Shocca: Doveva essere anche di più. E sappiamo tutti che non è facile. Non parlerei però di "paura". Più che altro è fastidio generato da questo pensiero. È fastidioso perché poi diventa un chiodo fisso. No, non posso farla identica, non dev'essere meno, dev'essere di più. Ma come fai a cambiare qualcosa che ha riscosso così tanti consensi?

Inoki: E poi, bisogna ammetterlo: era più una cosa che volevano gli altri che noi. Ci hanno quasi obbligato. O meglio, ce l'hanno suggerito con grande gentilezza. Alla fine ci hanno convinto e hanno fatto bene.

Shocca: Il risultato parla da sé, grazie al Dio dell'hip hop.

Quanto ci avete messo a fare il disco, dall'idea al master pronto?

Inoki: Di tempo ne è passato in effetti un po'. Quand'è che l'abbiamo consegnato, a marzo?

Shocca: Sì, ma quando lavoriamo insieme è una passeggiata. Tecnicamente ci abbiamo messo una settimana. È già tutto scritto e tutto fatto nelle nostre teste. In studio qui alla fine siamo stati una settimana.

Inoki: Se dobbiamo contare dall'idea al risultato però la risposta è vent'anni.

Shocca: Vent'anni in venti giorni. Com'era? Tipo i venti chili.

Fabiano, l'ultima volta che ti ho beccato stavi affrontando un periodo di grandi cambiamenti nella tua vita. Si sono sistemate un po' le cose?

Inoki: Ora sto meglio rispetto a quando ci siamo visti l'ultima volta, sì. Ero veramente in crisì lì, mi erano successe delle cose personali davvero brutte. Pian piano sto imparando ad accettarle e a superarle.

I feat. sono tutti nella sfera rap. E poi c'è Nina Zilli: come mai?

Inoki: Nina Zilli è molto più rap di quanto si pensi. Lei comunque fa parte del nostro movimento praticamente da sempre. Ha sempre orbitato attorno al mondo hip hop. E secondo me se rappasse sarebbe più forte del 57% dei rapper italiani, e sono stato gentile con le percentuali. È un fenomeno, un'amica ed è anche anche la compagna di un mio carissimo amico, Danti. Quindi è nato tutto molto naturalmente.

Mi fate un punto sullo stato di salute attuale del rap in Italia?

Shocca: Dal punto di vista dei numeri, scoppia di salute. Dopodiché, dal punto di vista artistico e contenutistico...

Inoki: Sta uscendo dal Covid, dai. C'è stata prima la trap, poi il Covid e adesso, poverino, deve prendere un po' di vitamine. Deve prendere qualche ettolitro di multivitaminico.

Shocca: Si sta leccando un po' di ferite.

Avreste scommesso sul ritorno del boom bap?

Inoki: Sì, ci abbiamo sempre creduto. All in.