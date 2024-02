Essere al limite e rilassati non è una contraddizione per Dominik Paris

Dominik Paris: Per prima cosa do un'occhiata al programma dei prossimi giorni. Poi, dopo aver fatto colazione, vado in montagna per ispezionare il percorso e fare un po' di sci libero per riscaldarmi. Il primo giro di allenamento di solito è un'ispezione veloce, per cercare di essere in equilibrio con gli sci e scoprire la qualità della neve. Mi chiedo: "Cosa si prova a cadere? Come sono i salti e le diverse aree del percorso per quanto riguarda l'equilibrio?".

Dopo pranzo potrei fare un po' di allenamento atletico, magari andando in bicicletta o provando i salti nella sala di allenamento. Il mio fisioterapista mi controlla tutto il giorno, più o meno ogni giorno. Se ho qualche problema, lui è lì. Dopo cena il mio team esamina il video della giornata per vedere cosa si possa cambiare. In pratica è tutto qui, dalle sei del mattino alle otto o più tardi di sera.