Tutte le novità introdotte nella modalità Carriera di EA FC 27

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EA Sports FC non è solo Ultimate Team e competizioni online. Per molti giocatori, è anche l’occasione per gestire la carriera nel proprio club preferito – o in qualsiasi altro club che ti piaccia.
In FC 27, però, questa parte del gioco sta per subire un numero particolarmente elevato di cambiamenti. EA sta rivoluzionando lo sviluppo dei giocatori, il mercato dei trasferimenti, il comportamento delle squadre controllate dall’IA e molti altri elementi che, per anni, hanno contribuito a rendere la modalità Carriera fin troppo prevedibile.
Con tantissime nuove funzionalità da scoprire, abbiamo raccolto in un unico posto gli aggiornamenti più importanti. Ecco tutto quello che devi sapere.
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Valutazioni dinamiche dei giocatori nella modalità Carriera di FC 27
Questo è probabilmente il cambiamento più grande e rivoluzionario. Da quest’anno in poi, le valutazioni dei giocatori nella modalità Carriera oscilleranno molto più frequentemente, riflettendo meglio la loro forma attuale durante le partite. In FC 27, la valutazione complessiva non si baserà più esclusivamente sulle abilità di base di un giocatore e sul suo sviluppo a lungo termine.
Tre fattori influenzeranno principalmente questo punteggio: forma, morale e preparazione fisica, ovvero la prontezza di un giocatore a scendere in campo. Quindi, se il tuo giocatore rende bene con regolarità, è soddisfatto della sua situazione e rimane in buona forma fisica, il suo punteggio complessivo potrebbe aumentare. Al contrario, una serie di prestazioni deludenti, infortuni, scarsa forma fisica o insoddisfazione generale potrebbero avere l’effetto opposto.
È importante sottolineare che questo sistema non si applicherà solo alla squadra gestita dal giocatore, ma anche alle altre squadre.
Ovviamente, questo non significa che un giocatore nella media possa diventare una stella di livello mondiale in pochi mesi. La valutazione complessiva dinamica sarà anche legata al potenziale a lungo termine, rendendo il cambiamento più evidente nei giovani talenti che nei veterani esperti. Di conseguenza, lo stesso giocatore potrebbe evolversi in modo molto diverso nel corso di due carriere distinte.
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Come funzionano il potenziale e lo sviluppo dei giocatori in FC 27
Si tratta di un cambiamento che, in sostanza, doveva andare di pari passo con il punteggio complessivo dinamico. In FC 27, il potenziale di un giocatore non sarà più un indicatore così rigido di dove si troverà tra qualche stagione.
Il gioco presenterà sei diversi profili di sviluppo che determineranno, tra le altre cose, il ritmo dei progressi, il momento in cui un giocatore raggiungerà il suo apice e il suo successivo declino. Quindi, un giocatore potrebbe esplodere sulla scena da giovanissimo, un altro potrebbe continuare a crescere ben oltre i 25 anni, mentre un altro ancora potrebbe rimanere al massimo della forma per molto più tempo.
Anche se sono un giocatore di FUT, onestamente penso che la Modalità Carriera sembri molto promettente quest’anno
A questo si aggiunge il potenziale dinamico. Qui, proprio come per le valutazioni complessive, la forma in campo di un giocatore influenzerà il suo sviluppo futuro. Superare costantemente le aspettative può aumentare il suo potenziale a lungo termine, mentre una serie prolungata di prestazioni deludenti può frenare i suoi progressi.
Anche il ruolo dello staff tecnico cambierà. Gli allenatori che assumi non saranno più responsabili solo di migliorare le caratteristiche dei giocatori. Uno dei loro compiti sarà ora anche quello di prevedere il potenziale dei giocatori di cui si occupano.
Anche in questo caso, la qualità dello staff sarà fondamentale. Un allenatore più bravo valuterà il potenziale di crescita di un giocatore con maggiore precisione e con una probabilità più alta.
Gli aggiornamenti hanno sicuramente ottenuto l’approvazione di PLKD, creator polacco su videogiochi e calcio: «Anche se sono un giocatore di FUT, onestamente credo che la Modalità Carriera sia molto promettente quest’anno».
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Come sono cambiati i trasferimenti nella Modalità Carriera di FC 27
Anche il mercato dei trasferimenti subirà una rivoluzione importante. D’ora in poi, assomiglierà molto di più al modo in cui le squadre reali si contendono i giocatori.
In FC 27, le trattative non saranno più un rapido scambio di poche offerte. Al contrario, un trasferimento diventerà un processo che si estenderà nel tempo e si articolerà in diverse fasi.
Per prima cosa, dovrai inviare una richiesta al club o al giocatore stesso per verificare se un trasferimento sia effettivamente possibile. Solo dopo aver ricevuto il consenso inizieranno le trattative vere e proprie, condotte in parallelo tra le parti interessate.
E anche raggiungere un accordo non significa necessariamente la fine delle trattative. Se, nel frattempo, un’altra squadra entra in lizza per il giocatore, il venditore o il giocatore stesso potrebbero tornare con nuove richieste, portando a una rinegoziazione dei termini.
Di conseguenza, un trasferimento che all’inizio sembrava una semplice formalità potrebbe improvvisamente trasformarsi in una guerra di offerte o saltare del tutto.
Avrai anche più strumenti a disposizione durante le trattative stesse. La cifra del trasferimento può essere pagata a rate, una parte della somma può essere offerta sotto forma di bonus, oppure si può proporre un giocatore in cambio.
Sono in serbo cambiamenti significativi anche per i contratti dei giocatori stessi. Oltre allo stipendio e alla durata del contratto, ora potrai negoziare bonus per presenze, gol, assist e porte inviolate, tra le altre cose. Saranno possibili aumenti automatici di stipendio in seguito alla promozione o alla qualificazione alle competizioni europee, così come riduzioni salariali in caso di insuccessi sportivi.
Infine, vale la pena notare che EA ha anche cambiato il modo in cui vengono determinati i valori dei giocatori. Il nuovo modello è stato sviluppato in collaborazione con TransferRoom e il loro sistema xTV, e i prezzi dei giocatori sono destinati a variare nel corso della loro carriera, tenendo conto di fattori come la forma e il livello del campionato. Una stagione brillante può quindi aumentare notevolmente il valore di un giocatore, mentre una stagione deludente potrebbe significare che è disponibile a un prezzo irrisorio.
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Club e trasferimenti con IA più intelligente in FC 27
EA promette anche miglioramenti significativi all’IA quest’anno, che dovrebbero tradursi in un comportamento molto più realistico da parte dei club controllati dal computer.
D’ora in poi, queste squadre avranno una visione a lungo termine e adatteranno di conseguenza la loro strategia sul mercato dei trasferimenti e nella costruzione della rosa. I club che danno priorità alla formazione dei giovani si concentreranno principalmente sulla scoperta di giovani talenti sul mercato, mentre altri cercheranno rinforzi a breve termine a prezzi stracciati.
L’IA terrà conto anche della forma attuale dei giocatori, non solo delle loro valutazioni e del loro valore. D’ora in poi, i giocatori che possono vantare statistiche impressionanti nel corso della stagione potranno aspettarsi molte più offerte.
Anche lo stile preferito dall’allenatore sarà un fattore chiave. I club cercheranno giocatori che si adattino meglio allo stile di gioco di un determinato allenatore, piuttosto che semplicemente quelli con il punteggio più alto in una determinata posizione.
Anche i rapporti tra le squadre avranno un ruolo molto più importante nelle trattative e nei trasferimenti. I trasferimenti tra rivali acerrimi diventeranno una rarità. Si prevede che anche il fatto che alcune squadre siano in lizza per gli stessi trofei avrà un peso.
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Eventi imprevisti nella modalità Carriera di FC 27
Quest’anno, i giocatori possono aspettarsi anche una maggiore imprevedibilità, grazie a un sistema di “Eventi imprevisti” ampliato. EA elenca, tra le altre cose, infortuni improvvisi, punti di penalità per difficoltà finanziarie, conflitti interni alla squadra e problemi disciplinari, come arrivare in ritardo agli allenamenti.
È importante sottolineare che questi eventi non si limiteranno sempre a una singola notifica. Alcuni potrebbero dare vita a un’intera catena di causa ed effetto, e la tua reazione iniziale influenzerà ciò che accadrà dopo. Una decisione potrebbe quindi risolvere un problema, mentre un’altra potrebbe solo aggravarlo.
Anche le conferenze stampa saranno collegate a questo sistema. Si terranno meno spesso, ma in momenti più significativi della stagione, e le tue risposte avranno un impatto maggiore sul morale dei giocatori, sui rapporti nello spogliatoio e sull’evoluzione di situazioni specifiche.
Questo non significa, però, che durante le conferenze stampa ti verranno sempre proposte semplici opzioni di risposta "giuste" o "sbagliate". A volte la scelta si ridurrà a decidere da che parte vuoi stare. Difendere un singolo giocatore potrebbe migliorare il tuo rapporto con lui, ma allo stesso tempo irritare il resto della squadra. Al contrario, schierarti dalla parte dell’intero gruppo potrebbe avere un impatto negativo sul morale di un singolo giocatore.
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La modalità Carriera di FC 27 sarà migliore?
Sulla carta, quindi, sembra la ricetta giusta per una carriera libera dai problemi di cui la community parla da anni. I giocatori dovrebbero svilupparsi in modo meno stereotipato, i trasferimenti saranno più complessi e semplicemente più interessanti, e l’ambiente di gioco stesso è destinato a sorprenderti molto più spesso.
Le valutazioni complessive dinamiche e il sistema di trasferimenti rinnovato portano una ventata di freschezza incredibile
Lo stesso PLKD, che non fa mistero del fatto che la modalità Carriera di solito non sia ciò che lo affascina di più del gioco, spiega meglio perché pensa che quest’anno sia proprio questa la modalità da provare:
“Le valutazioni complessive dinamiche e il sistema di trasferimenti rinnovato portano una ventata di freschezza incredibile. Si capisce che questa modalità è stata sviluppata da persone incredibilmente appassionate, impegnate a renderla una modalità giocabile da cui puoi davvero non staccarti più. Incrocio le dita per questa modalità, perché sembra che ogni carriera sarà ora diversa e imprevedibile. Mi piacerebbe tantissimo giocare una stagione anch’io”, ha detto lo YouTuber.
Ma questi cambiamenti riusciranno a mantenere la modalità Carriera credibile e coinvolgente anche dopo cinque o sei stagioni? La vera prova arriverà quando il gioco uscirà. Per ora, le modifiche sembrano andare nella giusta direzione: speriamo che riescano a essere all’altezza delle aspettative.