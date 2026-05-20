Le migliori formazioni e tattiche per dominare FC 26

Se giochi a EA FC, allora avrai sentito usare spesso la parola "meta". Stabilire le migliori formazioni e tattiche da utilizzare in Ultimate Team o nella modalità Carriera dipende dalle preferenze personali, ma ci sono strategie particolari che riscuotono successo tra gli appassionati.
Sia che tu voglia impostare la tua squadra per sfruttare il gameplay rapido e reattivo di Ultimate Team, sia che tu voglia farti strada nel gameplay più lento e metodico della Modalità Carriera, noi abbiamo alcuni consigli da darti.
Con l'aiuto del giocatore professionista RedLac, puoi usare la nostra guida sulle migliori formazioni e tattiche per dominare gli avversari ogni volta che scendi in campo nella versione attuale di EA FC.
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La migliore formazione in EA Sports FC 26
La formazione migliore in EA Sports FC 26 è il 4-2-3-1. Almeno, questo è quanto sostiene RedLac. Ovviamente queste affermazioni sono soggettive, ma ci sono molte ragioni valide per cui questa formazione ti mette nella posizione migliore per dominare in Ultimate Team.
Con quattro giocatori dietro, hai una solida base difensiva da cui partire. Questo è importante e le tattiche da abbinare a questi difensori sono altrettanto cruciali per evitare di lasciare ampi spazi aperti da regalare all'avversario.
Anche i due centrocampisti difensivi nel doppio pivot sono fondamentali, in quanto forniscono la copertura difensiva e bloccano sul nascere eventuali contrattacchi. Un po' come la tua difesa, anche questi hanno un ruolo chiave da svolgere.
Il quartetto d'attacco della tua squadra si occuperà della maggior parte del gioco offensivo. Come sempre, avrai bisogno di ritmo, preferibilmente di tutti e quattro i giocatori, ma almeno le due ali e l'attaccante centrale dovranno essere esplosivi.
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Le migliori tattiche in EA Sports FC 26
Ora passiamo al nocciolo della questione, ai dettagli e agli aspetti pratici. Ecco come devi impostare il tuo 4-2-3-1 largo in Ultimate Team. Nella schermata delle tattiche, dovrai impostare quanto segue (ti spiegheremo il perché più avanti):
- Stile di costruzione - Equilibrato
- Approccio difensivo - Personalizzato 60 - (premi triangolo/Y per regolare)
Lo stile di costruzione equilibrato ti permetterà di giocare in maniera bilanciata. I tuoi giocatori non si butteranno in avanti come in un contropiede, lasciandoti con poche opzioni di passaggio. Per quanto riguarda i passaggi corti, la mancanza di corridori dietro può diventare facile da difendere.
L'impostazione personalizzata 60 per l'approccio difensivo è il massimo che la tua linea difensiva può raggiungere senza correre rischi inutili. In questo modo limiterai lo spazio a disposizione dell'avversario a centrocampo e seguirai i corridori che vanno oltre, piuttosto che tentare una trappola del fuorigioco e magari permettere una facile corsa in porta.
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I migliori ruoli dei giocatori in EA Sports FC 26
Ora che le tattiche e la formazione sono state impostate nel modo giusto, passiamo ai ruoli specifici dei giocatori. I ruoli dei giocatori sono ancora una caratteristica relativamente nuova del gioco, quindi cerca di capirli al meglio. Questi sono i ruoli dei giocatori preferiti per la RedLac:
- GK - Portiere - Difensore
- RB - Terzino - Difensore
- RCB - Difensore - Difensore
- LCB - Difensore - Difensore
- LB - Terzino - Difensore
- RDM - Playmaker profondo - Costruisci
- LDM - Playmaker in profondità - Costruisci
- RM - Attaccante interno - Equilibrato
- CAM - Attaccante ombra - Attacco
- LM - Attaccante interno - Equilibrato
- ST - Attaccante avanzato - Attacco
Questo assetto può sembrare negativo con i difensori che restano indietro, ma è necessario. Se i giocatori professionisti come RedLac si preoccupano degli spazi sfruttati dagli avversari quando cercano di essere più espansivi, dovremmo prenderne atto.
Per i centrocampisti difensivi, il ruolo di playmaker in profondità è il più richiesto. Disciplinati dal punto di vista della posizione per bloccare gli attacchi, si spingeranno leggermente in avanti per continuare gli attacchi, ma non si allontaneranno mai troppo in avanti per non trovarsi fuori posizione.
Per il tuo CAM, il playmaker è una buona opzione, ma si colloca molto più in profondità rispetto all'attaccante ombra. Se vuoi che il tuo CAM sia al fianco dell'attaccante, questo è il ruolo che fa per te. Con le ali impostate come attaccanti interni, dovresti ritrovarti con quattro giocatori d'attacco in zone pericolose. Questo ti permetterà di collegarti e di fare a pezzi i tuoi avversari.
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Le migliori tattiche per la modalità Carriera
Quello che abbiamo imparato nelle modalità offline è che dobbiamo cercare di allargare il campo il più possibile. Possiamo essere un po' più espansivi, con i nostri giocatori larghi impostati sul ruolo di ala. Questi possono anche essere supportati da terzini o, se sei sicuro di mantenere il possesso, da terzini d'attacco.
A parte l'utilizzo delle fasce laterali, i ruoli dei giocatori utilizzati nelle aree centrali rimangono in gran parte gli stessi nelle modalità di gioco online e offline. È preferibile utilizzare il ruolo di difensore per i tuoi centrocampisti, in quanto si è dimostrato il più popolare tra i giocatori.
A noi piace adottare un 4-2-3-1 o una variante a quattro dietro con tre centrocampisti centrali. In questo modo la squadra ha il miglior equilibrio tra la capacità di riconquistare il pallone e quella di contrattaccare rapidamente, oppure di rallentare il gioco e dominare il possesso.
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Altre formazioni da provare
Se il 4-2-3-1 ha perso il suo smalto (e può darsi che lo faccia; nessuna tattica è la più adatta per ogni situazione e anche la più dominante può perdere efficacia nel tempo), ecco un altro paio di suggerimenti di RedLac e di evoluzioni delle sue formazioni preferite.
4-4-1-1
Per un approccio un po' più solido, RedLac utilizza il preset 4-4-1-1 a centrocampo, con la costruzione impostata su equilibrato e l'approccio difensivo su alto. Guarda il video completo qui sopra per scoprire come assegnare i ruoli dei giocatori per ottenere i migliori risultati possibili.
4-5-1
Un'ulteriore evoluzione della tattica utilizzata da RedLac in campo professionistico è il 4-5-1, che gli ha permesso di evitare pesanti sconfitte. Il preset che utilizza come base per questa tattica è il 4-5-1 Flat, con la costruzione impostata su equilibrata e l'approccio difensivo provvisoriamente impostato su alto, anche se ci tiene a sottolineare che è necessario essere flessibili con quest'ultimo aspetto. "Se giochi una partita e sei su 70 [alto], e tutto quello che succede è che ricevi dei passaggi alle spalle: passa a 50 [bilanciato], senza problemi".