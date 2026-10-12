Tutte le novità introdotte nella modalità Carriera di EA FC 27

“Le valutazioni complessive dinamiche e il sistema di trasferimenti rinnovato portano una ventata di freschezza incredibile. Si capisce che questa modalità è stata sviluppata da persone incredibilmente appassionate, impegnate a renderla una modalità giocabile da cui puoi davvero non staccarti più. Incrocio le dita per questa modalità, perché sembra che ogni carriera sarà ora diversa e imprevedibile. Mi piacerebbe tantissimo giocare una stagione anch’io”, ha detto lo YouTuber.