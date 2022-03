La stagione 2022 del DTM è pronta a partire

Dopo la rivoluzione regolamentare andata in scena la passata stagione, il DTM è pronto a riaccendere nuovamente i motori. La celebre serie turismo tedesca, che lo scorso anno ha dato il benvenuto tra le proprie fila alle potenti vetture GT3, è infatti ormai prossima a dare il via a una stagione 2022 che si preannuncia esaltante e avvincente.

Saranno otto gli appuntamenti che attendono i protagonisti del Deutsche Tourenwagen Masters. Team e piloti faranno tappa tra i saliscendi di Portimao nel weekend del 1° maggio, per poi dirigersi al Lausitzring nel fine settimana del 22 maggio e a Imola in quello del 19 giugno. Il Norisring ospiterà la quarta tappa del campionato, pronta ad andare in scena nel weekend del 3 luglio, mentre gli iconici tracciati del Nürburgring e di Spa ospiteranno il DTM nei weekend del 28 agosto e dell’11 settembre. Il Red Bull Ring accoglierà il settimo round stagionale, previsto nel fine settimana del 25 settembre, mentre al circuito di Hockenheim spetterà il compito di fare da scenario all’ottavo e ultimo appuntamento di questa annata 2022: tra i cordoli e le insidie del Motodrom i protagonisti del Campionato si daranno battaglia nel weekend del 9 ottobre.

- impegnato invece a tempo pieno in Formula 2 - avranno il non facile compito di difendere un titolo a cui tanti ambiscono.

Il 26enne Fraga, che siederà dietro al volante della Ferrari con livrea Red Bull, disputerà l’intera stagione 2022 del DTM proseguendo nel suo processo di crescita costante che lo sta portando alla ribalta sul suolo europeo. Il campione brasiliano 2016 della Stock Car Pro - vincitore della 24 Ore di Daytona 2022 nella classe LMP3 - nel corso degli ultimi anni si sta ritagliando un sempre maggiore spazio nel Vecchio Continente: nel 2021 è infatti riuscito a chiudere al secondo posto assoluto nella categoria LMGTE Am del FIA World Endurance Championship, e ora punta a migliorarsi ulteriormente per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

