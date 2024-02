Come si insegue una F1 con un drone? Lo abbiamo chiesto al suo pilota

Shaggy: Non mi piace molto la meditazione, anche se mi piacciono i modi di pensare e gli insegnamenti che ne derivano. Per me la concentrazione consiste nel sapere esattamente cosa potrebbe fare il drone in ogni situazione e sapere cosa posso fare io in ogni situazione. E poi mi costringo a rimanere calmo e a non lasciar trapelare il nervosismo. Si tratta di bloccare tutte le distrazioni provenienti dall'esterno e di non lasciare che qualsiasi altra cosa mi disturbi in quel momento.