Tutto quello che devi sapere sull'E3 2021

Il

per noi giocatori è un momento magico, in quanto ci permette di segnarci sul calendario il giorno e l'ora esatti in cui potremo guardare nella sfera di cristallo il futuro delle nostre avventure digitali preferite. Questo perché dal

12 al 15 giugno

ci saranno le conferenze in streaming dell'

E3 2021

, la fiera videoludica più importante al mondo. Una serie di appuntamenti imperdibili in cui sviluppatori grandi e piccoli mostreranno ai giocatori i frutti del proprio lavoro. Quest'anno gli streaming sono doppiamente interessanti poiché l'evento dello scorso anno era stato cancellato, quindi i publisher hanno avuto molto più tempo per prepararsi a questa edizione completamente digitale.

Volete scoprire quali sono le date, gli orari e i link degli eventi E3 2021

? Li trovate qui sotto.