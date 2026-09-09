Tutto quello che devi sapere sul multiplayer di EA FC 27

Dalle stravaganti modalità di gara alle partite in stile basket, passando per il calcio di strada e la nuovissima funzione The Grounds, EA Sports FC 27 ha puntato più che mai sul divertimento in multiplayer.

Insieme a movimenti dei giocatori più fluidi, dinamiche migliorate nei calci piazzati e un’IA più avanzata, queste novità rendono l’ultimo titolo della serie EA FC un gioco davvero pensato per i fan.

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Con un enorme hub sociale open-world e persino la possibilità di giocare a bocce (sì, davvero), ecco tutto quello che devi sapere per giocare a EA Sports FC 27 con i tuoi amici.

01 The Grounds

"The Grounds" è davvero una vera e propria rivoluzione © EA Sports

La principale novità social in arrivo su EA Sports FC 27 è “The Grounds” , un nuovo hub sociale open-world che rielabora la modalità OG Clubs. Ci sono tantissimi aspetti da apprezzare.

Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, EA lo definisce “il modo più social di giocare”, con la possibilità di ospitare non solo te e i tuoi amici, ma fino a 100 giocatori in un campo da gioco condiviso.

La "Terrace" centrale funge da sala d'attesa pre-partita. Da lì sceglierai la tua destinazione, per poi ritrovarti in partite amichevoli su piccola scala in uno dei tre campi distinti che rendono omaggio alla cultura calcistica di Europa e Sudamerica. Al momento del lancio, questi campi sono: il quartiere urbano di Montclair, in Francia; il quartiere argentino di Zeiza; e Parkside nel Regno Unito, che vuole ricreare l’atmosfera delle partitelle del sabato mattina.

Hai difficoltà a capire il concetto di The Grounds? Non preoccuparti: il gioco mette a disposizione anche quattro mentori che ti spiegheranno tutto ciò che ha da offrire. Si tratta di: Alex Hunter (il protagonista di "The Journey", la modalità storia di carriera presente da FIFA 17 a FIFA 19), Kylian Mbappé, Chloe Kelly e Paulo Dybala. Scegli il tuo mentore con attenzione. La loro esperienza ti aiuterà a plasmare il tuo stile di gioco, sia che tu scelga una partita 11 contro 11, sia che provi i nuovi scenari 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3 disponibili per te e i tuoi amici.

02 Club aggiornati

Giocare con gli amici è più facile che mai © EA Sports

L’esperienza “Club” torna in EA Sports FC 27, ma ora è integrata in “The Grounds”, insieme al ritorno dei campionati e dei playoff. Tutto quello che devi fare è entrare nella tua Clubhouse per accedere all’esperienza “Club”, che include l’espansione degli eventi live con i tornei per club 11 contro 11.

Questa modalità offre a te e ai tuoi amici un nuovo modo per mettervi alla prova contro altri Club, con eventi tornei caratterizzati da un numero variabile di turni, oltre a regole di partita e ricompense in continua evoluzione per tenerti sempre all’erta e rendere il gioco sempre nuovo. Ecco alcune delle regole che imparerai ad amare (o a temere): Mystery Ball, King of the Hill, Survival, Headers e Volleys.

03 I minigiochi che divertono

Il Bucketball stravolge completamente il gioco © EA Sports

Non tutte le partite devono essere la più importante che giocherai quest’anno. Ogni tanto, è bello semplicemente fare una partitella. Ti ricordi quando giocavi a pallone con gli amici contro un muro? O quando cercavi di colpire la traversa al parco? EA Sports FC 27 vuole riportarti a quei momenti, con una serie di nuove funzionalità più semplici pensate per farti riscoprire il bello del calcio.

In particolare, la nuova funzione "Kickabouts" ti permette di accedere a quattro nuovi minigiochi:

In “Goal Control” dovrai cercare di segnare il maggior numero possibile di gol contro il tuo avversario in un tempo prestabilito.

In “Big Race” dovrai dribblare tra gli ostacoli in una gara in cui vince chi arriva per primo al traguardo.

Bucketball unisce il calcio 2 contro 2 al basket: i giocatori si sfidano su un campo di medie dimensioni in partite da tre minuti, dove dovrai infilare la palla nel canestro dell’avversario, non in porta.

Balloon Ball è un gioco a quattro giocatori in formato “tutti contro tutti” ispirato al dodgeball. È davvero divertente.

04 Bocce

Benvenuto in un modo di giocare completamente nuovo © EA Sports

Solo per divertirsi, EA Sports FC 27 ha aggiunto un gioco di bocce completamente nuovo, una sfida tutti contro tutti a tre giocatori che si svolge in tre round da un minuto ciascuno. Ovviamente, non si tratta di calcio in senso stretto, ma metterà alla prova la tua precisione e i tuoi nervi.

Con nuovi ostacoli aggiunti a ogni round, diventa sempre più difficile man mano che vai avanti. Guadagnerai punti passando o tirando le bocce nei bersagli.

Il timer del gioco parte quando una palla entra in un bersaglio. Quando il conto alla rovescia arriva a zero, il bersaglio si divide in bersagli ancora più piccoli, e così via per tutti e tre i round. I giocatori guadagnano punti per ogni palla rimasta all’interno del bersaglio quando questo si divide; vince chi ha il maggior numero di palle all’interno alla fine della partita.

05 Altre novità divertenti

Qualunque sia il tuo stile di gioco potrai usarlo © EA Sports

Ci sono tantissime altre cose divertenti nella modalità multigiocatore di EA FC 27. La funzione “Drop Kick Targets” apparirà all’interno di The Grounds, permettendo ai giocatori di mirare istantaneamente a un bersaglio specifico. A quanto pare, questa funzione continuerà ad evolversi dopo il lancio.

C’è anche la funzione “Amps”, che in pratica è un potenziamento consumabile che dà una spinta al tuo giocatore durante la partita, proprio come i potenziamenti casuali nei vecchi giochi di corse su piattaforma. Questi Amps durano solo per un tempo limitato e ognuno agisce su un attributo specifico.

Un’altra fantastica caratteristica di The Grounds è la personalizzazione, con la possibilità di equipaggiare il tuo giocatore come meglio credi, anche con abbigliamento originale proveniente da una vasta gamma di sponsor ufficiali dei club.

Infine, EA si è impegnata a fornire aggiornamenti regolari per The Grounds dopo il lancio, tra cui nuove stagioni, nuovi obiettivi, playoff di club e di campionato, e persino miglioramenti grafici e aggiornamenti stagionali.

Ciò significa che il multiplayer non è un elemento secondario in EA FC 27, ma un complemento vivo e in continua evoluzione che affianca il gioco principale, e che è destinato a restare.