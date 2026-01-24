Guida alle migliori impostazioni di EA FC 26

EA Sports FC è tornato e ha cambiato non poco la struttura delle impostazioni da configurare.

Nello specifico, EA ha completamente separato il gioco online da quello offline. E ha introdotto anche molte opzioni che offrono una maggiore accessibilità, oltre alle solite levette per il livello di abilità e ai cursori personalizzati che potete regolare a piacimento.

01 Le migliori impostazioni del controller in EA Sports FC 26

Avete a disposizione quattro preset standard tra cui scegliere, accessibili dalla scheda "Personalizza controlli". Si tratta di configurazione classica, alternata, a due pulsanti e a un pulsante.

Regolate le impostazioni del controller © EA Sports

La configurazione classica è quella che sarà più familiare a tutti. Queste sono le impostazioni che consigliamo, in quanto sono gli input standard del gioco. Tuttavia, potete facilmente passare alla configurazione personalizzata che preferite.

Basta accedere alla scheda Personalizza Controlli e scegliere la configurazione standard che desiderate. Da lì, potete selezionare controlli specifici, scambiandoli con altri input per ottenere la configurazione del controller desiderata.

Una cosa importante da notare quest'anno è che i colpi a tempo sono stati eliminati dal gioco. Ciò significa che non dovrete preoccuparti di attivarli o disattivarli.

02 Le migliori impostazioni della telecamera di FC 26

In FC 26 c'è una nuovissima impostazione della telecamera. Si chiama UT Competitive Camera ed è disponibile solo negli stadi di Ultimate Team. Se questa impostazione è attiva, ma non state giocando in uno stadio Ultimate Team, il gioco utilizzerà le altre preferenze.

La nuova telecamera competitiva di UT © EA Sports

L'impostazione della telecamera principale per il gioco di FC 26 rimane sostanzialmente invariata rispetto all'edizione dello scorso anno. Tele Broadcast rimane la preferita dai professionisti, molti dei quali preferiscono la classica telecamera per giocatore singolo alla nuova impostazione "Tactical".

In realtà, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Le impostazioni della telecamera dipendono dalle preferenze personali e da ciò che funziona per voi.

Potete personalizzare rapidamente le vostre impostazioni nella scheda delle impostazioni della telecamera. In questo modo potete regolare di tutto, dall'altezza allo zoom, dalla velocità all'oscillazione.

03 Impostazioni di gioco di FC 26 da modificare immediatamente

Il grande cambiamento nel gameplay di EA Sports FC 26 di quest'anno è la grande differenza tra il gameplay online e offline. Il gioco online o competitivo pone l'accento sulla reattività. I giocatori veloci sono esplosivi e tutto è orientato al gioco competitivo e al controllo dei singoli giocatori.

Séan Garnier si cimenta con le nuove impostazioni di EA FC 26 © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Il confronto con il gioco offline, o "autentico", è molto più lento. Questo gameplay è il più realistico, si affida meno al ritmo e si avvicina il più possibile al bel gioco come lo conosciamo. Se il ritmo di gioco lento delle impostazioni "Autentico" non fa per voi, potete cambiare questa impostazione anche nelle modalità offline per utilizzare le impostazioni "Competitivo", più veloci e dinamiche.

Come sempre, potete personalizzare completamente le impostazioni di gioco per trovare la vostra configurazione preferita. Utilizzando i cursori personalizzati sia per i giocatori che per la CPU, potrete trovare le impostazioni perfette.

La personalizzazione di queste impostazioni sarà applicabile solo alle modalità di gioco offline. Non aspettatevi di regolare questi cursori per vedere i vostri giocatori online sfrecciare sul campo alla massima velocità.

04 Impostazioni pro e impostazioni predefinite: cosa usano i migliori giocatori?

Usate il preset di gioco competitivo. In questo modo la maggior parte delle impostazioni sarà uguale a quella dei professionisti.

Una delle impostazioni chiave da controllare due volte è il blocco del ricevitore dei passaggi. Assicuratevi che sia impostata su "Tardiva", in quanto vi darà la possibilità di cambiare la direzione del vostro passaggio fino all'ultimo momento, offrendovi le migliori possibilità di mantenere il possesso.

Cambiate il blocco del ricevitore dei passaggi © EA Sports

La prossima domanda importante è Difesa avanzata o Difesa tattica. Molti professionisti utilizzano la Difesa Tattica, che seleziona automaticamente il tipo di placcaggio più appropriato, ma anche in questo caso si tratta di preferenze personali.

Se volete avere un maggiore controllo sull'input, selezionate Difesa avanzata per assicurarvi di vedere il tipo di placcaggio desiderato dall'input selezionato.

Assicuratevi che Air Balls e Loose Balls siano selezionati per la commutazione automatica. In questo modo potrete cambiare i giocatori solo in questo momento e il resto rimarrà legato ad un input manuale.