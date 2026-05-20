Le migliori formazioni e tattiche per dominare FC 26

Un'ulteriore evoluzione della tattica utilizzata da RedLac in campo professionistico è il 4-5-1, che gli ha permesso di evitare pesanti sconfitte. Il preset che utilizza come base per questa tattica è il

4-5-1 Flat,

con la costruzione impostata su equilibrata e l'approccio difensivo provvisoriamente impostato su alto, anche se ci tiene a sottolineare

che è necessario essere flessibili con quest'ultimo aspetto.

"Se giochi una partita e sei su 70 [alto], e tutto quello che succede è che ricevi dei passaggi alle spalle: passa a 50 [bilanciato], senza problemi".