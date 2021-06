Gigio Donnarumma e il suo sogno nel cassetto: vincere il Pallone d’oro

appesi in cameretta, Gigio ha avuto subito chiaro quale fosse il ruolo perfetto per lui. Supportato sempre dalla sua famiglia, Gigio ama ricordare anche lo zio e mister

Con i poster di Buffon e Dida appesi in cameretta, Gigio ha avuto subito chiaro quale fosse il ruolo perfetto per lui. Supportato sempre dalla sua famiglia, Gigio ama ricordare anche lo zio e mister Ernesto Ferraro tra le figure importanti per la sua crescita professionale.

Con i poster di Buffon e Dida appesi in cameretta, Gigio ha avuto subito chiaro quale fosse il ruolo perfetto per lui. Supportato sempre dalla sua famiglia, Gigio ama ricordare anche lo zio e mister Ernesto Ferraro tra le figure importanti per la sua crescita professionale.