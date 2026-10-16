Queste impostazioni di EA FC 27 ti faranno diventare un giocatore migliore

Le impostazioni giuste possono rendere EA FC 27 più reattivo e darti un maggiore controllo sui tuoi giocatori. Anche se non esiste un’unica configurazione adatta a tutti e a ogni livello di abilità, i consigli dei giocatori professionisti di EA FC possono aiutarti a ottenere il massimo dalle opzioni di passaggio, tiro, difesa, cambio di giocatore e telecamera del gioco. Per aiutarti ad avere le migliori possibilità di ottenere vittorie costanti, questa guida illustra le migliori impostazioni di EA FC 27 e spiega perché ognuna di esse è così importante.

01 Prendi il controllo dei tuoi tiri e passaggi

Le impostazioni di tiri e assist possono fare davvero la differenza © EA Sports

Le impostazioni di assistenza per tiri e passaggi possono fare un’enorme differenza nell’esperienza di gioco in EA FC 27, ma alcune impostazioni possono anche migliorare la tua percentuale di gol e di passaggi completati.

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Il professionista statunitense Mike LaBelle consiglia di usare l’assistenza al tiro “Assistita” per i giocatori della Divisione 3 o inferiore di Ultimate Team Rivals. Questo perché, mentre l’impostazione “Precision” sembra aggiungere più potenza ai tuoi tiri (come sottolineato da Alfie “RedLac” Calder nel secondo video qui sotto), rende molto più difficile mirare i tiri finché non avrai imparato le basi. Questo può rendere il segnare anche i gol più semplici più difficile del necessario, quindi la maggior parte dei giocatori trarrà vantaggio dal mantenere l’impostazione “Assistito” per l’assistenza al tiro.

Un’altra impostazione che vale la pena regolare è l’Assistenza nei cross. Per la maggior parte dei giocatori, il gioco imposta questa opzione su “Assistito” di default. Tuttavia, RedLac fa notare che questo in genere fa sì che il gioco ignori la potenza che metti in un cross e quindi spesso può far arrivare la palla a un giocatore che sta correndo sul primo palo. Questa non è sempre l’opzione migliore, specialmente se un giocatore è libero sul secondo palo, senza marcatura e alle spalle del portiere. Modificando questa impostazione su “Semi”, avrai il controllo della profondità dei tuoi cross in base alla potenza che imposti, mentre l’IA ti aiuterà a far arrivare la palla al giocatore giusto.

Infine, imposta l’opzione “Blocco destinatario del passaggio” su “Tardivo”. Di default potrebbe essere impostata su “Inizio animazione”, ma questo significa che il giocatore di destinazione viene bloccato non appena il tuo giocatore inizia il movimento di calcio. Impostandola su “Tardivo” avrai quel po’ di tempo in più per capire cosa sta per fare l’avversario e cambiare il bersaglio del passaggio se pensi che stia cercando di chiudere la linea di passaggio.

02 Smetti di lasciare che sia l’IA a difendere al posto tuo

Ci sono tre impostazioni chiave da modificare qui © EA Sports

Ci sono tre impostazioni chiave che tutti i giocatori dovrebbero modificare in EA FC 27 quando si tratta di difesa e cambio di giocatore.

La prima è “Sgomberi direzionali”. Dovresti impostarla su “Direzionale”. L’opzione predefinita “Classica” lascia che sia l’IA a decidere dove deve andare la palla. Questo può far finire la palla in calcio d’angolo o in una zona affollata al centro del campo, il che può attirare ulteriore pressione.

L’impostazione “Direzionale” ti permette di controllare dove verrà liberato il pallone muovendo la levetta analogica sinistra nella direzione che vuoi. Questo è particolarmente utile nei momenti finali della partita, quando la pressione può sembrare inarrestabile.

RedLac sottolinea anche un’impostazione davvero importante, vista la tendenza a giocare con passaggi filtranti alti in EA FC 27. Impostando l’opzione “Cambio automatico” su “Solo palloni vaganti” anziché su “Palloni alti e palloni vaganti”, eviterai quei momenti frustranti in cui l’IA ti fa passare a un giocatore dall’altra parte della tua difesa invece che a uno proprio accanto all’avversario che sta sfondando verso la porta.

Infine, un consiglio sul cambio di giocatore in generale. Invece di usare l’opzione completamente automatica premendo LB/L1, il cambio con la levetta destra ti offre un livello di controllo molto maggiore sul giocatore di cui prendi il controllo. Questo può farti guadagnare preziosi millisecondi per difenderti da un attacco avversario.

RedLac consiglia inoltre di impostare la sensibilità del cambio con la levetta destra su 4. Puoi anche impostarla su 6, ma in questo caso anche piccoli movimenti della levetta destra potrebbero farti passare a difensori più lontani. Impostando il valore su 4, sarai ricompensato per la maggiore precisione e intenzionalità con cui muovi leggermente la levetta destra per passare al giocatore vicino che desideri.

03 Ottieni movimenti dei giocatori più reattivi

Alfie "RedLac" Calder gioca a livello professionistico per la RBLZ © RBLZ

Ci sono due impostazioni principali, adatte a ogni livello di abilità, che vale la pena modificare. La prima è “Mosse tecniche semplificate” nella sezione “Dribbling”. Assicurati che sia disattivata. Le mosse tecniche sono un’arma potente nel tuo arsenale per superare i difensori, ma alcune sono più adatte a determinati scenari rispetto ad altre. Disattivando questa impostazione, le mosse tecniche avanzate rimangono comunque disponibili utilizzando i movimenti della levetta destra e i modificatori. Questo ti permette di usare le mosse tecniche che possono finalmente sfondare le difese più ostinate e impedisce all’IA di selezionarne una sbagliata.

L’altra è lo “Sprint analogico”, che trovi nella sezione “Preferenze controller”. Lo Sprint analogico dovrebbe darti la possibilità di controllare la velocità dello sprint di un giocatore in base a quanto tieni premuto R2/RT. Più lo tieni premuto, più veloce correrà il giocatore.

In EA FC 27 questa funzione sembra in gran parte superflua, ma nella maggior parte dei casi, quando vuoi che un giocatore scatti, vuoi che lo faccia il più velocemente possibile. Disattivalo per assicurarti di ottenere l’accelerazione immediata e lo scatto di velocità da un giocatore non appena premi RT/R2, indipendentemente da quanto lo premi.

Un consiglio veloce specifico per PS5: disattiva anche l’opzione “Effetto grilletto”. Questo disattiva la resistenza del grilletto quando provi a scattare, cosa che può diventare stancante dopo un po’. Disattivala così potrai premere e tenere premuto rapidamente il grilletto per far scattare il tuo giocatore il prima possibile, evitando che il tuo indice si stanchi durante le sessioni di gioco più lunghe.

04 Amplia la tua visuale del campo con la giusta angolazione della telecamera

Se non hai una buona visuale del campo, sarai in svantaggio © EA Sports

Queste impostazioni vanno benissimo, ma senza una buona visuale del campo sarai sempre in svantaggio. RedLac consiglia di usare l’opzione “Co-Op” per la telecamera. È l’angolazione più ampia e più lontana del gioco, che ti permette di vedere meglio cosa succede in campo in ogni momento.

Riuscirai a individuare i giocatori che scendono in profondità sulla fascia o gli avversari che si smarcano alle spalle dei tuoi difensori proprio prima che venga lanciato un passaggio filtrante. Anche se altre angolazioni della telecamera possono farti avvicinare all’azione, è raro che tu abbia bisogno di vedere i minimi dettagli di un giocatore che dribbla. La visione d’insieme è sempre la migliore.

Infine, ci sono alcuni stadi in cui le ombre sul campo possono essere davvero fastidiose oppure la luce solare intensa può rendere difficile vedere la palla. Per ovviare a questo problema, LaBelle consiglia di impostare l’opzione “Ombre dello stadio” su “Disattivato”. In questo modo il tempo viene impostato su “Cielo coperto” e le ombre o i contrasti di luce sul campo vengono eliminati del tutto.

Questo non influisce sulle partite online di FUT, che si giocano sempre di notte senza ombre dello stadio, ma può essere utile per le modalità Carriera o le partite offline contro l’IA in Ultimate Team.