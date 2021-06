Tutto è pronto per la nuova era del DTM

È tra moltissime novità e altrettante incognite che il DTM si avvia a grandi passi verso l'inizio della propria stagione 2021. Il Deutsche Tourenwagen Masters, serie teutonica ammantata da un alone quasi mistico per merito dei duelli combattuti sul suo terreno in un passato neppure così lontano, si presenta ai blocchi di partenza completamente rinnovato. Forte della presenza di nuove vetture (quelle GT3 che imperversano in un numero sempre maggiore di campionati GT), del ritorno di Red Bull, del primo - storico - approdo della Ferrari e della presenza di Alexander Albon e Liam Lawson , il DTM si prepara a regalare emozioni e colpi di scena sin dall'esordio stagionale in programma a Monza.

01 Il ritorno di Red Bull

Quella tra Red Bull e il DTM è stata una storia d'amore che ha saputo regalare, nel corso degli anni, gioie e soddisfazioni. Mattias Ekström , storico portacolori del marchio austriaco nella serie tedesca, nelle vesti di alfiere di Audi ABT ha conquistato 23 vittorie e due titoli nelle stagioni 2004 e 2007; al volante della sua BMW M4, Marco Wittmann ha consegnato nelle mani di Red Bull un terzo titolo, quello del 2016; Martin Tomczyk con Audi ABT e Antonio Felix Da Costa con Schnitzer BMW, infine, hanno conquistato altri successi di tappa sotto un vessillo (quella di Red Bull) a lungo accomunato alla fortunata serie turismo teutonica.

Il marchio austriaco tornerà sulla griglia di partenza del DTM nelle vesti di partner di AF Corse, il team di Amato Ferrari che da diversi anni si occupa di far correre - e di far vincere - le vetture del Cavallino Rampante nei campionati GT di tutto il mondo o quasi. La squadra italiana, con sede a Piacenza, ha centrato diversi successi iridati e non nel World Endurance Championship (trionfando più volte anche nella 24 Ore di Le Mans), nell'ormai fu Campionato del Mondo GT1 e in svariate competizioni GT: ora, con l'affidabile e tremendamente vincente Ferrari 488 GT3 EVO, AF Corse vuole estendere il proprio dominio anche sul DTM.

Alex Albon al volante della Ferrari 488 GT3 EVO con i colori AlphaTauri © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

"L'idea di intraprendere questa sfida è stata di Gerhard Berger" - ha dichiarato Amato Ferrari - "Non è stato difficile trovare un accordo con Red Bull, dato che entrambi eravamo pronti a tornare nel DTM con grande entusiasmo. Il nostro obiettivo? Credo sia molto chiaro: è vincere".

Saranno due le Ferrari 488 GT3 EVO che AF Corse schiererà con i colori dell'universo Red Bull. Liam Lawson, già protagonista della Formula 2 nella sua stagione da rookie, salirà al volante della vettura che sfoggia la livrea Red Bull Racing ; Nick Cassidy e Alexander Albon, dal canto loro, si prenderanno cura alternativamente della vettura gemella svelata con le tonalità distintive di AlphaTauri . In occasione dell'esordio stagionale previsto a Monza, e nonostante la concomitanza con un Gran Premio di Francia anticipato rispetto alla programmazione originaria, sarà proprio il thailandese a portare al debutto ufficiale la 488 GT3 EVO. "A occuparsi del lavoro al simulatore durante il fine settimana sarà Jüri Vips " - ha dichiarato Helmut Marko, consulente di Red Bull Motorsports e responsabile del programma di sviluppo dei piloti - "Alex sarà semplicemente messo in stand-by per questo weekend. Se dovesse succedere qualcosa a uno dei nostri piloti impegnati a Le Castellet, sarebbe comunque lui a recarsi lì per sostituirlo".

Liam Lawson, che attualmente occupa l'8° posto nella classifica piloti della Formula 2, nel 2019 ha trionfato nella Toyota Racing Series della Nuova Zelanda, suo paese nativo. "Le vetture GT rappresentano un mondo nuovo per me" - ha detto il giovanissimo e promettente kiwi - "Sono però felicissimo di potere affrontare questa nuova sfida, anche perché mi costringerà a vedermela con piloti molto esperti come Alex: sarà un campionato davvero combattuto". Lawson è solamente l'ultimo di una serie di talenti che la Toyota Racing Series ha saputo sfornare in questi ultimi anni: il monomarca della Casa nipponica, infatti, ha avuto il merito di fare sbocciare definitivamente talenti come Mitch Evans (ora impegnato in Formula E con Jaguar), lo stesso Nick Cassidy, Lance Stroll e Robert Shwartzman, che ora deve vedersela proprio con Lawson in Formula 2.

Non è invece necessario dilungarsi in presentazioni quando si parla di Alexander Albon, volto noto della Formula 1. "Il DTM è una serie magnifica, che al suo arco ha numerosi piloti di talento e gare davvero emozionanti" - ha commentato il pilota anglo-thailandese - "Queste vetture sono completamente diverse dalle monoposto che ero abituato a guidare: l'ultima volta che sono salito su un'auto con tetto coperto era il 2015! Abbiamo molto meno carico aerodinamico, e dobbiamo vedercela con una gestione delle gomme che richiede uno stile di guida totalmente differente. Credo che mi ci vorrà un po' per abituarmi davvero, ma non vedo l'ora di intraprendere questa nuova avventura".

Ecco la Ferrari 488 GT3 EVO di Liam Lawson nei colori Red Bull Racing © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

02 Un rapido ripasso di storia...

Sono state le ceneri del Deutsche Rennsport Meisterchaft a dare vita a quello che oggi è conosciuto in tutto il mondo come DTM. Il poco più sopra citato campionato, infatti, dopo essere scomparso nel 1996 è rinato nelle vesti del German Touring Car Masters a partire dall'anno 2000: quello in cui, a dispetto della nomenclatura ufficiale, si faceva conoscere tra gli appassionati di tutto il mondo con il nome di DTM. Nel corso degli anni sono stati diversi i marchi che hanno preso parte al campionato: Opel, Audi, BMW, Mercedes, persino Aston Martin con R-Motorsport e Alfa Romeo con la mitica e vittoriosa 155 DTM hanno combattuto e vinto in una serie divenuta sempre più di dominio europeo. L'attuale svolta - regolamentare e non - al campionato l'ha data il biennio 2019-2020: quello durante il quale, in rapida sequenza, Audi e BMW hanno annunciato il proprio ritiro dal DTM sancendo così la fine delle auto "Classe 1", vetture tremendamente simili a dei prototipi a trazione posteriore e spinte da un due litri, quattro cilindri turbo in grado di erogare fino a 650 CV di potenza massima.

Il canto del cigno della precedente generazione di vetture del DTM ha fornito a Gerhard Berger, attuale boss della serie, un assist forse insperato. L'austriaco, infatti, ha saputo trasfigurare il campionato tramite una nuova veste regolamentare che accoglie a braccia aperte le automobili GT3. “Ora che l'aspetto sportivo sta per prendere il sopravvento, i lunghi mesi di preparativi e il duro lavoro svolto assumono un altro significato" - spiega l'ex pilota di McLaren e Ferrari in Formula 1 - "Ciò che mi rende particolarmente felice è il fatto che siamo riusciti a tenere insieme una squadra eccezionale. Abbiamo ottenuto i migliori piloti e i migliori team, con il supporto di sei costruttori. Le nuove regole basate sulle vetture GT3 erano l'unica soluzione ragionevole per mantenere vivo il DTM”.

Gerhard Berger (il secondo da sinistra) è la vera mente dell'attuale DTM © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

03 La Magia delle GT3

Il volto noto delle GT3, basate su vetture sportive di serie molto più di quanto non fossero le precedenti "Classe 1", renderà il DTM ancora più accattivante e riconoscibile per il grande pubblico. Queste auto sono più pesanti di quelle della generazione prematuramente pensionata (1.300 kg contro 1.000), hanno il controllo di trazione, l'ABS e i freni in acciaio, a differenza delle "Classe 1" che li avevano in carbonio. C'è inoltre un carico aerodinamico inferiore rispetto alle vetture precedenti, e ciò farà sì che venga messa in maggiore risalto l'abilità del pilota. Con potenze massime nell'ordine dei 550 CV (circa 100 in meno rispetto alle "Classe 1"), si prevede che le attuali vetture GT3 si riveleranno decisamente più lente delle loro progenitrici. Che, oltretutto, vantavano una monoscocca in fibra di carbonio che invece alle GT3 manca.

04 Regolamento sportivo: cosa cambia e cosa no?

Dimenticate la partenza... statica, e date invece il benvenuto alla partenza lanciata. Due saranno le gare disputate in ciascun evento, e ognuna di loro sarà lunga 55' più un giro. Unica eccezione saranno le due corse di Monza: non essendo infatti previsti rifornimenti, per evitare qualsiasi tipo di problema con il consumo di carburante si è preferito accorciare entrambe le gare fino a una durata di 50' ciascuna. Obbligatoria - seppure priva di refuelling - sarà poi la sosta ai box: tutti i piloti dovranno cambiare il proprio set di gomme, con 6 meccanici pronti a saettare attorno all'auto imbracciando due sole pistole per il pit stop. Sarà presente anche un BOP, un Balance Of Performance, per livellare i vari team: durante ciascun fine settimana di gara zavorre da 25, 18 e 15 kg verranno posizionate a bordo delle auto che saranno riuscite a conquistare rispettivamente il primo, il secondo e il terzo posto al termine del round precedente.

05 I piloti: un grande mix di talento

C'è molta carne al fuoco, sulla griglia di partenza di questa stagione 2021. Al via di un'annata che si preannuncia entusiasmante ci saranno infatti due ex piloti di Formula 1 (Timo Glock e il più volte citato Alexander Albon), tre campioni del DTM (Gary Paffett, Mike Rockenfeller e Marco Wittmann) e 11 nazioni rappresentate. Ci saranno inoltre anche due ragazze: Sophia Flörsch , alla quale è stata affidata una R8 LMS GT3 EVO di Audi ABT, ed Esmee Hawkey , 23enne inglese che ha conquistato la vittoria nel campionato Pro-AM del Porsche Carrera Cup British dopo aver partecipato alla stagione d'apertura della W Series. Assente giustificato dei primi due appuntamenti sarà, tuttavia, il poco più sopra nominato Gary Paffett: il britannico, infatti, è stato costretto a dare forfait per via delle sovrapposizioni tra il calendario del DTM e quello della Formula E.

Red Bull, Ferrari e AlphaTauri sono pronti a dare il massimo nel DTM! © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

06 Case e marchi d'elite

In questa stagione 2021, saranno 12 i team che si occuperanno di portare in pista le vetture di ben sei diversi costruttori: Audi , BMW , Ferrari , Lamborghini , McLaren (seppure nei soli appuntamenti selezionati) e Mercedes .

07 Otto circuiti in cinque Paesi

18-20 giugno: Autodromo Nazionale Monza, Italia

23-25 luglio: Lausitzring, Germania

6-8 agosto: Zolder, Belgio

20-22 agosto: Nürburgring, Germania

3-5 settembre: Red Bull Ring, Austria

17-19 settembre: Assen, Olanda

1-3 ottobre: Hockenheim, Germania

Rinviato: Norisring, Germania

I cinque pilastri del supporto

La nuova era del DTM porterà con sé un ampio programma di supporto. Ci sarà il DTM Trophy, una serie pensata per i giovani che vogliano fare un salto di qualità; il DTM Electric, che si prenderà la briga di presentare il volto delle corse GT del prossimo futuro; il DTM Classic, che invece metterà in mostra le auto che hanno fatto la storia della categoria. "Le corse, così come il resto del mondo, stanno vivendo un periodo di transizione" - ha chiosato infine Gerhard Berger - Ecco perché ci impegniamo per ottenere una grande diversità, in modo tale da avere un'offerta credibile anche in vista di un domani che si prospetta responsabile e innovativo".